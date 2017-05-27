Протесты против Генплана в Севастополе
23:46. 27 мая 2017 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал: brahman
У нас продолжается легкое бурление по-поводу принятия Генплана.
Попытки протащить Генплан лишь через формальные обсуждения предсказуемо провалились и ситуация приобрела очевидный конфликтный характер, что и показал сегодняшний митинг, где были озвучены вполне конкретные требования по Генплану, а так же звучали призывы объявить недоверие Овсянникову, "как не оправдавшему".
Для полноты картины, приведу два описания митинга. Одно – с чаловского "Форпоста", второе с лебедевского (бывший министр обороны Украины Лебедев) "Информера".
Форпост.
Сегодня утром на площади у КИЦ прошел митинг против принятия проекта Генплана Севастополя. Напомним, что публичные слушания по проекту состоялись 12 мая. И как сообщил накануне в своем видеообращении врио губернатора Дмитрий Овсянников, от горожан было принято более 9 тысяч замечаний и предложений. Овсянников пообещал, что Генплан, который не получит одобрения жителей, принят не будет, и попросил помнить, что на митингах такие вопросы не решаются. Но митинг, в роли организатора которого выступил Ленур Усманов, всё-таки состоялся. Число участников оценивается по-разному: одни говорят о 1,5 тысячах человек, другие — о 3 тысячах.
Часть пришедших была искренне возмущена тем, что Генплан разрабатывался без учета реальной ситуации.
«Рядом с нашими участками пустое место — отступи на 100 метров и строй дорогу. Нет, они ее рисуют прямо на участках. Зачем?» – возмущалась одна из дачниц.
Этих людей было видно сразу — и на трибуне, и в толпе они говорили по делу, то есть именно о Генплане.
«Сразу хочу сказать для тех, кто пытается придать митингу политический окрас: мы патриоты России, патриоты Севастополя, и других целей, кроме как защитить свои права, у нас нет и не может быть», – расставила точки над i представительница садоводов.
Однако не менее отчетливо выделялись в толпе и граждане, которых иначе как провокаторами назвать невозможно. Они периодически кричали, что власть всё врет и Генплан уже практически принят. Что стоил он не 47 миллионов, как сказали на слушаниях, а 80, причём деньги уже выплачены (что не соответствует действительности). Апофеозом силы мысли прозвучали предложения «подниматься» и «гнать из города пришлое правительство». Пожилой мужчина лет 60-ти раздавал в толпе ксерокопированные данные о доходах членов правительства и депутатов заксобрания, а позже, когда все закончилось, собрал вокруг немногочисленных единомышленников и завел речь о том, как хорошо было при Украине. Естественно, не обошлось без упоминания Чалого (без него, как известно, никуда). Представиться оратор не пожелал. Не менее колоритно выглядели и некоторые выступавшие. Часть из них, что интересно, тоже забыла представиться. Некий «пенсионер из Пензы», которого правительство Севастополя «сделало бомжом», призвал севастопольцев объединяться. Адвокат из Ростова-на Дону Владимир Орлов назвался «таким же пострадавшим, как и многие здесь» – по его словам, у него отобрали земельный участок.
«Безусловно, при предоставлении гражданам этих участков были какие-то процедурные нарушения (непринципиальные), но сейчас цепляются ко всему этому», – возмущался он.
«Я, пожалуй, не буду вдаваться в глубокий анализ Генплана», – начал свое выступление депутат Нахимовского муниципального района Дмитрий Белогорцев.
Он не обманул: анализа не было. О Генплане депутат говорил значительно меньше, чем о заксобрании и правительстве, которые «выгоняют севастопольцев с севастопольской земли». «У меня, как и у каждого из вас, нет никаких оснований полагать, что наше решительное «нет» Генеральному плану будет как-то услышано», – взбодрил толпу Белогорцев сегодня. Одна из выступающих, охарактеризовавшая себя как «жительницу Севастополя, которую прямо или косвенно касается сегодняшняя встреча» (?), «пригвоздила» Чалого за то, что именно он преследует интересы крупных застройщиков. Для всех, кто знаком с реальной ситуацией, это звучит как анекдот. Но досталось от выступающих не только Овсянникову, Чалому, Екатерине Алтабаевой и севастопольским судьям, но и — неожиданно – властям Республики Крым.
