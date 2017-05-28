Главная » Самое самое

Михаил Хазин. Рынок правосудия – это крах экономики: мошенники съедят трудяг

17:38. 28 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

1

Можно ли каким-то образом успешно бороться с коррумпированностью судебных органов и не нужно ли ввести некие взыскания для судей, совершивших ошибки?

Идея о том, что судебная власть должна быть независимой (точно так же, как исполнительная и законодательная) появилась достаточно давно. Можно привести в качестве примера СССР 50-х годов, где власть достаточно жестко отслеживала эту независимость.

Моя семья с этим столкнулась непосредственно, когда моего деда, уволенного в 1952 году, не смогли выселить со служебной квартиры, потому что у него было двое несовершеннолетних детей.

Точно так же это очень хорошо описано у известного антисоветчика и достаточно слабого писателя Войновича. В своем романе «Иванькиада» он описал, как полковник КГБ (то есть с точки зрения диссидентов – носитель сакрального зла) пытался получить в кооперативе квартиру, которую по закону должен был получить Войнович. И довольно быстро выяснилось, что получить судебное решение в свою пользу этот самый «носитель сакрального зла» не сумел.

Но начиная с конца 80-х, когда стала формироваться вот эта номенклатурно-торговая прослойка, она стала получать очень большие доходы. И люди в судебном корпусе, которые проявляли некоторую слабость в части желания жить красиво, стали задаваться вопросом: почему чиновники не на самых высоких должностях ездят на шикарных машинах и живут в шикарных квартирах, а мы должны долго ждать некоторого улучшения и при этом получать фиксированную зарплату?

Начиная с 90-х годов, когда либералы из команды Гайдара-Чубайса очень активно начали внедрять в России приватизационную идеологию, ситуация стала еще хуже. Дело в том, что эта идеология включала в себя не только продажу за бесценок и за взятки государственного имущества, но и еще одно очень важное обстоятельство: она включала в себя продажу функций, которыми наделялись те или иные должности.

То есть, иными словами, любой человек, получивший должность, немедленно имел право в рамках этой Гайдаро-Чубайсовской либеральной линии спросить себя: а какие из своих функциональных обязанностей можно продать?

 

Ну, что могут продать судьи – это понятно: судебное решение. Так у нас образовался судебный рынок. А уж коли рынок образовался, то стало очень трудно вообще найти хоть сколько-нибудь независимое решение. Потому что даже если дело ясное и судья готов был вынести правовое решение, он не мог не брать денег – это подрывало рынок в целом (а его коллеги начинали на него смотреть косо).

Таким образом мы получили вакханалию с полным отсутствием в России судебной системы. Да, у нас иногда бывают, скажем так, более или менее адекватные судебные решения, но каждый раз нужно подробнейшим образом выяснять, с чем это связано и почему в данном конкретном случае не сыграли свою роль деньги.

Так вот, отсутствие в нашей стране честной судебной системы – это следствие той работы, которая была проведена либералами в 90-е годы. Но давайте смотреть правде в глаза: нормальная экономическая деятельность без работающей судебной системы невозможна, потому что при ее отсутствии мошенники всегда «забивают» реальных производителей.

А восстановление нормальной судебной системы возможно только через отмену приватизационной идеологии, что требует жесткого признания обществом преступности приватизации в целом и всей, соответственно, идеологии, под нее положенной.

 

И если этого не сделать, то на нормальную экономическую деятельность рассчитывать не приходится: Россия будет продолжать оставаться царством мошенников, и судебной системы в ней не будет.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/26/18734/-

Метки: коррупция, система правосудия, судьи
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-257 за 19 мая 2012
...в политической борьбе. По мнению Михаила Хазина, эти люди не смогут найти себе...долларов. Причем согласно стандартам западного правосудия, с учетом отсутствия на ...по импортируемой продукции (на североевразийском рынке), чтобы отечественное производство могло ...
Ольга Капитонова: Опасные связи
...инвестиции, выйти на рынок, торговаться на бирже ... PodestaGroup?Согласно мнению Михаила Хазина, большая часть российской...", "Oliver Wyman" (эта американская компания вообще специализируется ...PricewaterhouseCoopers  на сайте Правосудия.нет: http://pravosudija...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... бирже. Работает эта система так: — Россия продала на мировом рынке некий товар... происходил в Люксембурге, доказали западному правосудию что: ЦБ России отделён от... действия МММ. По оценке экономиста Михаила Хазина «Это была самая крупная финансовая афера...
Новости Украины и Новороссии 05 января 2016
..., они это переживут, по крайней мере, от утраты украинского рынка сильно не... 78. Федоров Евгений Алексеевич 79. Хазин Михаил Леонидович 80. Харатьян Дмитрий Вадимович... стране не будет функционировать судебное правосудие в течение трех месяцев формирования...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>