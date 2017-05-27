Протесты против Генплана в Севастополе

... страны. Это вторая акция протеста против ГМО, в этом городе.... пиар акция, а наш протест, в листовках содержится информация,...множество подписей граждан, выступающих против использования ГМО в нашей ... Дергунов Евгений Поставить подпись против ГМО на сайте gmo-...