«Надеюсь, что вы покажете пример всему Крыму, потому что нас просто грабят. Константинов (глава Госсовета Крыма — прим. ред.) возглавляет фирму «Консоль», которая застроила весь Крым! Поэтому не верьте этим ворам — не для вас все делают, а для своего кармана. Надо брать их за горло и давить!» – звонко подытожила некая представительница Ялты, приехавшая, по ее словам, поддержать севастопольцев. Мы не раз говорили и ещё раз повторим: серьезно корректировать Генплан необходимо. Тех, кто искренне обеспокоен возможной потерей имущества, очень жаль – я сама прекрасно понимаю их как человек, вся собственность которого заключается в единственной квартире. Но не менее обидно видеть, как кукловоды дергают людей за ниточки в своих целях. А цели очевидны: любой ценой раскачать ситуацию. Количество пришедших (а точнее, не пришедших) на митинг вселяет надежду на то, что разум возобладает. Ждём итогов работы над поправками к Генплану.
http://sevastopol.su/news.php?id=97790 – цинк
Информер.
В тёплое субботнее утро 27 мая 2017 года в Севастополе на площади Свободы у Культурно-информационно-центра состоялся народный сход. На мероприятие прибыло около трёх тысяч севастопольцев, которые ещё раз единогласно выразили решительное «нет!» антинародному чаловскому генеральному плану города.
Основными требованиями собравшихся стали аннулирование предлагаемого московскими архитекторами проекта генплана города и разработка нового генплана с привлечением севастопольских специалистов. Севастопольцы вооружились плакатами «Заксобрание в отставку», «Генеральный план не гениальный», и скандировали: «Чалый, дуй в Украину!». Ораторы открыли собравшимся историю появления этого антинародного документа, ответственность за который чаловские депутаты пытаются переложить на подвернувшихся членов правительства города. Наиболее точно и ёмко высказался один из ораторов:
«У истоков этой мины замедленного действия ещё в 2014 году стоял Алексей Михайлович Чалый. Более того, в марте этого года, группой подконтрольных ему депутатов Законодательного Собрания был принят, как мне представляется, антисевастопольский закон об общественных слушаниях в сфере градостроительства. Закон который не позволяет севастопольцам отклонить предложенный генеральный план. Депутатам надо либо согласовать его, либо, внеся на своё усмотрение ряд поправок, опять же согласовать его. Третьего нам не дано. У меня, как у каждого из вас, я уверен, нет никаких оснований полагать, что наше практически единодушно громогласное решительное «нет» генеральному плану, которое мы высказали на общественных слушаниях, будет как-то услышано!», – сказал он.
Многочисленные присутствующие поддержали выступающего одобрительными возгласами и потребовали аннулировать предложенный проект чаловского генерального плана, а самого «экс-народного» выдворить из города-героя Севастополя в Украину. В социальных сетях также разгорелись многочисленные обсуждения происходящего. Так, идея досрочного прекращения мандатов депутатов Законодательного Собрания нашла поддержку и одобрение севастопольцев.
Напомним, что общественные слушания по проекту генерального плана закончились сокрушительным фиаско для разработчиков. Севастопольцы единогласно потребовали расторжения контракта с «ГУП НИИПИ Генплана г.Москвы» и возврата потраченных средств в федеральный бюджет. При этом наибольшего внимания заслуживает позиция депутатов «команды 13» и их лидера А.Чалого. Осознав, насколько силён народный гнев за попытку перекроить Севастополь без учёта мнения его жителей, они попытались свались вину на городских чиновников, которые пребывают в Севастополе менее года, и уж точно не имеют никакого отношения ни к выбору разработчика проекта генерального плана (ГУП НИИПИ Генплана г.Москвы был поддержан группой Чалого, – прим.редакции), ни к основным идеям, представленным в проекте.
