Познавательное выступление И.С. Ашманова о шпионаже за нами через технологию БПД
18:16. 26 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В плане сохранения каких-то секретов личной жизни мы, увы, уже потерпели серьёзное поражение.
Прорыв любителей собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и использовать личные данные произошёл совсем незаметно для широкой публики, причём всего лишь за последние несколько лет.
То, что беспокоит многих из нас, а Катасонов или Четверикова называют банковским или цифровым концлагерем – эта ситуация приблизилась, причём даже без принудительного чипирования.
Последнее, кстати,.. уже вчерашний день!!! Мы ведь сами теперь носим свои персональные чипы: телефоны и подобные устройства. Или садимся в машину. Или, перемещаясь по городу, попадаем в объектив пару сотен раз в день. Или включаем телевизор (плиту, утюг, воду, зажигаем свет,..). Все эти данные о нас тщательно собираются и позволяют восстановить весь наш прошедший день. А то и ночь…
Как этому противостоять? Развитие техники вот так запросто повернуть вспять непросто. Значит, остаётся ратовать за предложение Ашманова: установить государственный контроль за сбором, обработкой и использованием данных.
Только есть одно „но”, о котором Игорь Станиславович даже не обмолвился: эффективно контролировать наши личные данные, причём с пользой для большинства людей, способно лишь высоконравственное государство. Это – главнейшее и необходимейшее условия для того, чтобы в самом ближайшем будущем мы, поутру проснувшись, не обнаружили бы цифровой концлагерь как свершившийся факт.
И.С. Ашманов – аналитика Big Data. Все секреты больших данных с конференции eTarget (полное видео)
Разведопрос: И.С. Ашманов про интернет-технологии
Прорыв любителей собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и использовать личные данные произошёл совсем незаметно для широкой публики, причём всего лишь за последние несколько лет.
То, что беспокоит многих из нас, а Катасонов или Четверикова называют банковским или цифровым концлагерем – эта ситуация приблизилась, причём даже без принудительного чипирования.
Последнее, кстати,.. уже вчерашний день!!! Мы ведь сами теперь носим свои персональные чипы: телефоны и подобные устройства. Или садимся в машину. Или, перемещаясь по городу, попадаем в объектив пару сотен раз в день. Или включаем телевизор (плиту, утюг, воду, зажигаем свет,..). Все эти данные о нас тщательно собираются и позволяют восстановить весь наш прошедший день. А то и ночь…
Как этому противостоять? Развитие техники вот так запросто повернуть вспять непросто. Значит, остаётся ратовать за предложение Ашманова: установить государственный контроль за сбором, обработкой и использованием данных.
Только есть одно „но”, о котором Игорь Станиславович даже не обмолвился: эффективно контролировать наши личные данные, причём с пользой для большинства людей, способно лишь высоконравственное государство. Это – главнейшее и необходимейшее условия для того, чтобы в самом ближайшем будущем мы, поутру проснувшись, не обнаружили бы цифровой концлагерь как свершившийся факт.
И.С. Ашманов – аналитика Big Data. Все секреты больших данных с конференции eTarget (полное видео)
Разведопрос: И.С. Ашманов про интернет-технологии
Источник: ss69100.livejournal.com