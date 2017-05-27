Первая ласточка Дерипаска.

Российский олигарх предложил дать показания конгрессу США о вмешательстве РФ в американские выборы. В ответ Дерипаска запросил полный иммунитет.

Ему отказали.

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил соответствующим органам конгресса США дать показания по делу о предполагаемом вмешательстве российской стороны в американские выборы 2016 года, однако его условия, в число которых входил полный иммунитет, были отклонены юристами. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает New York Times со ссылкой на официальные источники в Конгрессе. Предложение Дерипаски последовало на фоне публичного обсуждения его связей с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Представители конгресса не приняли условий Дерипаски из-за обеспокоенности, что предоставление иммунитета осложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

Манафорт и Дерипаска сотрудничали в середине 2000-х годов, когда Манафорт, будучи связанным с Республиканской партией, давал рекомендации по проведению избирательных кампаний украинским политикам, поддерживаемым Москвой. Однако в дальнейшем отношения Манафорта и Дерипаски испортились. Сам Манафорт ранее отверг обвинения, что его связи с РФ носили недопустимый характер.

Источник: nnm.me