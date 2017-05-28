Лондонистан: 423 новых мечети, 500 закрытых церквей

Британские мультикультуралисты подпитывают исламский фундаментализм. Мусульманам нет нужды становиться большинством в Британии: им достаточно постепенно исламизировать самые важные города. Эти изменения уже происходят.

Британские деятели все шире открывают двери исламскому шариату. Один из ведущих британских судей сэр Джеймс Манби (Sir James Munby) сказал, что христианство больше не влияет на суды, и что они должны быть мультикультурными, то есть, более исламскими. Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс (Rowan Williams) и главный судья лорд Филипс также заявили, что в английское право следует «включить» элементы законов шариата.

Британские университеты также содействуют продвижению исламских законов. В директиве для вузов под названием «Приглашенные лекторы в высших учебных заведениях» говорится, что «ортодоксальные религиозные группы» могут разделять мужчин и женщин во время своих мероприятий. В Лондонском университете королевы Марии женщинам приходится пользоваться отдельным входом, а в аудитории они не могут задавать вопросы и поднимать руку — совсем как в Эр-Рияде или Тегеране.

«Лондон стал более исламским городом, чем многие мусульманские страны вместе взятые», — говорит исламский проповедник Маулана Сайед Раза Ризви (Maulana Syed Raza Rizvi). Он наряду с другими проповедниками занимает лидирующие позиции в «Лондонистане», как назвала британскую столицу журналистка Мелани Филлипс (Melanie Phillips). Нет, Ризви — не правый экстремист. Нобелевский лауреат по литературе Воле Шойинка (Wole Soyinka) был даже менее великодушен. Он назвал Соединенное Королевство «помойной ямой исламистов».

«Террористы терпеть не могут лондонский мультикультурализм», — заявил мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) после недавнего смертоносного теракта в Вестминстере. Но все как раз наоборот: это британские мультикультуралисты подпитывают исламский фундаментализм. Лондонистан с его 423 новыми мечетями стоит на жалких руинах английского христианства.

Объединенная церковь Хайат была куплена египетской общиной и преобразована в мечеть. Церковь Святого Петра была переделана в мечеть Медина. Мечеть на Брик-Лейн была построена на месте бывшей методистской церкви. Меняются не только здания, но и люди. Число обращенных в ислам удвоилось. Часто они обращаются к его радикальной версии, как было с террористом Халидом Масудом, совершившим нападение в Вестминстере.

The Daily Mail опубликовала фотографии церкви и мечети, расположенных в нескольких метрах друг от друга в центре Лондона. В церкви Святого Георгия, рассчитанной на 1 230 верующих, на службу собралось всего 12 человек. В церкви Святой Марии было 20 человек.

Мечеть на Брик-Лейн в Лондоне



У соседней мечети на Брун-Стрит другая проблема: она переполнена. Ее небольшое помещение вмещает только 100 человек. В пятницу верующие вынуждены молиться на улице. Учитывая нынешние тенденции, христианство в Англии становится пережитком прошлого, в то время как ислам будет религией будущего.

Во втором по величине британском городе Бирмингеме, где живут и готовят свои теракты многие джихадисты, исламский минарет возвышается над городом. Появились петиции с требованием разрешить британским мечетям три раза в день созывать верующих на намаз через громкоговорители.

По оценкам экспертов, к 2020 году число мусульман, посещающих молитвы, достигнет, по меньшей мере, 683 тысяч человек, а число христиан, посещающих еженедельную мессу, сократится до 679 тысяч. «Появился новый культурный ландшафт английских городов, а гомогенная среда государственной религии отступает», — говорит Сери Пич (Ceri Peach) из Оксфордского университета. Почти половина британских мусульман моложе 25 лет, но четверть христиан старше 65. «Через 20 лет активных мусульман будет больше, чем посещающих церковь христиан», — сказала директор организации National Secular Society Кейт Портес Вуд (Keith Porteous Wood).

