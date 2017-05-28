Парадоксы протестов: в каких домах живут организаторы митинга против реновации 28 мая

28 мая на улице Вавилова пройдет согласованный московскими властями митинг против реновации.

Среди организаторов, рассчитывающих на 10 тысяч участников митинга, ПАРНАС, «Яблоко», движение «За права человека».

Однако, то ли по иронии судьбы, то ли согласно какой-то неведомой космической закономерности, но среди организаторов и идейных отцов митинга нет ни одного жителя дома, попавшего «под снос». В их числе, по данным «Московской газеты»: председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов со своим заместителем Константином Мерзликиным, и член федерального политсовета партии Наталья Пелевина, и глава движения «За права человека» Лев Пономарев, и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, руководитель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин и другие.

Можно смотреть список зачинщиков протеста хоть до посинения, и хоть под самым мощным микроскопом, ну, нет тут жителей «хрущевок». И обитателей общежитий или домов коридорного типа – тоже нет.

Это, конечно, политический недогляд, и, может быть, уже завтра, согласно партийной дисциплине, все господа-инициаторы митинга единодушно переселятся в «хрущевки». Но пока не переселились. И живут они все в «несносных домах. Страдают, значит, за народ.

И поддерживают членов оргкомитета очень даже великие фигуры, которые, правда, имеют к «хрущевкам» такое же отношение, как Анастасия Волочкова – к фрезерному станку. А митинг поддержали такие медиаперсоны и великие политики, как, например, Леонид Гозман зарегистрированный в кирпичной восьмиэтажке, и Лев Рубинштейн из кирпичной девятиэтажки.

И вот все эти великие люди, которых реновация никаким боком не затрагивает, вдруг ополчились против этой самой реновации, как солдат на вошь.

Против чего? Против того, чтобы москвичи перебрались, наконец, из тесных разваливающихся клопятников в нормальные дома в своем же районе, в новые просторные квартиры, рыночная стоимость которых будет на 20-30 процентов выше стоимости хором в «хрущобах»?

Но тогда, господа хорошие, вам придется проглотить Таблетку Правды, да и выкрикнуть на митинге 28 мая: «Люди! Мы считаем вас простаками! Нам по барабану, как и где вы живете, и вся эта программа реновации для нас — только повод напомнить о себе перед муниципальными, мэрскими и президентскими выборами! Не верьте нам, потому что сейчас мы только изображаем заботу о вас. На самом-то деле мы думаем только о себе, любимых!»

И вот когда они это скажут, народ обязательно проголосует против них. Поэтому они, члены и вдохновители членов, конечно, ничего такого не скажут. Они будут говорить, что они против, народ им поаплодирует, и, придя домой, проголосует против сноса «хрущевки», и останется в этой «хрущевке» до морковкиного заговенья. А через пять лет те же члены и вдохновители с тем же энтузиазмом погонят тот же народ на новый митинг, «за» снос разваливающихся «хрущевок».

К тому времени как раз и новые выборы подоспеют, и людям опять надо будет попиариться.

Как говаривали древние ацтеки, был бы повод – а с митингом не заржавеет.



Фото с сайта: polittech.org

Источник: nnm.me