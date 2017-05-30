Источник: https://www.pravda.ru/

Прибалтика вымирает… Правда или нет? Чтобы ни говорили по поводу своей принадлежности к западной цивилизации гордые потомки Ливонского ордена и Ганзы, цифры, увы, свидетельствуют об обратном: отступничество исторической Курляндии от восточно-европейской цивилизации и упертое желание приобщиться к семье западных братских народов буквально сводят три прибалтийских государства в могилу.

Присмотримся к статистике — бухгалтерии социологов. Если в 2015 году численность населения той же Литвы составляла более двух миллионов восьмисот жителей, то в 2016 эти цифры уменьшились почти на 19 тысяч человек. Согласно экспертной оценке, к 2040 году в Литве будет жить менее двух миллионов граждан. Бывают, конечно, государства и менее населенные. Например, Монако или княжество Андорра… Но тут просматривается очень любопытная тенденция. Как правильно заметил лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков в интервью для «Правды.Ру», прибалтийские территории, ныне суверенные страны, были приобретены Российской империей у Швеции по Ништадскому договору за несколько миллионов золотых талеров, что по нынешнему курсу составляет несколько сотен миллиардов евро. Далее, по части рассматриваемой Литвы, после того как территория бывшей Виленской республики вошла в состав Польши, а потом была присоединена СССР к этой прибалтийской советской республике, Советский Союз продолжал вкладывать колоссальные средства в развитие будущей суверенной страны. Тем не менее выйдя из состава СССР Литва незаконно унаследовала все территориальные приобретения, полученные в ходе своего пребывания в советском государстве, равно как и все капиталовложения в свою экономику. Для сравнения: когда Франция даровала свободу Гаити, то потребовала реституцию всех вложений, сделанных в экономику этого острова. Финансовое кровопускание было настолько страшным, что экономика Гаити так от него и не оправилась, а президенты Франции два века стыдливо избегали посещать Порт-о-Пренс.

Итак, похоже, что уворованное добро, нарушение прав человека (статус «неграждан» для русскоязычного населения не существует более нигде в мире), пропаганда нацизма (многочисленные памятники гитлеровцам) и лизоблюдство в Евросоюзе не принесли Прибалтике никаких дивидендов.

До сегодняшнего дня вспоминается подколодная ненависть ко всему русскому со стороны эстонского населения в 70-х годах: русские, мол, и работать не умеют, и пить нас научили… Любопытно, что подумали бы эстонцы из 1977 года, если бы узнали, что в 2017 году, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, именно их соседка по блоку Литва — а не Россия — стоит на первом месте по пьянству в мире! Эти данные были озвучены представителем ВОЗ Гауденом Галеа в Вильнюсе: он сообщил, что в 2016 году на каждого жителя Литвы пришлось по 16 литров потребленного алкоголя. «Это делает из Литвы крупнейшую пьяницу в Европе, самую пьющую страну в мире», — заявил международный медицинский чиновник.

Итак, получается, что жители той же Литвы массово уезжают на заработки в Европу и США. Население стареет и спивается. Новых рабочих мест, кроме обслуживания натовских баз, в стране мало. Алкоголизм только растет. В области энергетики, опять-таки Литва закрыла Игналинскую АЭС, полученную на правах подарка от оплеванного ею же СССР. То есть теперь жители суверенной страны платят втридорога за электроэнергию, отказавшись от собственного дешевого источника. Отметим, что про Литву эпохи 80-х шутили, что она лучше всех подготовилась к отделению от советской страны, так как помимо АЭС у нее были ещё и лучшие автодороги, и великолепный порт, оборудование которого теперь простаивает.

Ну а в настоящее время над этой страной, так же, как и над её соседями, нависла угроза демографического исчезновения. В то же время в Прибалтике (в Латвии, на 2017-й год порядка 13% населения, то есть около 282 тысяч; в Литве неграждан фактически нет; в Эстонии — почти 86 тысяч человек) проживают около 400 тысяч так называемых «неграждан», по большей части этнических русских. Представляется, что, как ни странно, бегство прибалтийского населения из собственных стран оставляет свободным для заполнения демографический вакуум. А природа, как известно, не терпит пустоты. Остается надеяться, что, подобно многим бывшим советским республикам — хотя бы тому же Узбекистану, где лет 20 назад был открыт Музей памяти жертв репрессий, а по сути, «музей оккупации» — прибалтийские государства также осознают всю экономическую невыгодность русофобского курса, который ведет их верной дорогой к постепенному вымиранию.

Источник: nstarikov.ru