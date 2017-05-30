Крушение пирамиды Голода в Подмосковье

Концептуал СМИ Сенсационное видео падения знаменитой "Пирамиды Голода", стоявшей около Москвы

Уникальные кадры крушения пирамиды, стоявшей в 20 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Самое интересное – что за минуту до падения в пирамиде был проведён родноверческий (языческий) обряд очищения. Волхв Радмир рано утром необъяснимым образом почувствовал, что в пирамиде нужно свершить очистительный обряд, иначе погибнут люди. Как только обряд закончился и жрецы вышли, пирамида рухнула. Это событие зафиксировала камера видеорегистратора. Сам Радмир считает это знаком возвращения Русских Богов.

Данное загадочное строение называли “Пирамидой Голода” – по имени создателя, инженера Александра Голода. Никто за почти двадцать лет её существования так и не смог ответить на вопрос, для чего она предназначена. Но мистический оттенок её крушения очевиден любому думающему человеку. Знамение волхву, спасение людей (всех посетителей перед обрядом вывели) и крушение от резкого порыва ветра прямо за спинами жрецов – таких совпадений не бывает. Тут уместно вспомнить мудрость: “Бог – имя случаю”.