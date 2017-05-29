Голосуй за Путина вместо Навального
00:59. 29 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть Путин, который…
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Понятно почему Шарий так глаголит.Глобальный управитель теряет свою способность держать мир в узде,висит угроза ядерной войны в образе клинтоновской своры,жаждущей осуществить упреждающий ограниченный ядерный удар по России,потому и Трамп приведён к власти,потому и единственный с соображаловкой из системы паразитов Киссинджер еле двигается,но мотается к Путину для согласования действий по предупреждению международных напряжённостей в разных регионах мира,здесь интересы России и главного паразита мира совпадают,но нельзя России дать расцвести в полной мере,надо и подгадить,чтобы знала своё место.Вот такие как Шарий и подгаживают,чтобы совсем гладким путь у славян не был,а то наберутся силёнок и кинут паразитов.А у них план въехать на нашем горбу в безопасный период и кинуть нас.Игра идёт,глобальная игра.А Шарий отмечен тем,что и все тёмные,подвиранием.Маненько,но есть,как показано про время правления Меркель,не 18 лет,как он сказал,а 13.Маленько приврал,но приврал,украинец Запада,Путин другой у него,а другой для кого?Для линейно мыслящих?Так они и зевнули Крым,считая Путина другим.Считайте так и дальше.
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Живущий теперь в евреопе еврей Шарий явно нервничает. Весь понос, который льётся на Путина в исполнении русскоязычных жыдов, не слишком действует даже на дебилов. К тому же госдеп не слишком понимает стёб по-русски, и, похоже, давит на пиzдоболов, чтобы изъяснялись конкретнее. Вот они и пыжатся…