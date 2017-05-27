Особое отношение
21:02. 27 мая 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал: brahman
Режиссер Владимир Меньшов в очередной раз подтвердил, что является одним из наиболее адекватных деятелей среди нашей творческой тусовки, которая уже совсем оторвалась от народа.
"Я никак не могу врубиться, по какой причине я должен возмутиться происходящим. Если возмущаться, то в большей степени тем, что они возмущаются этим. Они как бы настаивают на том, что должна быть некая особая камера, особые следователи для режиссера Серебренникова, что нельзя его так вот вместе со всеми задерживать… Поэтому я не вполне догоняю, что называется, какого черта, почему должны быть особые условия" (с)
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2892730 – цинк (по ссылке видео)
Вполне понятно "какого черта" – наши творцы искренне считают себя белой костью и про тезис "закон один для всех" они не очень любят вспоминать, особенно когда дело заходит про их делишки, отсюда и требования "особого отношения" и крики про "цензуру" на фоне украденных миллионов.
Так же Меньшов обвинил Поклонскую и Учителя в сговоре http://argumenti.ru/culture/2017/05/5365
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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При этом надо отметить и другое.
Ежегодно наше государство тратит десятки миллиардов из бюджета на производство кинофильмов, однако на
экраны выходят единицы.
Следовательно, режиссеры в основном снимают всякую галиматью и абы как
лишь бы окучивать бюджетные деньги.
Неплохой бизнес придумали, а по сути- воровство из кармана налогоплательщиков.
Об этом недавно заявил депутат
Госдумы Бортко.