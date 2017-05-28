Цитаты из книг Юкио Мисимы
14:54. 28 мая 2017 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ошибаются те, кто считает мечты игрой интеллекта. Нет, мечты — нечто противоположное, это — бегство от разума
Произведения Юкио Мисимы оказали сильное влияние не только на литературу Страны восходящего солнца (вспомним того же Харуки Мураками), но и всего мира. Его книги выходили многомиллионными тиражами и были переведены на десятки языков. Мисима несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил высокую награду.
«Почти каждое из произведений Мисимы — это своего рода исследование, штудия какого-либо понятия, явления или состояния души: красоты, страдания, нигилизма и т. п.» — пишет его переводчик Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) в предисловии к сборнику автора.
Прошлое не всегда тянет назад. В нем рассыпаны немногочисленные, но мощные пружины, которые, распрямляясь, толкают нас в будущее. «Золотой храм»
Сила женщины определяется степенью страдания, которой она способна покарать своего возлюбленного. «Исповедь маски»
Планируя счастье другого, мы бессознательно приписываем ему то, о чём сами мечтаем, принимая это за осуществление его счастливых надежд. «Запретные удовольствия»
Ошибаются те, кто считает мечты игрой интеллекта. Нет, мечты — нечто противоположное, это — бегство от разума. «Исповедь маски»
Простота — наивысшая точка соприкосновения жизни и искусства. Тот, кто презрительно относится к простоте, вызывает только жалость — ибо тем самым он признает свое поражение. Если человек боится простоты, значит, он далек от зрелости. «Жажда любви»
Люди — странные создания. Все, до чего мы дотрагиваемся, мы оскверняем, при этом в душе у нас есть все задатки для того, чтобы стать святыми. «Весенний снег»
Телефон… Какой странный механизм: издавая обыкновенный звонок, он может смешать все чувства человека! Через него проходит столько страстей, любовных признаний, ненависти, — неужели он нисколько не чувствует человеческой боли? Или эти телефонные звонки и есть сама боль, конвульсивная и невыносимая? «Жажда любви»
Из-за стремления как можно больше времени проводить в одиночестве в душе его копились чувства, а на банковском счете — деньги. «Моряк, которого разлюбило море»
В некотором смысле умение находить трудности в жизни помогает большинству людей относиться к ней с легкостью. «Жажда любви»
Наше недовольство миром, сколько бы яростным оно ни было, в принципе излечимо: достаточно, чтобы изменился либо ты сам, либо окружающий тебя мир. «Золотой Храм»
отсюда
Произведения Юкио Мисимы оказали сильное влияние не только на литературу Страны восходящего солнца (вспомним того же Харуки Мураками), но и всего мира. Его книги выходили многомиллионными тиражами и были переведены на десятки языков. Мисима несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил высокую награду.
«Почти каждое из произведений Мисимы — это своего рода исследование, штудия какого-либо понятия, явления или состояния души: красоты, страдания, нигилизма и т. п.» — пишет его переводчик Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) в предисловии к сборнику автора.
Прошлое не всегда тянет назад. В нем рассыпаны немногочисленные, но мощные пружины, которые, распрямляясь, толкают нас в будущее. «Золотой храм»
Сила женщины определяется степенью страдания, которой она способна покарать своего возлюбленного. «Исповедь маски»
Планируя счастье другого, мы бессознательно приписываем ему то, о чём сами мечтаем, принимая это за осуществление его счастливых надежд. «Запретные удовольствия»
Ошибаются те, кто считает мечты игрой интеллекта. Нет, мечты — нечто противоположное, это — бегство от разума. «Исповедь маски»
Простота — наивысшая точка соприкосновения жизни и искусства. Тот, кто презрительно относится к простоте, вызывает только жалость — ибо тем самым он признает свое поражение. Если человек боится простоты, значит, он далек от зрелости. «Жажда любви»
Люди — странные создания. Все, до чего мы дотрагиваемся, мы оскверняем, при этом в душе у нас есть все задатки для того, чтобы стать святыми. «Весенний снег»
Телефон… Какой странный механизм: издавая обыкновенный звонок, он может смешать все чувства человека! Через него проходит столько страстей, любовных признаний, ненависти, — неужели он нисколько не чувствует человеческой боли? Или эти телефонные звонки и есть сама боль, конвульсивная и невыносимая? «Жажда любви»
Из-за стремления как можно больше времени проводить в одиночестве в душе его копились чувства, а на банковском счете — деньги. «Моряк, которого разлюбило море»
В некотором смысле умение находить трудности в жизни помогает большинству людей относиться к ней с легкостью. «Жажда любви»
Наше недовольство миром, сколько бы яростным оно ни было, в принципе излечимо: достаточно, чтобы изменился либо ты сам, либо окружающий тебя мир. «Золотой Храм»
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Клизму хорошо делать после цитат из книг Юкио Мисимы. Просто необыкновенные ощущения.