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СССР – общество без кризисов, 1977 г.

10:21. 25 мая 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

В фильме рассказывается о преимуществах общественной собственности на средства производства и плановой экономики, реализованной в СССР. В качестве эксперта выступает экономист Леонид Абалкин.

В фильме рассказывается про историю пятилеток. Уделено внимание социальному обеспечению в СССР. Показано, как благодаря плановой экономике два автогиганта – КамАЗ и ЗиЛ не конкурируют друг с другом, а сотрудничают. Также в фильме показана жизнь семьи рабочего ЗиЛа Аникеева. (с)

 

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 1977, документальный фильм, ссср
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