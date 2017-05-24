Робот пропаганды
17:02. 24 мая 2017 Просмотров - 197 4 коммент. Опубликовал: brahman
По запросу «советские солдаты» «Яндекс» выдает подборку статей об изнасилованиях
В 72-ю годовщину Победы поисковик предлагает почитать про зверства воинов-освободителей в Германии и Чехословакии.
Юрист Иван Кадочников сообщил, что на соответствующий запрос «Яндекс» и Google предлагают пользователю ссылки на публикации, которые показывают советских солдат в негативном свете. Например, рассказывают о насилии в отношении мирного населения Германии, зверствах в Чехословакии, военных трофеях и жизни на оккупированных территориях.
Кроме того, Google отмечает, что пользователи, интересующиеся советскими солдатами, часто ищут информацию о зверствах военных в Афганистане, насилии немцев над женщинами.
Пользователи соцсетей обвинили в результатах поиска «робота пропаганды»: по их мнению, Google и Facebook ввели модерацию выдачи.
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В 72-ю годовщину Победы поисковик предлагает почитать про зверства воинов-освободителей в Германии и Чехословакии.
Юрист Иван Кадочников сообщил, что на соответствующий запрос «Яндекс» и Google предлагают пользователю ссылки на публикации, которые показывают советских солдат в негативном свете. Например, рассказывают о насилии в отношении мирного населения Германии, зверствах в Чехословакии, военных трофеях и жизни на оккупированных территориях.
Кроме того, Google отмечает, что пользователи, интересующиеся советскими солдатами, часто ищут информацию о зверствах военных в Афганистане, насилии немцев над женщинами.
Пользователи соцсетей обвинили в результатах поиска «робота пропаганды»: по их мнению, Google и Facebook ввели модерацию выдачи.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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про модерацию запросов- это из разряда чёрной магии. а вот то что количество запросов можно накрутить, это да, имеет место быть.
да и не надо это ни яндексу, ни тем паче гуглу. ведь если поймают за руку, то это пахнет для них большим ай-я-яем
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Кто знает, кто знает…
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набираете, например, “кто взорвал башни близнецы” и вуаля, тот же яндек-гугл вешает всех “собак” уже на правительство сша, на тот самый, злобный госдеп, который, как вам кажется ,имеет отношение к модерации. само себя же лэнгли изобличать не станет, верно? значит “модерирует” количество запросов машина, не человек.
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Народ, любую машину можно заставить работать так как нужно заказчику. А тем более программное обеспечение.