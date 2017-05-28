Парадоксы протестов: в каких домах живут организаторы митинга против реновации 28 мая
28 мая на улице Вавилова пройдет согласованный московскими властями митинг против реновации.
Среди организаторов, рассчитывающих на 10 тысяч участников митинга, ПАРНАС, «Яблоко», движение «За права человека».
Однако, то ли по иронии судьбы, то ли согласно какой-то неведомой космической закономерности, но среди организаторов и идейных отцов митинга нет ни одного жителя дома, попавшего «под снос». В их числе, по данным «Московской газеты»: председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов со своим заместителем Константином Мерзликиным, и член федерального политсовета партии Наталья Пелевина, и глава движения «За права человека» Лев Пономарев, и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, руководитель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин и другие.
Можно смотреть список зачинщиков протеста хоть до посинения, и хоть под самым мощным микроскопом, ну, нет тут жителей «хрущевок». И обитателей общежитий или домов коридорного типа – тоже нет.
Это, конечно, политический недогляд, и, может быть, уже завтра, согласно партийной дисциплине, все господа-инициаторы митинга единодушно переселятся в «хрущевки». Но пока не переселились. И живут они все в «несносных домах. Страдают, значит, за народ.
И поддерживают членов оргкомитета очень даже великие фигуры, которые, правда, имеют к «хрущевкам» такое же отношение, как Анастасия Волочкова – к фрезерному станку. А митинг поддержали такие медиаперсоны и великие политики, как, например, Леонид Гозман зарегистрированный в кирпичной восьмиэтажке, и Лев Рубинштейн из кирпичной девятиэтажки.
И вот все эти великие люди, которых реновация никаким боком не затрагивает, вдруг ополчились против этой самой реновации, как солдат на вошь.
Против чего? Против того, чтобы москвичи перебрались, наконец, из тесных разваливающихся клопятников в нормальные дома в своем же районе, в новые просторные квартиры, рыночная стоимость которых будет на 20-30 процентов выше стоимости хором в «хрущобах»?
Но тогда, господа хорошие, вам придется проглотить Таблетку Правды, да и выкрикнуть на митинге 28 мая: «Люди! Мы считаем вас простаками! Нам по барабану, как и где вы живете, и вся эта программа реновации для нас — только повод напомнить о себе перед муниципальными, мэрскими и президентскими выборами! Не верьте нам, потому что сейчас мы только изображаем заботу о вас. На самом-то деле мы думаем только о себе, любимых!»
И вот когда они это скажут, народ обязательно проголосует против них. Поэтому они, члены и вдохновители членов, конечно, ничего такого не скажут. Они будут говорить, что они против, народ им поаплодирует, и, придя домой, проголосует против сноса «хрущевки», и останется в этой «хрущевке» до морковкиного заговенья. А через пять лет те же члены и вдохновители с тем же энтузиазмом погонят тот же народ на новый митинг, «за» снос разваливающихся «хрущевок».
К тому времени как раз и новые выборы подоспеют, и людям опять надо будет попиариться.
Как говаривали древние ацтеки, был бы повод – а с митингом не заржавеет.
Фото с сайта: polittech.org
Источник: nnm.me
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Там, где Яблоко и Парнас – там гнилье и тухлятина.
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А где ЕР что?
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а где ЕР – та же ..ЕРня
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В прошлом году в партии “Парнас”был такой активист-крендель по фамилии Яковлев. Так вот,он озвучивал свою программу….Там повеселили пункты его программы:=Вернуть Крым Украине=
=Передать все ядерное оружие России в руки международного сообщества для его утилизации=-вот такие личности в “Парнасе”. Там много еще чего было,просто мне это запомнилось больше. И ЕР? Да,не сахар,но все-таки отличайте мух от котлет:))
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Власть должна быть убедительна в своих начинаниях. А для этого необходим АВТОРИТЕТ. К сожалению, воры авторитетом у широких масс не обладают, массы воспринимают любое начинание вора как очередной выход “на дело”. Отсюда и проблемы. Нет доверия и нет надежды на справедливость. Не без основания, согласитесь.
Ну а то, что некоторые личности пытаются на этом заработать авторитет – ну так это такая у нас политическая система, где реальная оппозиция уничтожена, и лишь фрики и откровенные подонки допущены в качестве альтернативы безальтернативному.
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Это выгодно всем….И подонкам,и “спящим”.Консенсус.Смотрите что происходит…Есть ЕР(ЛДПР…еще названия одного и того же)…есть голодное население(маргинализованное *****) и “электорат”.Нет электората нигде,кроме Москвы и Питера.Поэтому у нас(всех абсолютно) Навальный невозможен.У нас нет Навального,Болотной…вообще ничего.Это не потому что здесь менее активные люди.Здесь ничего не решается…У вас сытая пидо..я жизнь..Навальный,блогеры,вы недовольны тем,чего мы хотим,чтобы выжить.Почему ненавидят москвичей везде…Из-за невозможности прямого доступа.Отдельная страна.Мы-Зимбабве.Причем все регионы абсолютно.Не вам лично.Вы простой москвич(хотя ваши высказывания помню-бесят безумно).Пытаюсь визуализировать действительность.
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Реновация- это отличная идея,чтобы прибавить на свой счёт суммы из бюджета, и хорошая манипуляция перед “выборами”…ОБМАН,НАЕ..ЛОВО,ЛОХОТРОН,-Давай,гойчатина,участвуй!
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Закончится набиванием карманов, и показательным переселением десятка жителей в нормальное жилье, остальных в спальные районы, в дома которые не продаются по рыночной цене.
Наивные, не научились в 90, когда проводили ваучерную приватизацию и наежили всю страну.
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Ещё не закрыта предыдущая программа сноса ветхого жилья,к которой надо сказать у москвичей особых претензий нет.
Почему нельзя было продлить действие старой,и какая необходимость городить новую?Это первое.
Второе:у Москвы дефицит бюджета 200 млрд. а тут еще 97 привесили.Откуда деньги,Зина?За чей счет банкет?
Третье:Москва и так вбухивает гигантские средства в никчемные проекты как многократное перекладывание асфальта (качество-еще то),тротуарную плитку(качество такое-же),озеленение(которое отмирает на корню)и всякую остальную хрень.
Четвертое:если деньги ляжки жгут,помогли-бы с жильем регионам-там люди живут в гораздо худших условиях.
Ну не москвичи они,но они-же ЛЮДИ.
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А вот ФИГУШКИ!
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Сроки! Сроки их поджимают, им дана была команда убыстрятся и идиоты из госдуры роют огромную яму для себя и своего помета, и для нас тоже. Территорию они должны оставить обустроенную.