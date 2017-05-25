Золочёная труха Запада

Не знаю, сколько лет поварился Н. Выхин, автор предлагаемой публикации, на Западе, но заголовок статьи верен на 100%. И лишь при наличии изрядной доли великодушия можно допустить 99%.



И знаете, Николай, отчего подобная категоричность? Потому что н е может худое дерево давать добрых плодов . Разве что на разовую растопку сгодится.



Если что-то, кроме мишуры, на Западе и есть хорошее, то всегда это – краткосрочно и временно. А в остальном, т.е. за исключением некоторых реверансов Западу, публикация хороша.

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Западное общество: даже если завидный стол, то незавидно с мозгами… Никогда не был сторонникам шапкозакидательства, свойственного «квасным патриотам»: мол, Западная цивилизация никто, ничто и звать никак, учится у них нечему, уважать их не за что, и т.п. Считаю, что сильного соседа нужно уважать, а особенно – если он враг. На протяжении ХХ века Запад проявил завидную гибкость, он сумел в области массового потребления перейти от нищеты низов к изобилию, он проявил способность анализировать свои ошибки и блестяще воспользовался нашими ошибками.

Порой за критикой западного уровня жизни стоит просто разгильдяйство начальников, не умеющих и не желающих наладить людям культурный быт.

И этот, рядящийся под «патриота» внутренний враг – опаснее внешних. Он иссушает саму сердцевину идеи патриотизма, нападая на понятные и простые ценности быта, из «патриотических» соображений отрицая бытовой комфорт (для других – но не для себя), и т.п.

Быт людей надо наладить – чтобы был как в Европе, и лучше, чем в Европе. Ничего невозможного тут нет – дорогу осилит идущий. Самая большая опасность в таком процессе – зачерпнуть вместе с их технологиями их больной и уродливый дух, их образ мышления – обесценивающий разом все достижения их образа жизни.

И если простые, среднестатистические родители – мать, отец из нашей культурной среды будут внимательно слушать (не смотреть, а именно слушать) Запад – у них неизбежно проявится страх за детей.

И – стойкое нежелание, чтобы их дети жили в таком обществе. Дело тут, конечно, не в материальных благах, многие из которых нехудо заимствовать. Дело в том немыслимом состоянии мозгов Запада, гниение которых поражает резким запахом тлена…

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2 мая 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель приехала к Путину. Мир на грани ядерной войны, множатся жуткие локальные войны, счёт жертв геноцидов и голода давно пошёл на миллионы… Что же беспокоит канцлера крупнейшей и богатейшей страны в Евросоюзе? Положение геев в Чечне…

Положение геев в Чечне, Карл!





Тема геев в Чечне для меня такая же странная и нелепая, как тема пингвинов в экваториальной Гвинее[1]. То, что два мировых лидера на грани ядерного апокалипсиса обсуждают проблемы геев в Чечне – это что-то для сатирического журнала, для карикатуры, для пародии, но не для серьёзной реальности!

Меркель попросила российского президента «оказать влияние» и обеспечить «сохранение прав меньшинств». После Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни. «Вильнюс координирует свои действия в этом отношении с союзниками».

На следующий день после Меркель главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции написали в мае письмо Сергею Лаврову по поводу сообщений о притеснении гомосексуалов в Чечне… 16 мая три французские ассоциации — Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France — обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать притеснения гомосексуалов в Чечне. Далее появилась озабоченность положением геев на Донбассе, была составлена карта притеснений геев вообще по всей России…

Их не волнует, что озверевшие укро-каратели убивают на Донбассе детей, стариков, женщин почти ежедневно. Их волнует положение содомитов! Они нормальные люди – если говорить об их психическом состоянии?!

Такая глобальная озабоченность темой более, чем экзотической, и более, чем уродливой (не говоря уж о том, что совершенно нелепой) – показывает нам западное сообщество наций просто ненормальным и невменяемым.

Ау, папы и мамы! При таком уровне поддержки и пропаганды гомосексуализма ваш ребёнок будет почти обречён стать содомитом. Вам это нужно?!

Я понимаю, что удобно в быту заменить ручную мясорубку на электрическую, «запорожец» на «шкоду» – но может быть это можно сделать как-нибудь без гомосятины, дошедшей уже до самых верхов и превратившейся в национальную идею западных наций?!

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В этом контексте недавно вышел обласканный критикой и оскароносный[2], сверхзнаменитый фильм «В центре внимания» (англ. Spotlight) режиссёра Тома Маккарти. Сценарий фильма основан на событиях, связанных со скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.

