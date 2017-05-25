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16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

22:18. 25 мая 2017 Просмотров - 349 3 коммент. Опубликовал:
В России уже успели обсудить тему награждения 16-ти офицеров сил специальных операций, противостоявших трём сотням боевиков в Сирии. В зарубежных странах такое обсуждение тоже состоялось. Обращает на себя внимание тот факт, что при знакомстве с подробностями боя российских спецназовцев с террористами в САР всё большее число иностранцев высказывают искреннее восхищение подвигом наших военнослужащих. После ознакомления с информацией о том, что 16 российских офицеров сдерживали кратно превосходящие силы боевиков в провинции Алеппо около двух суток, вынудив террористов отступить, иностранцы пишут в комментариях следующее:

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SunniPulse
Brave Warriors Battling the Forces of Darkness. Thank You Russia! (перевод: Храбрые воины сражаются с силами тьмы. Спасибо, Россия!)

Далее – сразу перевод без англоязычного варианта:

Jack Ladstone‏
Вот это настоящие спартанцы!

Ian Speers
Примерная работа! Истинные борцы с терроризмом в регионе. Пусть все они благополучно вернутся домой.


Leo Hawk
Браво! Браво! Люди чести!

Sunny Chaudhary‏
Это свидетельствует не только об огромном мужестве, но и тактическом совершенстве.

ACanadianForLeave‏
Не связывайтесь с русскими. Гитлер сделал это, и посмотрите, где он оказался.

Эти комментарии опубликованы британскими читателями твиттера российского посольства в Соединённом королевстве.

Именно наша дипмиссия и познакомила британцев с тем, что российские спецназовцы остановили прорыв крупной группы террористов к востоку от Алеппо. Западные газеты решили подвиг российских военнослужащих проигнорировать. Молчит и небезызвестная «обсерватория по правам человека», вещающая о сирийских проблемах из Лондона. Западные пропагандисты явно сопротивляются публикации объективных сведений о действиях российских военных в Сирии по защите этой страны от международного терроризма.

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: иностранцы, мнение, русские, спецназ
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3 коммент.»

  • 908 -656
    Kurt 25 мая 2017 в 22:46 Ссылка Пометить
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    Почему только 300 террористов, а не 3000?
    Здается, шо это вариант “26-и панфиловцев”, но только сирийских.

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  • 2188 1052
    Maleos 25 мая 2017 в 23:37 Ссылка Пометить
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    Нашлось, видимо, только 300 дебилов, которым пиндосники как обычно наврали с три короба, что полтора десятка русских можно просто затоптать, хотя мошт их было и больше. Остальные уже получили по сусалам раньше и решили не высовываться. Скока их там таких было хрен знает, 3 тысячи или 30, а мошт и ваще полмиллиона… Дело в другом: пора уже надавать по сусалам самим пиндосским жыдам, а то совсем акуели… Сидели бы в своём полушарии, да трудились бы как люди, так нет! Всё бы им грабить да убивать…

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  • 15484 5328
    Люся 26 мая 2017 в 0:56 Ссылка Пометить
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    Спектакль для масс продолжается,когда же наконец будет сказано открыто,что террористы-это нерегулярные войска пиндосов?

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