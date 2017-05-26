Почему медики боятся 2021 года

После опубликованной статьи о проблемах с вводимой новой системой непрерывного медицинского образования (НМО) я поступил как типичный интернет-маркетолог – использовал новейшие технологии и запустил ссылку на статью в мессенджеры Whatsapp и Telegram. Это позволило мне за считанные часы, в случае с Дальним Востоком – наутро, получить быстрый отклик от врачей из разных регионов и учреждений различного уровня. Кроме того, я не поленился и исследовал комментарии к ней в тех местах, где обнаружил републикации. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении и оставил свои отклики по существу.

Что удалось выяснить? Так уж вышло, что в моем списке контактов большинство врачей – выпускники моей Alma mater – военнослужащие, либо уволившиеся и устроившиеся на гражданские должности в МО РФ, потому нам с ними очень близка проблематика военной медицины.

Начальник медицинской службы соединения Антон К. с Дальнего Востока пишет: «Наверное, надо улучшать систему образования, но то, что делают сейчас, не учитывает практику военной службы, когда доктор может находиться в течение целого года в командировке в горячих точках, выполнять боевую задачу в дальнем походе на корабле или подводной лодке, пропадать по полгода на полигоне. Фактически у нас не останется военных специалистов, которые смогли бы в таких условиях проходить аккредитацию. Кроме того, военного могут ещё и не отпустить на учебу, у него ненормированный рабочий день и он может не попасть на вэбинар, не говоря уже о том, чтобы уехать из части для участия в ежегодных конференциях и курсах».

Врач функциональной диагностики Анохина И. из Норильска рассказывает: «Что мне делать? У меня почти 10 сертификатов и по каждому из них необходимо проходить отдельные циклы обучения. Я не буду видеться с больными, если придется выполнять все эти требования, или мне придется перестать работать по части специальностей, а кто будет работать вместо меня? У нас не приживаются приезжие с Юга и Кавказа – приезжают работать в основном они, но, несмотря на богатые подъемные – уезжают через 3 месяца зимы. Кроме того, даже сейчас, чтобы выехать на учебу, еще по старой системе, мне пришлось использовать дополнительные дни к отпуску, начисленные по закону о донорстве. Иначе меня просто не отпускают с работы. И как мне оплачивать по 10 перелетов в год туда-обратно на «материк»? Другого сообщения, кроме авиационного у нас нет, а государство оплачивает перелёт только раз в два года».

Справедливости ради, Кирилл П., врач в медицинском НИИ, в центральном регионе, ответил иначе: «Я не боюсь 2021 года. Во-первых, в нашей стране нельзя ничего планировать на такой долгий срок, а во-вторых, наша больница – это НИИ и у нас много всяких конференций и курсов, к тому же всех не уволят, в ЦРБ и так некому работать».

Теперь немного выводов из вышесказанного: если у многих узких специалистов по несколько сертификатов специалиста и они не смогут (или не захотят) проходить аккредитацию по всем из них – как скоро у нас пропадёт множество узких специалистов, которые работают на четверть ставки? Станут ли они работать в системе обязательного медицинского страхования за грошовую по сути зарплату — или же повально побегут в частные клиники, где их поставят к конвейеру зарабатывания денег для владельца и будут считать их рентабельность и ключевые параметры эффективности по генерации прибыли, а не качеству оказываемой помощи? Мое предположение, что да, это будет единственно возможный путь для тех, кто рискнет остаться. Более пожилые просто выйдут на пенсию и поедут на грядки и воспитывать внуков.У меня лично тоже появились вопросы, которые стоит задать дополнительно. Как быть с мелкими населенными пунктами, где один врач на десять сёл? Если он постоянно будет в разъездах по учёбе – сколько людей не получат лечение, сколько умрут? И без того туда никто не хочет ехать работать, особенно молодёжь, которая единственно и сможет разобраться с этой системой, больше напоминающей MMORPG (ролевую компьютерную игру-бродилку) с кучей квестов. Геймификация, конечно модный тренд и ориентирование на более молодую аудиторию, но точно ли это применимо тут?

У нас вообще получается интересно – государственная медицина оказывает услуги населению и получает за это деньги из страховых фондов, которые, в свою очередь, получаются из налогов населения и предприятий. В то же время все расходы на обучение (и сопутствующие ему) пытаются сбросить на врачей, мотивируя это тем, что-де, «во всем прогрессивном мире же так. Мы вводим Болонскую систему и присоединяемся к остальному миру. Обязанность совершенствоваться лежит на враче и только на нем». Но при этом никто не учитывает, что во всем, так сказать, прогрессивном мире, врачи получают свои тысячи зарплаты немного не в той валюте и могут позволить себе посещать разнообразные курсы, конференции и конгрессы. Если у вас, уважаемые чиновники, в планах значится в разы повысить зарплаты врачам – стоило об этом сообщить одновременно с введением новой системы. Но судя по тому, что этого не было – денег врачам не видать. Они по-прежнему будут непрестижной профессией в нашем капитализме.

Ну и самое интересное я оставил, так сказать, на закуску. Многие комментаторы отметили, что новая система обладает большей коррупционной ёмкостью, нежели предыдущая. И мне уже в личном разговоре по телефону сообщил конкретный факт один источник, которого я не смогу назвать – он еще хочет работать в системе и кормить семью, но готов при необходимости дать показания на условиях неразглашения его личности.

«В военный госпиталь на Камчатке приезжал профессор из Военно-медицинской академии, читал лекции по микробиологии. По окончании лекции выдавались сертификаты, каждый из которых в этой системе «весил» 20 баллов. За 3 штуки взималась плата, примерно в 1000 рублей. Люди просто сдавали деньги и записывались в списки. Затем командиры загнали всех в зал и ушли. Дальнейшего контроля присутствия не проводилось, поэтому многие ушли из зала уже спустя 10 минут, некоторые не пришли вовсе».

То есть фактически, система НМО уже себя скомпрометировала, ведь продажа баллов уже поставлена на поток. А еще даже не наступил 2021 год.

Сергей Кужугетович, тут и правда без вас никак.

Родион Овсепьян