Цитаты из книг Юкио Мисимы

Ошибаются те, кто считает мечты игрой интеллекта. Нет, мечты — нечто противоположное, это — бегство от разума

Произведения Юкио Мисимы оказали сильное влияние не только на литературу Страны восходящего солнца (вспомним того же Харуки Мураками), но и всего мира. Его книги выходили многомиллионными тиражами и были переведены на десятки языков. Мисима несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил высокую награду.«Почти каждое из произведений Мисимы — это своего рода исследование, штудия какого-либо понятия, явления или состояния души: красоты, страдания, нигилизма и т. п.» — пишет его переводчик Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) в предисловии к сборнику автора.. «Золотой храм»«Исповедь маски»«Запретные удовольствия»«Исповедь маски»«Жажда любви»«Весенний снег»«Жажда любви»«Моряк, которого разлюбило море»«Жажда любви». «Золотой Храм»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com