Познавательное выступление И.С. Ашманова о шпионаже за нами через технологию БПД

Приглашать умных и интересных людей в гости становится нашей доброй традицией. В гостях у ПГР уже были депутат Евгений Федоров, политолог и писатель Олег Матвейчев. На этот раз в гости к Московскому отделению ПГР пришел директор Центра русских ...