Премьера фильма состоялась на 72-м Венецианском кинофестивале. Широкий прокат по миру шёл в 2016 году. Учитывая, что в основе реальное уголовное дело – фильм даёт наглядное представление о нравах как в католической церкви (главной «скрепе» западноевропейской цивилизации), так и вокруг неё.

Фильм рассказывает о расследовании журналистов газеты The Boston Globe, в ходе которого выяснилось, что многие священники бостонской митрополии насиловали детей. На момент написания статьи журналисты располагали сведениями о 87 священниках.

Позже, после публичной огласки, число разоблачённых священников-педофилов превысило 290 человек, при том, что всего в Бостоне около 1500 священнослужителей. Также стало известно, что кардинал Бернард Лоу знал о сексуальных домогательствах и сознательно скрывал факты этого, помогая насильникам.

После отставки и отъезда кардинала Лоу из Бостона 27 мая 2004 года папа римский Иоанн Павел II назначил его на несколько административных постов в Римской курии и назвал архипресвитером базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Понятно, что восторг киноакадемиков США вызван вовсе не содомией (давно уже ставшей в их среде национальной идеей, чем-то вроде коммунизма в СССР), а разоблачением христианской (схизматической, но всё же) Церкви. Эта церковь формально критиковала гомосятину – так вот ей за такое, по обеим щекам, и пусть остальные подставляет!

Вся история вокруг фильма «В центре внимания» может быть описана так: явные гомики осуждают тайных гомиков за то, что те блудили не явно, а тайно. Не за гомосятину клеймит фильм, а за ханжество: мол, на словах-то вы против Содома, а стоит вам с мальчиком один на один остаться, и вы такие же как мы!

Если бы скандал был связан не с католиками, а с синагогой или мечетью – конечно, и шума было бы куда меньше, и критики[3] бы куда скромнее ликовали.

Но суть не в этом. На Западе – при уважении к некоторым сторонам его экономического устройства – сложилась, параллельно бытовому комфорту, зловещая среда тотальной и беспросветной гомосятины.

Сопоставляя вояжи Меркель к Путину, заявления министров иностранных дел стран Европы, школьную программу в обычной европейской школе, бурную радость по поводу – «наконец-то лицемеров-католиков вывели на чистую воду, они такие же как мы!», мы видим – содомию, только содомию и ничего, кроме содомии.

Как у алкоголика весь кругозор личности сужается до горлышка заветной бутылки, так и у гейропейца (и американца) весь спектр интересов сошёлся, извините, к анальному отверстию.

Даже образ, который они придумали для эмблемы памяти Второй мировой войны (и навязали украинцам) – наши люди тут же окрестили «значком почётного проктолога»…

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Оттого и неудивительно, что фильм "В центре внимания" основан на реальных событиях. Реальность и не могла быть другой в этой гейропейской среде, католическая она или не католическая.

Ужас происходящего, а именно насилие над детьми священниками, был передан зрителю в полном объеме. Зрителя изнутри всего пробирает, когда журналисты (еще и по совместительству, как оказалось, неплохие детективы) разоблачают на его глазах всю эту сволоту и раскрывают, какие вещи они там творили.

Удалось прекрасно передать все эмоции жестокости, унижения, несправедливости, разоблачения и наказания. Но всё сведено к тому, чтобы после просмотра "В центре внимания" зритель задумался только о содомии внутри католических храмов…

Безусловно, результаты расследования, показанные в эпилоге фильма, способны «ошарашить». Ощущение, что зрителя в бочку с помоями окунули, и послевкусие ужасное.

Но если уж поднимается такая сложная тема как сексуальное растление детей в США – то, конечно, нужно говорить не только о разложении католического священства. Неплохо бы задать вопрос – а какие тараканы бегают в голове американских киноакадемиков, и у той же Меркель (ставленницы США) – с её тревогами о геях Чечни?

Фильм показывает, что некоторые жертвы домогательств священников (!!!) выросли, сами стали священниками, и стали сами растлевать малолетних – причём уже не видя в этом ничего особенного: они делали то же самое, что делали с ними самими, и наверное, они уже считали это частью традиции…

В западном обществе (у которого, повторюсь, есть чему учиться в плане техники) – происходят такие патологии человеческого измерения, что стоит над ними задуматься, и уже не за какие коврижки не пожелаешь, чтобы твои дети оказались в таком общественном укладе.

Если за жратву и шмотки нужно заплатить ВОТ ТАК – то невольно подумаешь: ну их нафиг, лучше ужмусь на жратве и шмотках… Дети дороже!

