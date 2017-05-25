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О Столыпине и исторических параллелях

10:10. 25 мая 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

В очередной программе вместе с уважаемым Арменом Гаспаряном мы решили поговорить об исторических параллелях. Поводом для этого стало 110-летие знаменитой речи П.А. Столыпина. Той самой, где он сказал: «Нам по- прежнему нужна Великая Россия, а либералам и революционерам всех мастей нужны великие потрясения» Прошло более века, а ведь ничего не изменилось. Нам по- прежнему нужна Великая Россия, а либералам и революционерам всех мастей нужны великие потрясения.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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