Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Заксобрания, которые голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ, передаёт РБК со ссылкой на источник в горизбиркоме города.

В пресс-службе уточнили, что в повестку включено предложение инициативной группы об отзыве некоторых депутатов городского парламента. Петербуржцам предлагают ответить на вопрос: считают ли они «необходимым отозвать депутатов» заксобрания Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалёва, Максима Резника и Сергея Трохманенко.

«Это только рассмотрение ходатайства. Члены комиссии проверят документы инициативной группы на соответствие их законодательству. Это один из пяти этапов. Окончательное решение будет принимать Законодательное собрание», — пояснили в петербуржском горизбиркоме.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у депутатов.

«Политически между этим референдумом и тем, что инициировали мы (против передачи Исаакия РПЦ) можно поставить знак равенства. Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот. На то воля избирателя. Мне все равно, как проголосуют мои коллеги. Я никого не буду уговаривать», — отметил депутат.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева сообщила, что на референдум невозможно вынести вопрос «отрешения от должности» депутатов в соответствии с конституционным законом о референдуме. По её мнению, «решение инициативной группы ни к чему не приведёт, но отвлекает общественное внимание от реальной проблемы с передачей Исаакия».

«В составе этой группы, которая предложила отозвать мандаты, могут быть те люди, которые либо абсолютно неизвестны, либо не имеют репутации вообще», — сказала Дмитриева.

Напомним, в начале января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Он уточнил, что собор «сохранит музейно-просветительскую функцию». Однако это вызвало неодобрение у оппозиционных депутатов, горожан и активистов. В городе прошли массовые протесты против этой инициативы властей, но есть и те, кто выступает за передачу Исаакия. Депутаты предложили вынести обсуждение этого вопроса на референдум. Однако Заксобрание дважды отказались обсуждать эту инициативу. Городской парламент отложил вопрос по референдуму на осень.