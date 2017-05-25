«Трехлетка» Порошенко: нищая страна с богатым президентом
Вот и минуло три года со дня майданного сумасшествия на Украине. К власти «прискакали» западные адепты, ринувшиеся делить поколениями нажитое добро да проклинать соседей на Востоке. Но если националисты до сих пор пребывают в радостной эйфории, то прагматичные эксперты продолжают подсчитывать убытки и рассуждать на тему достижений и успехов Петра Порошенко: богатого президента во главе нищей страны.
За три года работы администрация нового президента может похвастаться только новыми долгами перед внешними кредиторами, затяжной войной на Донбассе и сомнительным безвизовым режимом. При таком раскладе политические перспективы Порошенко весьма неутешительны.
Он не смог примирить сторонников и противников новой власти, выполнить минские соглашения и наконец-то избавиться от своих бизнес - активов. Зато успел максимально сконцентрировать власть в своих руках, подмяв под себя Верховную Раду, Кабмин и суды, избавившись от олигархов и от политических противников.
До сих пор он пребывает в уверенности, что и проведенные им реформы принесли народу пользу. Украинцы, правда, таких иллюзий не испытывают. По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, реформы – это провалы Порошенко, давшие только «негативный социальный результат».
В числе провалов Порошенко и потеря доверия со стороны населения и провальные расследования убийств Олеся Бузины, Гробовского и Дениса Вороненкова, желание контролировать СМИ, нарушения прав человека плюс игнорирование принципов верховенства права, изоляция страны.
Безвиз с Евросоюзом ситуацию не спасает, так как Киев умудрился испортить отношения не только с Россией. И, как итог, Украина испытала глубокий социально-экономический кризис плюс разграбление страны. Бедность стала нормой, какая уж тут Европа?
Рейтинги Порошенко по результатам соцопросов вряд ли его обрадуют: 82% украинцев недовольны работой президента. В то же время у него есть шанс победить на очередных президентских выборах: украинцы считают Порошенко меньшим из зол. Но если появится сильный кандидат, проигрыш ему обеспечен даже при подключении административной машины.
Изменилась ситуация и на международной политической арене: уважения к лидерам майдана европейцы больше не испытывают, стремясь максимально дистанцироваться от Порошенко. Этакое неизбежное зло, живущее в настоящее время за счет подачек Запада и благодаря войне на Донбассе.
Будущее украинской экономики также не радует:
Украинский производитель сейчас имеет право поставлять в Европу сырье и товары с низкой добавленной стоимость, так как квоты и технический регламент благодаря Брюсселю не дают им развернуться. История с бедными странами ЕС повторяется? Возникшие после евроинтеграции проблемы для национальной экономики Украины уже не волнуют Порошенко?
Добавим сюда и теневую экономику, чья доля составляет на данный момент около 50%, «серые» зарплаты, рост госдолга, сокращение промышленного производства, коррупцию среди чиновников и в армии, где пьянство среди военнослужащих уже стало второй бедой.
И чем еще может похвалиться Украина при Порошенко?
Лидер среди стран с самой масштабной коррупцией в бизнес-среде и вхождение в «тройку» самых несчастных стран мира. Ростом антипопулярности президента среди украинцев, ласково называющих его «брехлом» и требующим его отставки. Но Порошенко море по колено, а думки только про безвиз и праздник по случаю подписания соглашения с ЕС.
Как грозно заявил Порошенко, вступление в силу безвизового режима украинское правительство отпразднует, пригласив на торжество и европейских дипломатов: «И не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит».
Кого интересно он подразумевает под украинским народом? Не себя ли любимого? Ну, так ведь его доходы, в отличие от населения, не падают, и побираться на паперти ему не грозит. Поэтому амбициозный олигарх во главе разрушенного, то есть, евроинтегрированного государства, продолжает вести свой народ по пути самоуничтожения. Аминь.
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Да разве только Вальцман стал миллиардером? Так вся жидобандеровская элита умножила во много раз свои богатства. Как государства украины больше нет, есть поделённая между жидовскими кланами части бывшего государства. Самое интересное будет в скором времени при большом шухере и разборках а кто это всё устроил.
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Между прочим, Порошенко был миллиардером и до своего президентства. Можно сколько угодно брызгаться ядом в его адрес из России, да и с украинских окраин тоже, но это единственный Президент за всю украинскую независимость, при котором по-настоящему стали разгребать экономические завалы и коррупционные болота.
Если, как ты пишешь, государства Украина больше нет – тогда где я живу?
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Смею предположить – в Киеве? Но ведь Киев – это, как бы, не совсем Украина? Не?