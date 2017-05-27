Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Особое отношение

21:02. 27 мая 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:


Режиссер Владимир Меньшов в очередной раз подтвердил, что является одним из наиболее адекватных деятелей среди нашей творческой тусовки, которая уже совсем оторвалась от народа.

"Я никак не могу врубиться, по какой причине я должен возмутиться происходящим. Если возмущаться, то в большей степени тем, что они возмущаются этим. Они как бы настаивают на том, что должна быть некая особая камера, особые следователи для режиссера Серебренникова, что нельзя его так вот вместе со всеми задерживать… Поэтому я не вполне догоняю, что называется, какого черта, почему должны быть особые условия" (с)

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2892730 – цинк (по ссылке видео)

Вполне понятно "какого черта" – наши творцы искренне считают себя белой костью и про тезис "закон один для всех" они не очень любят вспоминать, особенно когда дело заходит про их делишки, отсюда и требования "особого отношения" и крики про "цензуру" на фоне украденных миллионов.

Так же Меньшов обвинил Поклонскую и Учителя в сговоре http://argumenti.ru/culture/2017/05/536551 с целью пиара фильма "Матильда" и заявил, что готов смотреть такое только за бесплатно, ибо заносить деньги в кассу на подобное "творчество" ему не интересно. Сознательный сговор или так получилось неизвестно, но по существу Меньшов конечно прав – на фоне весьма сомнительного фильма от сомнительного режиссера соорудили совсем уж невменяемую рекламную кампанию.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: меньшов, поклонская, серебренников, учитель
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
... - укрепление американо-израильских отношений, поддержка произраильских решений в...населения Земли. Развитие капиталистических отношений, образование современного государства ...авторы документа отметили важность «особых отношений между Израилем и США» ...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...российском обществе понемногу начинает складываться отношение к грузинам, которое будет потом...Важей Пшавела. Известно, что такое отношение возмущало Деникина, который неоднократно прерывал... в регионе, а также их особым отношением к Грузии, это в значительной...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...громадное и спасительное влияние на отношение человечества к масонству... Терзаемый ..., — у полиции же всегда особые отношения к репортёрам. Телефонировать в редакцию...император положил начало более серьёзному отношению к масонству, отрицая безвредность ...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
..., кого исторически связывали с Россией особые отношения, и к тому же, они... – православные. Да, православные. Да, были «особые отношения». Но от всего этого они.... Затем, по мере развития общественных отношений, родовые связи уступают место государственным...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
..., кого исторически связывали с Россией особые отношения, и к тому же, они... – православные. Да, православные. Да, были «особые отношения». Но от всего этого они.... Затем, по мере развития общественных отношений, родовые связи уступают место государственным...
Его любил и уважал Сталин
...Шапошникова. И это было знаком особого отношения и особого уважения. Но был еще... Голованова, его карьере. И особом отношении к нему товарища Сталина. Который...ни заместители Верховного главнокомандующего никакого отношения к боевой деятельности и развитию...

Один комментарий»

  • 495 433
    Руса 27 мая 2017 в 22:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    При этом надо отметить и другое.
    Ежегодно наше государство тратит десятки миллиардов из бюджета на производство кинофильмов, однако на
    экраны выходят единицы.
    Следовательно, режиссеры в основном снимают всякую галиматью и абы как
    лишь бы окучивать бюджетные деньги.
    Неплохой бизнес придумали, а по сути- воровство из кармана налогоплательщиков.
    Об этом недавно заявил депутат
    Госдумы Бортко.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>