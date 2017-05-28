Россия увеличила инвестиции в американские гособлигации до 99,8 млрд. долл

Как сообщило Министерство финансов США, за март 2017 года Россия увеличила инвестиции в американские гособлигации на 13,5 млрд. долл. — до 99,8 млрд. долл.

Принципиальный подход наших властных либералов к населению нашей страны хорошо выражен известной фразой Дмитрия Анатольевича Медведева: “Денег нет, но вы держитесь!” Что случилось сразу после произнесения этой фразы? Случилась выплата Россией своих пенсий гражданам Израиля. То есть приоритеты деятельности правительства просматриваются чрезвычайно чётко, и в их число повышение уровня жизни граждан РФ либо совсем не входит, либо входит по известному ещё с советских времён “остаточному принципу”.

Девятнадцать с половиной тысяч семей, полностью подпадающих под действие программы реструктуризации валютной ипотеки, ничего от государства больше не получат — денег нет. А “лишние” 13,5 миллиардов долларов для закупки американских государственных облигаций у государства нашлись.

И это никого не удивляет, не вызывает никакого общественного возмущения. Да, юридически это разные деньги. Там — деньги бюджета, а там — деньги Банка России. Банк России распоряжается своими международными и золотовалютными резервами так, как считает нужным, имеет право их уменьшать или увеличивать, но он их принципиально не направляет на поддержку России, её экономики и её граждан.

Но вот с какой целью министр финансов Антон Силуанов рассказывает о том, что в этом году из-за дефицитного бюджета мы потратим все деньги резервного фонда, триллион рублей — в то время, как на счетах Минфина аккумулируется бюджетная разница между запланированными и реальными “нефтегазовыми доходами”, которая составит, по его расчётам, 600 млрд. рублей? Ведь должен же быть какой-то смысл в этом вытягивании денег из одного государственного кармана и складывании денег в другой государственный карман? Но кто и когда начнёт с этим разбираться?

Российские либералы — это не те, кто болтает о “свободе” и поддерживает Чубайса или Навального. Это те, кто считает, что Российское государство должно служить интересам глобального бизнеса. Вот здесь лежит линия раздела между патриотизмом и либерализмом, хотя иногда наши интересы могут совпадать с их интересами, такой ситуации лично я не исключаю. Но она маловероятна, и здесь — явно не тот случай.

Когда Чарльз Вильсон, президент “Дженерал моторс”, однажды сказал: “Я привык считать: то, что хорошо для нашей страны, хорошо и для “Дженерал моторс”, и наоборот”, — он потом извинялся за эту фразу всю свою оставшуюся жизнь. А у нас, образно говоря, множество людей искренне считают: “Что хорошо для “Дженерал моторс”, — хорошо и для России”, — то есть у них религиозный тип сознания, в котором место Бога или коммунизма занял глобальный бизнес. А глобальный бизнес в современном мире представляют США, Великобритания и Швейцария — страны, где потреблять с большим количеством денег гораздо приятнее, чем в России, там — либеральный рай на земле, у входа в который стоит не апостол Пётр, а совсем другие люди, от которых зависит допуск в этот “рай” избранных, он же — вознаграждение за их правильную либеральную веру и правильные либеральные дела. К их числу относится и вывод денег из России — любыми способами и с любыми последствиями. Взять, например, такой “имиджевый” проект, как стадион “Зенит-арена” в нашей “северной столице”. Боюсь даже сказать, насколько там оказалась превышена сметная стоимость и сколько ещё денег туда нужно вложить, чтобы наши мастера футбольного мяча могли его попинать при болельщиках. Подозреваю, что это не только бесхозяйственность, но и коррупция. А коррупция в России — это, прежде всего, система по выкачиванию денег из страны. И если коррупционеры это делают “по-чёрному”, то Банк России — “по-белому”, на законных основаниях. Но результат один — Россия не развивается. В чьих это интересах: наших или глобального капитала? В чьих интересах, что зарплат и пенсий людям не хватает на жизнь, хотя они честно проработали или работают сегодня, что они вынуждены залезать в долги у “коммерческих” банков, а сверхдоходы нашего бюджета за январь-апрель составили почти 400 млрд.рублей, неиспользуемые остатки — 6,3 трлн.рублей, но всё это — не для граждан России.

Михаил Делягин