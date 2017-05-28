Британия: время грабить лохов
К российским олигархам, бандитам и коррумпированным чиновникам, предпочитавшим прятать наворованные деньги в инвестициях в престижную лондонскую недвижимость, незаметно подкралась конфискация собственности. Она станет прямым последствием законопроекта «О криминальных финансах», внесенного на днях в британский парламент, передает российская радиостанция Business FM.
Формально законопроект является ярчайшим примером общественного консенсуса: несмотря на многовековые традиции уважения к частной собственности, в британском обществе назрел переломный момент, когда «респектабельные джентльмены» больше не могут быть соседями бандитов и жуликов. Всю собственность иностранных коррумпированных чиновников (а других в Британии не бывает) и недвижимость, купленную на капиталы криминального происхождения, будут изымать в доход британской короны.
Как рассказали журналистам власти Лондона, проверки происхождения денег, на которые покупалась дорогая недвижимость в британской столице, они готовы начать уже сейчас. В первую очередь будут проверять особняки выходцев из России, стран Центральной Азии, Китая и арабских государств. Вопросы у ревизоров возникнут к любой недвижимости иностранцев, стоимостью более 30 тысяч фунтов стерлингов.
К слову, на сегодня уже более 7% недвижимости Лондона принадлежит иностранным гражданам. Большинство ее сосредоточено в центральной части города, где особняки неприлично дороги. К примеру, российский олигарх Роман Абрамович несколько лет назад купил знаменитый четырехэтажный дом Lindsey House в центре Лондона, стоимость которого составляла 150 миллионов долларов.
Вот это поворот!(с) Чичваркину и прочему ворью — пламенный привет из цитадели борьбы за Священное Право Частной Собственности. Ну надо же — с них сняли сливки, теперь до донышка выскребут и выкинут, как использованyое изделие №2. И поделом.
PS. Разумеется, бритиши и раньше прекрасно знали, откуда эти деньги. Просто тогда было время собирания лохов с деньгами, а теперь пришло время пограбить этих лохов. А уж повод пограбить бритиши всегда найдут. Вообще, видно, поплохело бриташке. Возможность прятать деньги привлекала туда бабло много лет, а теперь они режут курицу, несущую золотые яйца. Либо очень срочно надо, либо просто сезон стрижки баранов настал. Видимо, надежда на развал России «мирным» путем уже не блещет на горизонте, а деньги нужны.
P.S. Надо полагать, что и другие "гавани" зашевелятся, а то "лохи" начнут суетиться и "делать ноги"… Вот только КУДА?
Источник: nnm.me
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Если дома отберут, то справедливость восторжествует, но это мало вероятно!
Бандиты тогда английскую семью в асфальт закатают!
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хто тут семья?? английская рептилия? хто тут бандиты??? кролики тамбовские они, а не бандиты.
Английские королевские пираты – имеют многовековые традиции и никуда не делись. Они ваших бандитов в асфальт и закатают. Лохи, не понимающие где недвижимость купили.
Англия – не тока родина пиратов. Она их вечный непотомляемый линкор.
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Ничего нового. Можно сказать недавно в GB проходили грабежи банковских ячеек. Те, кто попытался возмутиться, ещё не отсидели свои сроки за совращение малолетних и прочие придуманные им статьи. Так что непонятно, что здесь нового. Классика жанра.
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Так это англичане давно такой закон хотели принять,наверно все таки решились.
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Какие же они мерзкие жесть то что про них говорят что жрут детей верю!
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Вообще-то еще в прошлом году ВВП говорил и предупреждал…..То ли не послушали,то ли им все по-х….Теперь получают реальность. Еще лишний раз доказывает что ВВП-глобалист,и всегда в курсе всех изменений в Мире.
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Всё так и есть: евреи биороботы! Когда тебе совали кредиты для скупки собственности созданной в СССР, ставя при этом условие, что бабки, которые ты потом награбишь, ты будешь хранить в британском банке, а твоей семье, пока ты грабишь Россию, придётся жить в Англии, ты что, не понимал, чем это пахнет?.. Понимал, мудак, а всё равно брал и грабил!.. Вот их теперь всех и обчистят, как Березовского, на законных основаниях как воров и, скорее всего, передавят, как клопов, и поделом! Российские жыды там нах..й не нужны, своих как собак нерезаных! Предлагал им Путин поработать на Россию, и бабульки, хотя бы частично, взад вернуть, так не послушались. Зассали в Россию возвращаться. Да и х..й с ними…