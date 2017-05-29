Красноярские столбы в названиях
13:43. 29 мая 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Далеко не все, даже те, кто часто посещает заповедник Красноярские столбы могут назвать все главные имена столбов, стен на этой территории. В основном большинству знакомы центральные столбы, которые наиболее посещаемы туристами.
Другие названия многие слышали, но как выглядят они – знают единицы. Тем более, не многие бывали в буферной зоне заповедника.
Карта с названиями столбов
Карта центральных столбов, туристической Мекки заповедника
Карта всего заповедника.
Не могу написать, что покажу все столбы. Начнем с севера заповедника.
Дикарёк
Дед
Бабка
Некоторые называют эти столбы: Бабка и Внучка
Перья
Фундамент Перьев
Львиные ворота
Это не застрявший при падении камень. Есть доказательства, что он так и стоял. В примыканях граней видна прослойка породы. Скорее всего, камни снизу обвалились. Этот остался зажатым.
С обратной стороны
Первый столб
Самый посещаемый столб с возможностью подняться неподготовленному туристу без снаряжения
Второй столб
Второй Столб – самый высокий массив в центральном районе Столбов.
Третий столб
Четвертый столб
С обратной стороны
Водораздел и Митра
Митра
“Второй столб”, “Водораздел”, “Митра”.
Встречаются множество небольших останцев, столбов – столб Ферма:
Олимп
Скала Голубка
Обратите внимание на разительные отличия от основных массивов Красноярских столбов. Здесь по всей видимости, порода не мелкокристаллическая, гомогенная и скала представляет из себя обычную горную породу. Крошится крупными частями, нет гладких очертаний как на сиенитовых столбах.
Каин и Авель
Копьевская видовка
Малый Беркут
Каштаковские паровозы
Манская стенка
Манская баба
Кабарга
Грифы
Медведица
Столб Медведица на фоне Крепости. Самый юг буферной зоны
Крепость
Развалы
Всего их 17 скал
Колокольня
Дикарь
Царские ворота
Откликные
Минарет
Золушкины скалы
Воробушки
На вершине столба
Ципа и Жаба
Жаба
Китайская стенка
Сторожевой
Калтатская стенка
Такмак
На такие столбы, как Рукавицы, Очаг, Кпелла, Маховой, Верхопуз, Скрытный, Орлик, Грешник, Гривка, Пятак, Мотылек, Монах, Монашка, Городская видовка, Первенец, Предтеча, Вороний базар, Караульный, Близнецы, Колчан, Танк, Серединный, Монолит, Медвежий, Кармагульники, Феодалы, Хмурый, Пойба, Оруглан, Волчий лоб, Гнездовье, Пагода, Седловой, Маяк и т.д. – фотографий не нашел, либо они в низком качестве. Если пришлет фотографии – добавлю в пост. Если я где-то ошибся с видами или названиями столбов – тоже меня поправьте.
Еще подборка фотографий: КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ. ИНОЙ ВЗГЛЯД В ДЕТАЛЯХ
Кроме красивых видов, подобные сиенитовые скалы все еще оставляют вопрос своего образования: кристаллическая структура сиенита образуется при застывании только на большой глубине под давлением и температурой. А мы их видим на поверхности в сложенных стенах и столбах.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://save-our-brains.livejournal.c
om/59294.html?thread=149918
http://andrew-foto.ru/rock/
http://feelek.livejournal.com/133856.ht
ml
http://b1zz4r.livejournal.com/363481.ht
ml?thread=3251161
http://feelek.livejournal.com/125552.ht
ml
Другие названия многие слышали, но как выглядят они – знают единицы. Тем более, не многие бывали в буферной зоне заповедника.
Карта с названиями столбов
Карта центральных столбов, туристической Мекки заповедника
Карта всего заповедника.
Не могу написать, что покажу все столбы. Начнем с севера заповедника.
Дикарёк
Дед
Бабка
Некоторые называют эти столбы: Бабка и Внучка
Перья
Фундамент Перьев
Львиные ворота
Это не застрявший при падении камень. Есть доказательства, что он так и стоял. В примыканях граней видна прослойка породы. Скорее всего, камни снизу обвалились. Этот остался зажатым.
С обратной стороны
Первый столб
Самый посещаемый столб с возможностью подняться неподготовленному туристу без снаряжения
Второй столб
Второй Столб – самый высокий массив в центральном районе Столбов.
Третий столб
Четвертый столб
С обратной стороны
Водораздел и Митра
Митра
“Второй столб”, “Водораздел”, “Митра”.
Встречаются множество небольших останцев, столбов – столб Ферма:
Олимп
Скала Голубка
Обратите внимание на разительные отличия от основных массивов Красноярских столбов. Здесь по всей видимости, порода не мелкокристаллическая, гомогенная и скала представляет из себя обычную горную породу. Крошится крупными частями, нет гладких очертаний как на сиенитовых столбах.
Каин и Авель
Копьевская видовка
Малый Беркут
Каштаковские паровозы
Манская стенка
Манская баба
Кабарга
Грифы
Медведица
Столб Медведица на фоне Крепости. Самый юг буферной зоны
Крепость
Развалы
Всего их 17 скал
Колокольня
Дикарь
Царские ворота
Откликные
Минарет
Золушкины скалы
Воробушки
На вершине столба
Ципа и Жаба
Жаба
Китайская стенка
Сторожевой
Калтатская стенка
Такмак
На такие столбы, как Рукавицы, Очаг, Кпелла, Маховой, Верхопуз, Скрытный, Орлик, Грешник, Гривка, Пятак, Мотылек, Монах, Монашка, Городская видовка, Первенец, Предтеча, Вороний базар, Караульный, Близнецы, Колчан, Танк, Серединный, Монолит, Медвежий, Кармагульники, Феодалы, Хмурый, Пойба, Оруглан, Волчий лоб, Гнездовье, Пагода, Седловой, Маяк и т.д. – фотографий не нашел, либо они в низком качестве. Если пришлет фотографии – добавлю в пост. Если я где-то ошибся с видами или названиями столбов – тоже меня поправьте.
Еще подборка фотографий: КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ. ИНОЙ ВЗГЛЯД В ДЕТАЛЯХ
Кроме красивых видов, подобные сиенитовые скалы все еще оставляют вопрос своего образования: кристаллическая структура сиенита образуется при застывании только на большой глубине под давлением и температурой. А мы их видим на поверхности в сложенных стенах и столбах.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://save-our-brains.livejournal.c
http://andrew-foto.ru/rock/
http://feelek.livejournal.com/133856.ht
http://b1zz4r.livejournal.com/363481.ht
http://feelek.livejournal.com/125552.ht
Источник: sibved.livejournal.com