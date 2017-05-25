В прямом эфире историком заявлено: В крови Сталина обнаружен ЯД!
10:14. 25 мая 2017 Просмотров - 460 4 коммент. Опубликовал: brahman
Вот это поворот.
Сейчас в прямом эфире заявлено:
В крови Сталина обнаружен ЯД!
Сталина отравили.
Смотрите с 21 минута 30 секунд.
Об отравлении Сталина и записках Аллилуевой.
Ждём как быстро среагирует и начнут орать и визжать либероидная сволочь…
P.S.
Там ещё и о письмах Алилуевой оригиналы, которые ранее опубликованы были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ ЦРУ…
Она в оригиналах ЛЮБИТ отца!
5 марта 1953 года произошёл переворот в Кремле, и была дана команда медсестре сделать укол с ядом…
Источник: ss69100.livejournal.com
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***основной ключ к пониманию Корейской Войны 70-летней давности – это СМЕРТЬ СТАЛИНА! Прекращение военных действий и Корейской войны произошло сразу со смертью Сталина! Начали войну США, а со смертью Сталина она сразу, Уотсон, закончилась ничьёй, потому что США Корейскую войну проигрывали по всем статьям, и у США уже не было сил, поскольку они вели войну против союза России и Китая! США уже в 1951 году даже публично и общеизвестно рассмаривали решение последнего шанса – ядерный удар по Москве!
http://www.zarubezhom.com/Images/USAprotivRossii2.jpg и http://www.zarubezhom.com/Images/USAprotivRossii1.jpg
Более того, как сообщал в прошлом западный секретный агент а ныне разумеется покойный Джо Виаллс ” Файлы индепендент инвестигатора Джо Виаллса на русском: http://www.zarubezhom.com/ViallsJoe.pdf – США в Первой Корейской войне уже применили ядерное оружие против Северной Кореи и видимо не один раз! – В то время как Россия только начала разворачивать свой военный потенциал и в отличие от США прямо в войне ещё даже и не участвовала! Но известно что Сталин отдал приказ – О создании 180 дивизий (!) дальней стратегической авиации для прямой бомбёжки США! Тогда, в самом начале 1950-х годов, было движение молодёжи – “Все в авиацию!” Если вы смотрели начало советского фильма “Неподсуден” http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4422/titr/, то в начале фильма как раз показано это энтузиастическое время в авиации! Тогда в начале 1950-х годов поражение США в Корейской войне было неизбежным! Для США из этого был только один выход – СМЕРТЬ СТАЛИНА!
http://www.zarubezhom.com/kaganovich.htm И поскольку США – это лишь авангард Еврейского Клона – авангард Мирового Евреонала, то Смерть Сталина стала на тот момент – основным заговором имевшим интернациональный характер. Смерть Сталина была организована усилиями как американского так и советского еврейского руководства по еврейской линии. Причём советское руководство раздёлённое в борьбе за власть, в своём заговоре ассассинировать Сталина – на время объединились в своих усилиях. Известно что сразу после того как Сталин перестал дышать, первое что сделал Маленков – он из соседней комнаты позвонил в посольство в США и сообщил об этом кому следует , – и сразу военные действия были остановлены с обоих сторон, – с советской стороны по причине предательства, а с американской стороны по причине полной физической несостоятельности продолжать войну. Таким образом США в начале 1950 годов были на волоске от своей гибели, и вывернулись только благодаря предательству Кремля, который предал именно по еврейской линии! Это предательство ухвачено на одной, но много говорящей фотографии, имеющейся у Холмса. Это советник 6 американских президентов еврейский миллиардер Бернард Барух – Джордж Сорос того времени, а помоложе – это Андрей Громыко! http://www.zarubezhom.com/Images/Gromyko-Baruch.JPG
Но перейдём к Корейскому конфликту и откуда он тогда в 1950 году вылез? Для начала надо охватить в целом чем закончилась 2 мировая война? Для России как вы помните эта война была ВОВ – Великой Отечественной, то есть защита того что уже было и более ничего, ну там СССР пригрёб пограничные страны СЭВ и более ничего! Но для США это не было локальной войной! Для США эта война была 2 Мировой, в результате которой Империя США была округлена до почти всего мира! Если для России имелся только Западный фронт, то для США основной фронт был именно Тихоканский, в результате которого Империя США подгребла под себя всё то что в Тихом океане и по берегам: Полинезию, Филипины, Индонезию, Юго-Восточную Азию, разумеется Японию. А поскольку Корею на протяжении 40 лет до этого оккупировала Япония, то США как победители Японии рассматривали захват Кореи как необходимый довесок к Японии. Но вот с Китаем и Кореей вышел облом! В Китае и Корее победили коммунисты, и всё что США для себя сумели вырвать на азиатском побережье Азии – это Южную Корею и остров Тайвань! И на Корее США чуть было не потеряли всё, если бы американо-советские евреи в руководстве обоих стран не смогли бы организовать смерть Сталина!