С 2001 года 500 лондонских церквей всех конфессий были превращены в частные дома. В то же время, британские мечети бурно разрастаются. В период между 2012 и 2014 годами доля британцев, которые относят себя к англиканской церкви, сократилась с 21% до 17%, уменьшившись на 1,7 миллиона человек. А согласно опросу, проведенному авторитетным Институтом социальных исследований NatCen, число мусульман выросло почти на миллион. Количество прихожан снижается такими темпами, что в течение одного поколения их станет в три раза меньше, чем мусульман, регулярно посещающих мечеть по пятницам.

Доля мусульман увеличивается в демографической структуре таких британских городов, как Бирмингем, Брэдфорд, Дерби, Дьюсбери, Лидс, Лестер, Ливерпуль, Лутон, Манчестер, Шеффилд, Уолтем-Форест и Тауэр-Хамлетс. В 2015 году анализ наиболее распространенных имен в Англии показал, что самое популярное имя это Мохаммед, включая такие варианты написания как Мухаммад и Мохаммад.

В крупнейших городах проживает большое число мусульман: Манчестер — 15,8%, Бирмингем — 21,8%, Брэдфорд — 24,7%. Вероятность того, что ребенок родится в мусульманской семье, а не в христианской постоянно увеличивается. В Брэдфорде и Лестере половина детей — мусульмане. Мусульманам нет нужды становиться большинством в Британии: им достаточно постепенно исламизировать самые важные города. Такие изменения уже происходят. Лондонистан — это не кошмар с мусульманским большинством, это культурно-демографический и религиозный гибрид, где христианство приходит в упадок, а ислам наступает.

Как пишет на страницах The Spectator Иннес Боуэн (Innes Bowen), только две из 1 700 мечетей в Британии сегодня следуют современной интерпретации ислама, в то время как в Соединенных Штатах их 56%. Ваххабиты контролируют 6% мечетей в Великобритании, а фундаменталисты-деобанди (последователи политизированного суфийского направления ислама — прим. ред.) — до 45%. Согласно опросу Центра знаний, треть британских мусульман не ощущают себя «частью британской культуры».

Лондон также полон шариатских судов. Официально их 100. Появление этой параллельной судебной системы стало возможно благодаря закону о британском арбитраже и системе альтернативного разрешения споров. Новые суды основаны на отказе от незыблемости прав человека и ценностей свободы и равенства, которые составляют основу английского общего права.

Мусульманка в Кентербери



Британские деятели все шире открывают двери исламскому шариату. Один из ведущих британских судей сэр Джеймс Манби (Sir James Munby) сказал, что христианство больше не влияет на суды, и что они должны быть мультикультурными, то есть, более исламскими. Бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс (Rowan Williams) и главный судья лорд Филипс также заявили, что в английское право следует «включить» элементы законов шариата. Британский культурный истэблишмент стремительно капитулирует перед исламскими фундаменталистами, соглашаясь на их требования.

Британские университеты также содействуют продвижению исламских законов. В директиве для вузов под названием «Приглашенные лекторы в высших учебных заведениях» говорится, что «ортодоксальные религиозные группы» могут разделять мужчин и женщин во время своих мероприятий. В Лондонском университете королевы Марии женщинам приходится пользоваться отдельным входом, а в аудитории они не могут задавать вопросы и поднимать руку — совсем как в Эр-Рияде или Тегеране. Исламское общество Лондонской школы экономики провело торжественное мероприятие, в ходе которого женщины и мужчины были разделены семиметровой панелью.

После нападения террористов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo глава МИ-6 сэр Джон Сауэрс (John Sawers) рекомендовал самоцензуру и «некоторую сдержанность» при обсуждении ислама. Британский посол в Саудовской Аравии Саймон Коллис (Simon Collis) перешел в ислам и совершил паломничество в Мекку. Теперь он называет себя Хаджи Коллис.

Что будет дальше?

Джулио Меотти