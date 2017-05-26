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Познавательное выступление И.С. Ашманова о шпионаже за нами через технологию БПД

18:16. 26 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Résultat de recherche d&apos;images pour &quot;утюг шпион&quot;В плане сохранения каких-то секретов личной жизни мы, увы, уже потерпели серьёзное поражение.

Прорыв любителей собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и использовать личные данные произошёл совсем незаметно для широкой публики, причём всего лишь за последние несколько лет.

То, что беспокоит многих  из нас, а Катасонов или Четверикова называют банковским или цифровым концлагерем – эта ситуация приблизилась, причём даже без принудительного чипирования.

Последнее, кстати,.. уже вчерашний день!!! Мы ведь сами теперь носим свои персональные чипы: телефоны и подобные устройства. Или садимся в машину. Или, перемещаясь по городу, попадаем в объектив пару сотен раз в день. Или включаем телевизор (плиту, утюг, воду, зажигаем свет,..). Все эти данные о нас тщательно собираются и позволяют восстановить весь наш прошедший день. А то и ночь…

Как этому противостоять? Развитие техники вот так запросто повернуть вспять непросто. Значит, остаётся ратовать за предложение Ашманова: установить государственный контроль за сбором, обработкой и использованием данных.

Только есть одно „но”, о котором Игорь Станиславович даже не обмолвился: эффективно контролировать наши личные данные, причём с пользой для большинства людей, способно лишь высоконравственное государство. Это – главнейшее и необходимейшее условия для того, чтобы в самом ближайшем будущем мы, поутру проснувшись, не обнаружили бы цифровой концлагерь как свершившийся факт.

И.С. Ашманов – аналитика Big Data. Все секреты больших данных с конференции eTarget (полное видео)




Разведопрос: И.С. Ашманов про интернет-технологии



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ашманов, Зомбирование, Интернет, информационная, капитализм, нравственность, общество, правительство, пропаганда, Россия, смысл, советский, США, технологии, Украина, управление, человек, чип, шпионаж
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