СССР – общество без кризисов, 1977 г.

В фильме рассказывается о преимуществах общественной собственности на средства производства и плановой экономики, реализованной в СССР. В качестве эксперта выступает экономист Леонид Абалкин.

В фильме рассказывается про историю пятилеток. Уделено внимание социальному обеспечению в СССР. Показано, как благодаря плановой экономике два автогиганта – КамАЗ и ЗиЛ не конкурируют друг с другом, а сотрудничают. Также в фильме показана жизнь семьи рабочего ЗиЛа Аникеева. (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com