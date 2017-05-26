Витязь «Русского мира»

7 марта 2015 года автомобиль командира механизированной бригады «Призрак» Алексея Мозгового был подорван, ополченец ранен в голову. 23 мая 2015 года, практически на том же самом месте, возле посёлка Михайловка, около старого блок-поста при въезде в посёлок на Мозгового вновь было совершено покушение. Рядом с автомобилем было взорвано отвлекающее взрывное устройство, затем машина была обстреляна из пулемётов. Алексей был убит, вместе с ним погибли четыре человека.

Мозговой отважно воевал на фронте. Он был принципиальным человеком, он не боялся высказывать и отставать свои взгляды. В апреле 2014 года Луганск кипел. Всех волновал один вопрос: Что делать дальше - договариваться Киевом, или проситься в состав Российской Федерации? Мозговой с казаками требовали немедленно разоружить в городе все украинские воинские части и нацгвардию, а так же срочно взять под контроль всю Луганскую область. Но на тот момент победили сторонники умеренного курса во главе с Валерием Болотовым. Луганчане тогда еще верили, что с властями Украины можно договориться… Мозговой ушёл со своими людьми из Луганска и организовал военный лагерь для своего отряда в районе Свердловска, где проводил военные тренировки со своими бойцами. Потом, когда началась война это очень пригодилось.

Алексей всегда выступал за создание единой «Новороссии» на территории всей юго-восточной Украины, был противником образования отдельных республик ДНР и ЛНР, резко критиковал Минские соглашения. Мозговой обвинял «управленцев и родственников властей ЛНР» в установлении «диктатуры» и игнорировании интересов народа. В феврале 2015 года обратился к властям Российской Федерации с предложением создания в России институтов власти, защищающих интересы русских независимо от их гражданской принадлежности с целью придания русскому народу политической субъектности.

Ответственность за убийство комбрига взяла на себя прокиевская диверсионная группа «Тени». Но большинство ополченцев не поверили этому и возложили ответственность за смерть Мозгового на руководство ЛНР и РФ. Почему? Во-первых, так называемая ДГ «Тени» оказалось фейком, она проявила себя только в сети интернет. Во-вторых, Мозговой был слишком резок, смел, и бескомпромиссен, в общем он стал неудобен…В-третьих, в 2015году в ЛНР произошла целая серия удавшихся покушений на командиров ополченцев: 1 января был убит Александр Беднов (Бэтмен), 23 января — Евгений Ищенко (Малыш), 23 мая — Алексей Мозговой, 12 декабря — Павел Дрёмов. Кто на самом деле стоит за этими убийствами, мы, наверное, никогда не узнаем.

Вечная память героям…

Виолетта Крымская

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