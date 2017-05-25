В прямом эфире историком заявлено: В крови Сталина обнаружен ЯД!

Вот это поворот.

Сейчас в прямом эфире заявлено:

В крови Сталина обнаружен ЯД!

Сталина отравили.

Смотрите с 21 минута 30 секунд.

Об отравлении Сталина и записках Аллилуевой.











Ждём как быстро среагирует и начнут орать и визжать либероидная сволочь…

P.S.

Там ещё и о письмах Алилуевой оригиналы, которые ранее опубликованы были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ ЦРУ…

Она в оригиналах ЛЮБИТ отца!

5 марта 1953 года произошёл переворот в Кремле, и была дана команда медсестре сделать укол с ядом…

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Источник: ss69100.livejournal.com