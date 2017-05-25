СССР – общество без кризисов, 1977 г.
10:21. 25 мая 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В фильме рассказывается о преимуществах общественной собственности на средства производства и плановой экономики, реализованной в СССР. В качестве эксперта выступает экономист Леонид Абалкин.
В фильме рассказывается про историю пятилеток. Уделено внимание социальному обеспечению в СССР. Показано, как благодаря плановой экономике два автогиганта – КамАЗ и ЗиЛ не конкурируют друг с другом, а сотрудничают. Также в фильме показана жизнь семьи рабочего ЗиЛа Аникеева. (с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com