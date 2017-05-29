Голосуй за Путина вместо Навального

... телеканале "ТВЦ" в телепередаче "Право голоса" с лозунгом - "Каждый имеет право... когда русскими будет создана В.Путину вместе с сильным падением его рейтинга... критикует самого В.Путина, то он фактически присоединился к Навальному, Шендеровичу, Белковскому...