Открытым текстом 26.05.2017

Британия пылает под ударами террористов. Украина вполне официально становится нацистским государством и собирается прервать с Россией даже железнодорожное сообщение. Но есть в этом мире вещи неизменные. Главная международная новость недели: в Брюсселе в четверг встретились главы государств и правительств НАТО. Чтобы снова вместе дружить против России.

Ещё в марте президент Соединённых Государств Америки вручил главе правительства Германии счёт на триста семьдесят пять миллиардов долларов за долг ФРГ перед СГА и НАТО. Во время предвыборной кампании Трамп, к ужасу всех связанных с военным бизнесом, говорил о бессмысленности трат Америки на содержание НАТО. Но на встрече в Брюсселе он не только изменил интонацию, но и высказался во вполне привычном для американских политиков последних лет тоне, поддерживая НАТО во всём, включая экспансию на Восток.

Открытым текстом объясняю: Организация Североатлантического договора изначально создана для борьбы против России, называвшейся тогда Советским Союзом, и даже сейчас, после его разрушения, не способна изменить своё предназначение. Даже Трампу, который сперва хотел перестать кормить эту организацию миллиардами американских долларов, связали руки. Любое отклонение в сторону здравого смысла приводит к обвинению президента СГА в предательстве. Не терроризм, не ИГИЛ, не наци, захватившие Украину в заложники, главная угроза НАТО, а мы с вами. Вот только бородачи с бомбами с этой логикой почему-то не соглашаются.

Вечером 22 мая сразу по окончании концерта американской певицы Арианы Гранде на одном из крупнейших в мире крытых стадионов “Манчестер-Арена” в одном из коридоров, ведущих на выход, сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. По счастью, зрители ещё не успели плотно забить коридор. Погибло более двадцати человек, ещё более шести десятков попали в больницы.

Открытым текстом сообщаю: основную аудиторию этой певицы составляют подростки. Организаторы теракта не могли не знать, что убивают, по сути, детей. Впрочем, носитель бомбы и сам, по европейским меркам, юноша, и между прочим, получил образование в Англии. В стране, где уверяют, что тамошняя школа делает истинным британцем любого учащегося. Есть, правда, неувязочка. В стране существуют городские районы и даже целые поселения, живущие по законам шариата. На севере Лондона в мечетях до последнего времени открыто вербовали и отправляли боевиков на джихад. Британская внешняя политика помогает ему из всех сил.

Манчестерский смертник за несколько дней до взрыва вернулся из Ливии, где провёл по меньшей мере два года. Его родители вернулись в Ливию вскоре после убийства Каддафи. Отец и один из братьев убийцы сейчас задержаны в Ливии, ещё один брат — в Манчестере.

Помните, как страны НАТО однажды решили нашпиговать оружием и военспецами отряды ливийских джихадистов, как их в своих репортажах наполненные идеалами истинной англосаксонской журналистики называли борцами за демократию? Монстр вырос и вернулся домой. В родной Манчестер. Но англичанке на это, как бы сказать помягче, начхать. У неё на Ближнем Востоке свои геополитические интересы. Взрывы детишек, задавленные туристы на набережной Ниццы, застреленные в Париже и Брюсселе — всего лишь их побочный продукт. Поэтому и реакция на вопиющие и страшные теракты происходит не на поле боя, а в сфере медиа. “А давайте пройдём маршем мира! Или перекрасим аватарки в соцсетях!” Что до борьбы с терроризмом, с настоящей угрозой, то тут всё по-прежнему!

18 мая авиация так называемой антитеррористической коалиции под руководством СГА ударила по войскам сирийской армии. За то, что те двигались по направлению к военной базе, где американские военные советники открыто готовили спецподразделения Свободной сирийской армии.

Опять террористов снабжают оружием и деньгами. Опять их называют светом демократии. И опять бомбят единственную силу, готовую с ними сражаться всерьёз. При этом — НАПОМНЮ ЕЩЁ РАЗ! — директор национальной разведки США заявляет, что Россия (не ИГИЛ!!!) — основная угроза для американских властей. А уволенный глава ФБР Коми в одном из своих последних выступлений называет нас с вами величайшей угрозой для американской демократии. Немудрено, что под такой аккомпанемент, не стесняясь, развернулся и ансамбль киевских бандуристов.

Во вторник прошёл второе чтение закон о квоте украинского языка в СМИ. Общеукраинские телеканалы и радиостанции обязаны вещать на официальном языке не менее трёх четвертей своего эфирного времени.

Против этого разделения на “правильных” украинцев, размовляющих на мови, и всех остальных три года назад восстал и Крым, и восток республики. Тогда украинские каналы верещали, что это российская пропаганда, что язык никто ущемлять не собирается… Врали, как обычно. А теперь сюжет из жизни “правильных” украинцев. Центр Киева. Ливанское кафе, погром.

Логика простая: или вы говорите на украинском, или мы громим заведение. Тех, кто не согласен — в расход. Ливанцы это или русские — никто разбираться не будет. Нацизм, как он есть. Против него мы воевали — и будем воевать. У этой войны уже сейчас есть настоящие герои.

23 мая в Киевском районном суде идеологу несостоявшейся Харьковской народной республики Апухтину зачитали приговор. За несогласие с госпереворотом и нацификацией Украины он получил шесть лет тюрьмы. Его последние слова в суде звучат приговором нынешней украинской власти. “Считаю недопустимым, когда галицкие селяне пытаются навязать интеллектуальному, промышленно развитому юго-востоку, по каким законам жить, каких героев чествовать и какому богу молиться”.

Апухтина — в отличие от убийц Олеся Бузины — не амнистируют! Никто из европейцев не заступится за “узника совести”! Боно не посвятит ему концерт. Меркель не выступит в защиту активиста “русской весны”. Никогда! Но то, что за три года пребывания в страшных тюрьмах СБУ Апухтин не сломался, а говорит, что сейчас поступил бы так же, как в 2014 году, и вывел бы людей на Антимайдан, — гарантия для всех нас, что наци в объявленной ими самими войне против всего русского обречены на провал.

Источник – http://ren.tv/blog/195406

Источник: vassermans.ru