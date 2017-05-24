Робот пропаганды

По запросу «советские солдаты» «Яндекс» выдает подборку статей об изнасилованиях

В 72-ю годовщину Победы поисковик предлагает почитать про зверства воинов-освободителей в Германии и Чехословакии.

Юрист Иван Кадочников сообщил, что на соответствующий запрос «Яндекс» и Google предлагают пользователю ссылки на публикации, которые показывают советских солдат в негативном свете. Например, рассказывают о насилии в отношении мирного населения Германии, зверствах в Чехословакии, военных трофеях и жизни на оккупированных территориях.Кроме того, Google отмечает, что пользователи, интересующиеся советскими солдатами, часто ищут информацию о зверствах военных в Афганистане, насилии немцев над женщинами.Пользователи соцсетей обвинили в результатах поиска «робота пропаганды»: по их мнению, Google и Facebook ввели модерацию выдачи.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com