Гидра Хаоса. Почему грозное заявление Трампа на саммите НАТО, вдруг, совпало с блокадой Приднестровья.

Гидра наростающего «хаоса» начинает шевелиться, но это ползучее наступление завуалировано многими информационными событиями. Это видно по событиям в Сирии, где отмечается рост напряженности между войсками двух коалиций.

Сообщения о том, что нашу базы в Сирии вдруг стали объектом тщательного и пристального внимания разведки западного альянса, что базу «сканировали» со всех «подлетных» сторон, идет в купе с общениями, что на С-400 в Сирии прислано множество запасных комплектов ракет. Даже достаточно открыть ближайшие публикации «ВКС в небе Сирии: почему в США занервничали из-за перехвата самолета коалиции российским истребителем», чтобы понять, что стороны друг другу постоянно шлют военно-дипломатические сигналы.

Кроме того, террористическая активность, захлестывающая разные пространства Европы и Азии, свидетельствует о том, что терроризм заползал активно по разным щелям мира.

В прессе пишут о начале экономической блокады Приднестровья Молдовой и Украиной. Ультиматум Додона Приднестровью, в котором он прямо и откровенно пишет, что Россия бессильна будет помочь Приднестровью, намекая на тех, кто будет крышей этой блокады, выглядит спланированным и провокационным событием.

Не выглядит случайным, ранее зарегистрированные простыми гражданами Молдовы нахождение спецподразделений США, застигнутых ранее в разных местах Молдовы. Тайное место их дислокации в Молдове – не выяснено. Прошедший саммит НАТО, где Россия вновь объявлена угрозой НАТО, прибытие на Украину разных западных инструкторов в большом количестве и специалистов по специальным операциям, и многие другие «случайные» события, связанные с дипломатическими войнами, указывают на стратегический и спланированный характер «ползучего» напора. Стратегия плавного давления и удушения «анаконды» узнаваема везде, где её применяли американцы.

Если на удочку «хороших отношений» с Америкой, можно поймать Россию и выудить различные маневры и уступки, этим пряником и воспользуются, только потом будет больно от стуку бича.

Уже и непосвященным видно, что метод кнута и пряника к России применяется, а это значит, что никакого равенства в отношениях между таким дрессировщиком и дрессируемым не заложено и быть при таких отношениях не может. Загнать российского зверя в клетку и заставить исполнять нужные команды – единственное, что заложено в эту программу.

Зверь этот, как объявлено, должен «ответить за Крым», а судя по последним событиям, еще и за Приднестровье, а затем просто за то, что он зверь.

Пишут, что уже 64 % опрошенных американцев считают Россию враждебной страной. Это еще не критические 80-90%, когда общество уже готово к более серьезным мерам по устранению «национальной угрозы». Такие публикации обычно сопровождаются публикациями типа «В войне на два фронта США сокрушит Россию и Китай». Да и не скрываются теперь причины, по которым Россия должна потереть следующее поражение, которое потерпел в свое время СССР. Задавить Россию «гонкой вооружений», именно сейчас, когда её экономика глохнет и дохнет. А это значит начать гонку высоких технологий, в которой Россия должна отстать и проиграть. Конечно, в этом есть финансовый интерес определенных групп, на что указывают наши официальные лица. Но разве в период СССР было по-другому?

О том, что на саммите НАТО России брошен вызов – об этом писать не будут, дипломатично, будут уклоняться от этой темы. Но не заметить, как раскачивают «маятник» от Кореи до Европы и обратно, трудно. В середине маятника обычно наносят удары по Сирии.

Лавров не зря опасался событий по разжиганию конфликта в Приднестровье. Так как информационная истерия №2, новый виток информационной и экономической войны, новые санкции и.т.п., могут потопить оставшиеся надежды на улучшение отношений с Западом. Уж если американцам понадобится повод к тому, чтобы Европейцы «раскошелились», лучшего повода им будет не найти.

Трудно поверить, чтобы президент Молдавии, вдруг бросил вызов самой России, объединившись с Украиной, чтобы устроить свой «экономический Донбасс», не опираясь на Западных стратегов, которые его и спланировали аккурат к выступлению Трампа и саммиту НАТО. Посему вызов Россия явно кем-то брошен. Можно, конечно, его не замечать, игнорировать, иронизировать. Но, когда тебе плюют в лицо, сохранить лицо трудно.

И если Россия пошла на уступки в Сирии, как посчитали американцы, значит об «красную линию» русских можно уже теперь вытереть ноги, но осторожно, «мягкой силой», например, прощупать по Приднестровью. Так же хочется отметить, что последние ходы в отношении России очень напоминает то, что ранее было описано в стратегии Фионой Хилл в отношении России. Она является советником Трампа по России.

Еще свежи в памяти события, как после приезда в Узбекистан американских официальных лиц, из Узбекистана стали активно выталкивать российский бизнес.

То, что этот процесс не остановился, свидетельствуют и последние публикации. То бишь, экономическая война и вытеснение России с её традиционного пространства может быть мягкой.

Не многие задумываются, к какому возможному будущему шагу готовятся те, кто инициировал переход с кириллицы на латиницу. К какому будущему переделу экономического пространства все это нужно? И уж тот, кто включил этот шаг в будущую национальную стратегию своей страны, точно поставил на победу того, чей язык будет доминировать в этом будущем, а значит на глобальную интеграцию с победителем. Никто честно в этом не признается, конечно. Восток ведь «дело тонкое». И уж если Россия экономически сама находится в «дезинтеграции», а рубль скачет как горный козел, кто захочет интегрировать своё крепкое будущее с таким соседом.

Уже сейчас понятно, когда режут многие оборонные расходы и отодвигают сроки выполнения тех или иных оборонных заказов, что без экономического развития страны, перспектива дальнейшего «сопротивления» нарастающим вызовам – будет уменьшаться в обратной прогрессии как шагреневая кожа.

Все помнят, как экономический фактор повлиял на поражение в Крымской войне 1854 года. Запад это хорошо усвоил. Поэтому в противоборстве с СССР, а затем с Россией будет использоваться экономический фактор, обескровливание экономики, истощение резервов, спонсировании внутриполитических разладов, внедрение ложных экономических постулатов, цветных революций и.т.д. Это ведь классика завоеваний Америкой непокорных государств.

Ставить на тех, кто уже проиграл в 90-х и готов проиграть еще раз свою «независимость» Америке – это абсурд. Те, которые держат свою «независимость» в Западных банках, естественно приведут государство к постепенному поражению в этой войне. Будь это 5 мифов А. Кудрина или 10 экономических заповедей Гайдара и Чубайса, результат всегда будет один и тот же. Пусть это будет через 2 или 3 президентских срока.

Если таковая система не меняется, результат в ней будет всегда предсказуем и ожидаем – поражение, так как проказа коррупции, алчности, предательства и прочих пороков всегда ведет к деградации и смерти государства.

Поэтому оздоровление экономики на основе веры в творческую и нравственную силу собственного народа, который вынес столько исторических испытаний, необходимое условие для начала любой экономической стратегии России. Это условие её возрождения. Единство нации без её идейной и экономической «национализации» просто невозможна. И когда вместо неё предлагают дальнейшую экономическую «приватизацию», которая у народа вызывает «отторжение» и воспоминания о дезинтеграции СССР, народ чувствует себя обманутым дважды. А на лжи, естественно, никакое надежное государство не построишь.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18741/-

Рососвет Солнечный

http://publizist.ru/blogs/110126/18741/-