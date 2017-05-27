А был-ли мальчик?(с)

Диана Гурцкая назвала оправданным задержание мальчика в центре Москвы

Управление СК по Москве проверит мачеху мальчика, задержанного за чтение стихов



МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Действия правоохранителей, задержавших девятилетнего мальчика за попрошайничество на Арбате в Москве, являются оправданными, считает председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая.

По мнению ведомства, в действиях женщины, пытавшейся помешать увести ребенка в УВД, могут быть признаки применения насилия в отношении представителя власти. Изучается видеозапись, на которой женщина препятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей. В СК также отметили, что информация, распространяемая в СМИ «является преждевременной и может быть необъективной».

Такого же мнения придерживается писатель Сергей Лукьяненко. Он убежден, что если полиция «видит попрошайничающего малолетнего», «она обязана выяснить, что происходит». «Даже если ребенок читает стихи Шекспира на староанглийском. Если в процессе выяснения окажется, что рядом с 9-летним ребенком нет родителей, то ребенка однозначно надо везти в отделение. Потому что ребенок может быть в бегах, может быть похищен и принужден попрошайничать», — считает писатель.



В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Женщина, прося полицейских отпустить мальчика, сначала несколько раз называет себя знакомой ребенка, а затем – соседкой. Происходящее она снимала на камеру мобильного устройства. Полицейские отказывались отпустить мальчика, указывая на то, что она не мать ребенка. Сам мальчик кричал и просил отпустить его, он говорил полицейским, что «вы не имеете права меня трогать».



"Сейчас развёрнута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребёнка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. Как можно было этой посторонней и неадекватной женщине отдать мальчика? И какие здесь могут быть споры? То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница напомнила, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество.





"Ребёнок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество. Родителей с ним не было. Когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившаяся знакомой ребёнка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это всё зафиксировано и выложено в сети. Внимательно прослушала запись", — пояснила она.

Ранее сообщалось, что руководство центрального округа московской полиции назначило проверку по факту задержания мальчика вечером в пятницу. В ходе проверки планируется оценить действия сотрудников полиции.

В США запрещено оставлять без присмотра (даже дома) детей до 14 лет.

В Швеции и Италии запрещено оставлять детей без присмотра до 12 лет.



Общественник Роман Хабаров попытался без эмоций посмотреть на произошедшее. По его словам, «мальчик действительно просил деньги». «Доказательство – сумка для пожертвований. На видео она сначала лежит у его ног и потом он берет ее и его конвоируют вместе с сумкой», — пишет Хабаров.

То, что мачеха была в 30 метрах от ребенка и вступилась за ребенка только после того, как полицейские решили задержать мальчика, Храбров трактует так, что женщина изначально надеялась, что полицейские не станут предпринимать никаких действий. «Т.е. когда к мальчику подошли полицейские, мачеха не пошевелилась (надеялась, что ее участие останется для них в тайне и они просто уйдут), и только когда его стали в машину сажать, прибежала воевать», — полагает Хабаров.

Он согласен с тем, что действия полицейских были «неадекватны по жестокости», «но они имели полное право доставить ребенка в полицию». «Хотя бы для того, чтобы передать законному опекуну и составить необходимые протоколы… Я тут посмотрел больше видео и что скажу: Полицейские тут терпеливы и корректны до невозможного. Нет тут жестокости никакой. Все законно», — уверен он.

Хабаров напомнил, что вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или попрошайничеством наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, «либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет».



Источник: nnm.me