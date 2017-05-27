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Первая ласточка Дерипаска.

20:08. 27 мая 2017 Просмотров - 434 3 коммент. Опубликовал:

Российский олигарх предложил дать показания конгрессу США о вмешательстве РФ в американские выборы. В ответ Дерипаска запросил полный иммунитет.
Ему отказали.

Первая ласточка Дерипаска.

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил соответствующим органам конгресса США дать показания по делу о предполагаемом вмешательстве российской стороны в американские выборы 2016 года, однако его условия, в число которых входил полный иммунитет, были отклонены юристами. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает New York Times со ссылкой на официальные источники в Конгрессе. Предложение Дерипаски последовало на фоне публичного обсуждения его связей с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Представители конгресса не приняли условий Дерипаски из-за обеспокоенности, что предоставление иммунитета осложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

Манафорт и Дерипаска сотрудничали в середине 2000-х годов, когда Манафорт, будучи связанным с Республиканской партией, давал рекомендации по проведению избирательных кампаний украинским политикам, поддерживаемым Москвой. Однако в дальнейшем отношения Манафорта и Дерипаски испортились. Сам Манафорт ранее отверг обвинения, что его связи с РФ носили недопустимый характер.

Первая ласточка Дерипаска.

Первая ласточка Дерипаска.

Источник: nnm.me

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  • 875 623
    Вадим 27 мая 2017 в 20:51 Ссылка Пометить
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    Увы,не первая.
    Но результат всегда один:за бугром они не нужны.
    Нужно только спертое бабло.

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  • 5111 4451
    Ъ 27 мая 2017 в 21:20 Ссылка Пометить
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    Очень интересно какое будет продолжение….Так-то Дерипаску казнить должны публично.Очень интересно продолжение банкета…Вот прям лакмусовая бумажка.
    ….Прям позитивный день.Бзежинский …усоп,мразь.Дерипаска в агонии.Что-то мне подсказывает,процесс ускоряется…

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  • 14296 6402
    Ursus 27 мая 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
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    Инфо пока без подтверждения. Источник только NYT. Однако амеры сейчас глубоко копают Манафорта и Флинна, если найдут у них *****нское или дерипаскинское бабло – будет интересно.

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