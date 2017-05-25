«Трехлетка» Порошенко: нищая страна с богатым президентом

Вот и минуло три года со дня майданного сумасшествия на Украине. К власти «прискакали» западные адепты, ринувшиеся делить поколениями нажитое добро да проклинать соседей на Востоке. Но если националисты до сих пор пребывают в радостной эйфории, то прагматичные эксперты продолжают подсчитывать убытки и рассуждать на тему достижений и успехов Петра Порошенко: богатого президента во главе нищей страны.

За три года работы администрация нового президента может похвастаться только новыми долгами перед внешними кредиторами, затяжной войной на Донбассе и сомнительным безвизовым режимом. При таком раскладе политические перспективы Порошенко весьма неутешительны.

Он не смог примирить сторонников и противников новой власти, выполнить минские соглашения и наконец-то избавиться от своих бизнес - активов. Зато успел максимально сконцентрировать власть в своих руках, подмяв под себя Верховную Раду, Кабмин и суды, избавившись от олигархов и от политических противников.

До сих пор он пребывает в уверенности, что и проведенные им реформы принесли народу пользу. Украинцы, правда, таких иллюзий не испытывают. По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, реформы – это провалы Порошенко, давшие только «негативный социальный результат».

В числе провалов Порошенко и потеря доверия со стороны населения и провальные расследования убийств Олеся Бузины, Гробовского и Дениса Вороненкова, желание контролировать СМИ, нарушения прав человека плюс игнорирование принципов верховенства права, изоляция страны.

Безвиз с Евросоюзом ситуацию не спасает, так как Киев умудрился испортить отношения не только с Россией. И, как итог, Украина испытала глубокий социально-экономический кризис плюс разграбление страны. Бедность стала нормой, какая уж тут Европа?

Рейтинги Порошенко по результатам соцопросов вряд ли его обрадуют: 82% украинцев недовольны работой президента. В то же время у него есть шанс победить на очередных президентских выборах: украинцы считают Порошенко меньшим из зол. Но если появится сильный кандидат, проигрыш ему обеспечен даже при подключении административной машины.

Изменилась ситуация и на международной политической арене: уважения к лидерам майдана европейцы больше не испытывают, стремясь максимально дистанцироваться от Порошенко. Этакое неизбежное зло, живущее в настоящее время за счет подачек Запада и благодаря войне на Донбассе.

Будущее украинской экономики также не радует:

Украинский производитель сейчас имеет право поставлять в Европу сырье и товары с низкой добавленной стоимость, так как квоты и технический регламент благодаря Брюсселю не дают им развернуться. История с бедными странами ЕС повторяется? Возникшие после евроинтеграции проблемы для национальной экономики Украины уже не волнуют Порошенко?

Добавим сюда и теневую экономику, чья доля составляет на данный момент около 50%, «серые» зарплаты, рост госдолга, сокращение промышленного производства, коррупцию среди чиновников и в армии, где пьянство среди военнослужащих уже стало второй бедой.

И чем еще может похвалиться Украина при Порошенко?

Лидер среди стран с самой масштабной коррупцией в бизнес-среде и вхождение в «тройку» самых несчастных стран мира. Ростом антипопулярности президента среди украинцев, ласково называющих его «брехлом» и требующим его отставки. Но Порошенко море по колено, а думки только про безвиз и праздник по случаю подписания соглашения с ЕС.

Как грозно заявил Порошенко, вступление в силу безвизового режима украинское правительство отпразднует, пригласив на торжество и европейских дипломатов: «И не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит».

Кого интересно он подразумевает под украинским народом? Не себя ли любимого? Ну, так ведь его доходы, в отличие от населения, не падают, и побираться на паперти ему не грозит. Поэтому амбициозный олигарх во главе разрушенного, то есть, евроинтегрированного государства, продолжает вести свой народ по пути самоуничтожения. Аминь.