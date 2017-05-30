Письмо. Подарок с подтекстом

Добрый день, Татьяна. Читала новости и тут натыкаюсь на статью о поездке Путина во Францию.

“По окончании визита российский президент подарил музею копию «Книги ангелов» — Реймсского Евангелия.

«Это Евангелие, на котором приносили присягу многие французские короли… Когда Петр I приехал во Францию, ему дали эту книгу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому, что он знал древнеславянский и служил даже в церкви. Вот мы сделали копию для президента, и еще одну копию мы оставим здесь, в Версале», — сказал Путин.”

Где-то года 4 назад, я стала читать разные статьи заметки о русской истории. Какие-то правдоподобны, какие-то просто фантастика. И именно тогда наткнулась на статьи где рассказывалось о Великой Тартарии. Для меня это было открытием, в школьной программе ведь не звучало даже названия то такого. Про этрусские надписи в римских замках, про фундаменты замков, оставшиеся на паханных полях, а сами замки, разобранные под корень, про раскопанный Петербург. Потом узнаю о том, что из школьной истории изъяли такое понятие как “татаро-монгольское иго”. Главная страшилка всей древнерусской истории. И вообще, а был ли мальчик?))

Так вот последние года два замечаю, что все эти сведения начинают всплывать в официальных СМИ. Как-то был сюжет, где Путину подарили книгу по истории древней Руси, причем разворот книги был именно на карте, где большими и читаемыми буквами было написано “Великая Тартария”

Так вот вернемся к Евангелию. “Когда Петр I приехал во Францию, ему дали эту книгу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому, что он знал древнеславянский”.

У меня возникли несколько вопросов: 1. французские короли произносили клятву на древнеславянском? 2. Пётр Первый мог не знать родного древнеславянского языка? 3. Почему так символично Путин привозит эту книгу во Францию, причем подчеркнуто, что одна копия для президента, а друга к нам в музей)))

Почему меня не покидает ощущение, что какая-то часть истории России в скором времени начнет всплывать на поверхность?

Татьяна, что вы думаете?



https://lenta.ru/news/2017/05/29/podarok_putina/

Кстати сказать. Эхо почему-то решило всю фразу Путина не публиковать. Оставив лишь её начало) Читатели у них, что ли слишком умные? Потом дискуссий не оберешься?

http://echo.msk.ru/news/1990181-echo.html



С уважением, Ваш читатель.