Ибо по четкому мнению абсолютного большинства наших сограждан – нет на свете тяжелее преступления, чем сексуальнее издевательство над детьми. И это разделяет нашу ментальность с западной глубже, чем самая глубокая пропасть. Просмотр аутентичного кино шокирует, пугает, а католики молчат до сих пор, видимо так и нужно. Потому что фильм не о католиках, на самом деле. Фильм о Западе. И о том, к чему он сползает неумолимо…

Лучше, конечно, самому посмотреть – тогда проникаешься этой скверной и понимаешь, что это проблема действительно грандиозна, учитывая что все основано на реальных событиях.

КОММЕНТАРИЙ СОЦИОПАТОЛОГА:

Западное общество, действительно, помешалось на половых вопросах, со времён Фрейда превратилось в скопище остро-озабоченных половыми темами.

Сейчас это дошло уже до предельных форм, не просто граничащих с безумием, но и перешагнувшим его грань.

Так, например, в 2016 году Верховный суд Австрии отменил обвинительный приговор в отношении 20-летнего мигранта, изнасиловавшего в бассейне десятилетнего ребенка[4].

Двадцатилетний «беженец» из Ирака схватил за руку малолетнего мальчика и увлек в туалет… Потом признался в совершении преступления. Суд снизошёл к «смягчающему обстоятельству»: араб "поддался соблазну", так как у "него четыре месяца не было секса". Кроме того, судьи пришли к выводу, что обвиняемый по языковым причинам не понял, соглашался ли ребенок добровольно на действия сексуального характера. Получается, теперь в Австрии сексуальные жертвы должны… доказывать свою правоту.

Что это за общество? Это общество, в котором после ампутации высших человеческих устремлений, осталось ублажаемое животное, круг интересов которого не выходит за рамки зоологических инстинктов: сперва, конечно, нажраться от пуза, а когда сытость достигнута – предаться нарастающему блуду, чтобы потушить тоску бессмысленности существования…

Мысль, которая не находит себя в движении вверх (т.е. в развитии – движении в том направлении, про которое знаешь, что это наверх[5]) – находит себя в извращениях, в причудливом нарастании спиралей бессмысленности и абсурда.

То есть когда река не течёт – она превращается в болото, болото же загнивает, и чем дольше – тем больше в нём расцветает гниль.

Половые извращения – ни что иное, как поиск «усилителя вкуса» для наркомана, подсевшего на «дурь». Всё начинается обычным развратом (людей психически больных выведем за скобки) – а когда он уже приелся и ты им пресыщен – начинается война со скукой в виде всё более и более чудовищных извращений. Погружение в эту тухлятину приводит к постепенному отмиранию высших отделов психики.

Если у здорового человека Эрос и Танатос чётко разделены, и даже противоположны, то у погрязшего в извращениях наркомана они в итоге сливаются, он незаметно переходит от эротических игрищ к танатическим, и сам не замечает, как умирает, исчезает с земли. Так «культ Венеры» оборачивается в итоге «Культом Аида», что неразрывно связывает содомитов с сатанизмом.

По-другому и быть не может: если смысл жизни окончательно потерян, а сама она признана случайной вспышкой во мраке, обречённой угаснуть без последствий и памяти навеки – то лучше гаснуть в эйфории блаженства, физиологического наслаждения, уйти в небытие с пьяной улыбкой, не заметив своей кончины.

А что вы предложите такому человеку без смысла жизни: сидеть в отчаянии и поджидать смерти, грызя ногти от безнадёжности и отчаяния?!

[1] Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинения вообще опроверг и заявил, что в Чечне вообще нет геев.

[2] В 2016 году фильм получил премию «Оскар» в номинациях «лучший фильм» и «лучший оригинальный сценарий», а также номинировался в категориях «лучший режиссёр», «лучший монтаж», «лучшая актриса второго плана» (Макадамс) и «лучший актёр второго плана» (Руффало).

[3] Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97% на основе 35 рецензий со средним баллом 8,6 из 10.

[4] Российская газета, 26.10.2016

[5] Отметим, что такая координация в атеистическом космосе, в дурной бесконечности Вселенной, которой боялся Г.Гегель – более чем затруднена. Что значит «вверх»? Это куда? Вот точка в бесконечности. Бесконечность тянется во все стороны. Нет у неё ни дна, ни покрышки. Лететь вверх с Урала – то же самое, что лететь вниз из Австралии. Чем выше поднимаешься над Уралом – тем ниже опускаешься относительно южного полушария… Сделать «лучше» или «хуже» – это как? Лучше, относительно чего? Хуже – относительно какого эталона? Как отличить обработанное сырьё от испорченного сырья? Если за испорченное сырьё платят – оно считается обработанным, а если перестали платить – то испорченным?!

Н. Выхин