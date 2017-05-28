Британия: время грабить лохов

К рос­сий­ским оли­гар­хам, бан­ди­там и кор­румпи­рован­ным чи­нов­ни­кам, пред­по­читав­шим пря­тать на­воро­ван­ные день­ги в ин­вести­ци­ях в прес­тижную лон­дон­скую нед­ви­жимость, не­замет­но под­кра­лась кон­фиска­ция собс­твен­ности. Она ста­нет пря­мым пос­ледс­тви­ем за­коноп­ро­ек­та «О кри­миналь­ных фи­нан­сах», вне­сен­но­го на днях в бри­тан­ский пар­ла­мент, пе­реда­ет рос­сий­ская ра­ди­ос­танция Business FM.

Формально законопроект яв­ля­ет­ся яр­чай­шим при­мером об­щес­твен­но­го кон­сенсу­са: нес­мотря на мно­гове­ковые тра­диции ува­жения к час­тной собствен­ности, в бри­тан­ском об­щес­тве наз­рел пе­релом­ный мо­мент, ког­да «рес­пекта­бель­ные джентль­ме­ны» боль­ше не мо­гут быть со­седя­ми бан­дитов и жуликов. Всю собс­твен­ность инос­тран­ных кор­румпи­рован­ных чи­нов­ни­ков (а дру­гих в Британии не бы­ва­ет) и нед­ви­жимость, куп­ленную на ка­пита­лы кри­миналь­но­го про­ис­хожде­ния, бу­дут изы­мать в до­ход бри­тан­ской ко­роны.

Как рас­ска­зали жур­на­лис­там влас­ти Лон­до­на, про­вер­ки про­ис­хожде­ния де­нег, на ко­торые по­купа­лась до­рогая нед­ви­жимость в бри­тан­ской сто­лице, они го­товы на­чать уже сей­час. В пер­вую оче­редь бу­дут про­верять особ­ня­ки вы­ход­цев из Рос­сии, стран Цен­траль­ной Азии, Ки­тая и араб­ских го­сударств. Воп­ро­сы у ре­визо­ров воз­никнут к лю­бой нед­ви­жимос­ти инос­тран­цев, сто­имостью бо­лее 30 ты­сяч фун­тов стер­лингов.



К сло­ву, на се­год­ня уже бо­лее 7% нед­ви­жимос­ти Лон­до­на при­над­ле­жит инос­тран­ным граж­да­нам. Боль­шинс­тво ее сос­ре­дото­чено в цен­траль­ной час­ти го­рода, где особ­ня­ки неп­ри­лич­но до­роги. К при­меру, рос­сий­ский оли­гарх Ро­ман Аб­ра­мович нес­коль­ко лет на­зад ку­пил зна­мени­тый че­тыре­хэтаж­ный дом Lindsey House в цен­тре Лон­до­на, сто­имость ко­торо­го сос­тавля­ла 150 мил­ли­онов дол­ла­ров.

Вот это поворот!(с) Чичваркину и прочему ворью — пламенный привет из цитадели борьбы за Священное Право Частной Собственности. Ну надо же — с них сняли сливки, теперь до донышка выскребут и выкинут, как использованyое изделие №2. И поделом.

PS. Разумеется, бритиши и раньше прекрасно знали, откуда эти деньги. Просто тогда было время собирания лохов с деньгами, а теперь пришло время пограбить этих лохов. А уж повод пограбить бритиши всегда найдут. Вообще, видно, поплохело бриташке. Возможность прятать деньги привлекала туда бабло много лет, а теперь они режут курицу, несущую золотые яйца. Либо очень срочно надо, либо просто сезон стрижки баранов настал. Видимо, надежда на развал России «мирным» путем уже не блещет на горизонте, а деньги нужны.

P.S. Надо полагать, что и другие "гавани" зашевелятся, а то "лохи" начнут суетиться и "делать ноги"… Вот только КУДА?

Источник: nnm.me