Стоит отметить, что депутаты «команды Ч» до сих пор считают предложенный генеральный план грамотным и продуманным с точки зрения архитектуры и градостроительства. В частности, Вячеслав Горелов в программе «Депутатский ответ» заявил: «Проект генерального плана с точки зрения архитектуры сделан правильно, грамотно и профессионально». При этом законотворец отметил, что «делать его надо было более тонко, умно и грамотно, чтобы не вызывать столь сильного волнения людей».
Возможно, в этих изречениях и кроется основная задача и ошибка разработчиков проекта, слишком рьяно выполнивших требования заказчика (А. Чалого и С.Градировского, – прим.редакции), а действовать надо было, как уточнил Горелов, «тихой сапой», дабы не возбуждать народ. Увы, хитроумный план провалился и севастопольцы тысячами выходят на улицу, требуя не только отмены предложенного генерального плана, но и отставки его «отцов» – депутатов Законодательного Собрания Севастополя. К каким последствиям приведёт сегодняшний народный сбор и какие действия предпримут депутаты ЗакСа, чтобы отмежеваться от ими же принятого документа — читайте в материалах «ИНФОРМЕРа», но это уже не шутки.
http://ruinformer.com/page/tysjachi-goro
Полагаю, разница в подходах сторон стоящих за этими информационными ресурсами достаточно очевидна.
Ниже, видео с самого митинга.
PS. Всего этого можно было бы избежать, если бы чиновники нормально подготовились к общественным слушаниям, провели необходимую информационную работу, не сводили бы все это к формальности, мол жители и так сожрут. А вот не сожрали. Ну а теперь получили вполне резонное недовольство, причем нельзя сказать, что на пустом месте, так как Генплан в первоначальном варианте затрагивает интересы достаточно большого количества жителей города и отмазка в стиле "нам жаль этих людей" тут конечно не прокатит.
Разумеется, будут и попытки оседлать и канализировать это недовольство в интересах как местных политических сил, так и с банальной целью раскачки ситуации в городе. Лозунги против Чалого, как бы намекают, что за митингом стоят в том числе и интересы крупных севастопольских застройщиков, с которыми группа Чалого воюет еще со времен конфликта c Меняйло, так что не удивлюсь, что под шумок конфликта вокруг Генплана, застройщики сводят счеты с Чалым, ну а попутно идет возня вокруг кандадата на выборах губернатора, который будет оппонировать Овсянникову. Протесты вокруг Генплана, достаточно удобный повод для местных политиков поднять свою политическую капитализацию и оседлать протестные настроения.
Правительство города в этой ситуации ведет себя достаточно пассивно, что явно не отвечает характеру ситуации.
Как представляется, все происходящее является продолжением старой проблемы с управленческими кадрами, которые даже в не самой сложной социально-экономической ситуации (по России есть куда как более проблемные регионы, нежели Севастополь), не могут никак наладить полноценную работу и реализовывать масштабные проекты, под которые Москва дает деньги. Вангую, что как и в случае с конфликтом Чалого и Меняйло, Москва до поры до времени будет стремиться оставить решение конфликтной ситуации на местных чиновников, но в конце-концов вмешается, предложив местных политическим группировкам некий компромиссный вариант. В то, что Генплан примут без изменений, совсем не верится. Полагаю, что коррективы будут и уже в этих коррективах будет отражаться победа или поражение местных политических сил воюющих за свое видение Генплана. Так же борьба вокруг Генплана скорее всего повлияет на расклады губернаторских выборов, которые в связи с этим могут оказаться конкурентными с достаточно острой социальной повесткой.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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А чем отличаются Дворкович Шувалов Плотницкий Греф Кудрин дерипаска от коломойского турчинова яйценюка, Гроссмана и далее по списку?? Найдите мне десять отличий. Или два…
Умные бы давно объединились и скинули гадов, но если майданутым так важно убить москалей – то приоритеты меняются.
Меняйло вроде убрали, кто теперь воду мутит…
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Одно различие знаю.
Первые старые опытные жулики,вторые молодые зеленые ещё.