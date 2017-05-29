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29 мая-День военного автомобилиста

16:38. 29 мая 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Ежегодно, 29 мая в России отмечается День военного автомобилиста. В Вооруженных силах РФ День военного автомобилиста, учрежден приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.

Это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск Российской Федерации, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством. Дата для праздника была выбрана не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей роты была подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она фактически стала центром автотехнического обеспечения войск Российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил.

День военного автомобилиста — это дань историческим традициям, заслугам военных автомобилистов в мирное и военное время, их огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России.

Источник mil.ru

Источник: news-front.info

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