О Столыпине и исторических параллелях

В очередной программе вместе с уважаемым Арменом Гаспаряном мы решили поговорить об исторических параллелях. Поводом для этого стало 110-летие знаменитой речи П.А. Столыпина. Той самой, где он сказал: «Нам по- прежнему нужна Великая Россия, а либералам и революционерам всех мастей нужны великие потрясения» Прошло более века, а ведь ничего не изменилось. Нам по- прежнему нужна Великая Россия, а либералам и революционерам всех мастей нужны великие потрясения.

Источник: nstarikov.ru