А в тех корейских книжках что Холмс привёл, с точностью до часов, приводятся последовательность нападения американских войск на Северную Корею, и как они предварительно вывезли всех членов семей американских военнослужащих и дипломатов в Южной Корее, – всё это и много чего ещё было сделано США загодя, вывоз семей и приведение америкаских войск в полную боевую готовность, и все эти махинации с ООН которая как известно находится в Нью-Йорке и на полном иждевении США. Ну а то что, якобы, “первыми напали северо-корейцы”, – это такой пустяк для США которые гроссмейстеры фальшфлагов и ” черных операций”, как и щас объявлять что это Россия подтасовала результаты президентских выборов в США, ну и подобное… . Достаточно сказать, что в Южной Корее объявили, что северокорейцы напали силами 200 танков именно, дескать, советского производства! Аллен Даллес – Директор ЦРУ https://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Dulles прилетел в Сеул 17 июня 1950 года – за неделю до начала войны! В то время как остальное высшее руководство США стало усиленно изображать, что они занимаются садоводством. Помните 11 сентября 2001 года Буш с утра сидел с детишками и читал детишкам детские книжки в начальной школе в штате Флорида в котором как бы случайно губернатором был брат Буша и в котором за день до этого была поднята по тревоге вся Нацгвардия штата для охраны Буша на случай срыва операции! Так и перед самым нападением США на Северную Корею 25 июня 1950 года – это было как раз – суббота-воскресенье – президент Труман, кстати еврей, уехал в штат Миссури утеплять парники себе в родовом поместье. Госсекретарь Ачесон тоже вдруг уехал к себе на ферму в штат Мэриленд заниматься садоводством! Однако министру обороны США Джонсону и Начальнику Объединённых Штабов Брэдли было предписано 24 июня быть в Вашингтоне и всему персоналу Пентагона 25 июня в воскресенье выйти на работу несмотря на выходной!
Так что, Уотсон, смотрите, – если Трамп вдруг поедет опрыскивать деревья на ферму, – жди войны уже завтра! Как сказал амблоггер? – “Всё это смахивает на притекст нанести ядерный удар по России и Китаю”. – Бей первым, Федя! Историю пишут победители! Евреи – всегда победители, поэтому они всегда пишут историю, почему это слово и называется ИЗ-ТОРИЯ, то есть – из ТОРЫ!***
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Это давно было известно… Просто Средства Массовой Иудизации, по приказу сверху, всё время замалчивали… Ему сделала ядовитую инъекцию племянница Кагановича… В апреле 1953 года он хотел посадить евреев в приготовленные эшелоны и отправить в Еврейскую автономную область, чтобы они там показали, как надо строить своё детище – коммунизм… Не успел – в начале марта его не стало…
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в дешевой передаче(круче только дом 2 и давай поженимся)прозвучал факт госпереворота в 1953г и тишина пока,СМИ либералов невыгодно эту тему раскручивать,а культурная элита(нагляден пример с серебряковым)вся прикормлена ,”обращена”,уже не опасна, как на западе ,все оттолерантились,фу ,как гадок Миронов со списком у Путина (кстати почему одних и тех же премируют)и эти волчеки и табаков туда же в эти гейсообщества пошли на старости лет.Замолчат ,но это чей то ход в предвыборной компании и выборе вариантов еще раз одурачить и поиметь народ на патриотизме ,новых идей нет, политологи никак не придумают.
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Мерзкое впечатление. Копаются в “грязном белье” великого человека и при этом делают умные лица. Особенно мерзок ведущий. По поводу смерти Сталина,- поищите в сети цитаты из протокола вскрытия. Самого протокола в сети нет, а вот цитат из него великое множество. И везде есть упоминания о множественных кровоизлияниях в слизистую желудка и кишечника. Какие ещё доказательства нужны? Сталин был отравлен сильнодействующим ядом органического происхождения. Всё остальное – вымыслы и домыслы.
См. например http://www.e-reading.club/chapter.php/1016482/7/Mironin_-_Ubiystvo_Stalina._Krupneyshiy_zagovor_XX_veka.html