Ох уж эти левины.., а также блестящее выступление депутата от ЕР В.А. Никонова
Затем следуют вопросы с мест к докладчику. Депутат Яровая спрашивает: считать ли результаты оценки работы указанных двух СМИ актом, вписывающимся в американскую государственную политику. И прозвучал прямой вопрос, а не объявила ли нам Америка войну? Информационную?
Сложно сказать, что не позволило докладчику прямо ответить на этот конкретный и животрепещущий вопрос. Возможно, собственная фамилия? Левин? Ибо депутат тут же открестился от обвинений в адрес США, заявив, что он не намерен ставить клейма или вешать ярлыки. Такой толерантненький депутатик…
Можно предположить, что раввинат не разрешает обвинять Большого Брата, поэтому Левин и оказался таким скромнягой.
Вообще этот тип с депутатским мандатом и Благодарностью Президента РФ – „за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу” когда надо – вовсе и не скромничает. Когда надо денег для себя заработать, пусть даже это возможно лишь через нанесение непоправимого вреда России и её народу.
В качестве иллюстрации из новостей 2014 года:
„В Госдуме могут разработать законопроект о возврате в прессу рекламы алкоголя и табака. Об этом сказал глава Комитета по информационной политике Леонид Левин. Вопрос поднимается для поддержки медиаотрасли.”
Вот артист, этот Левин! Все нынешние фильмы – это, в числе прочих зол, пропаганда алкоголя. Настырная пропаганда. И артист, пользуясь своим депутатским правом, предлагает эту пропаганду раскрутить с ещё бОльшим размахом: в прессе даём рекламу алкоголя, чтобы поддержать киностудии, которые производят фильмы с мощной рекламой алкоголя!
В технике такое называется положительной обратной связью: если амплитуду не ограничивать, то система с такой связью рушится.
А кто такой Лёня Левин? Да артист же!!! Депутат-артист:
„Родился 2 сентября 1974 года в Москве.Вы как считаете, можно было в 90-е годы поступить и закончить подобное учебное заведение без направления раввината??! Учитывая факт засилья театральных и прочих медийных подмостков исключительно последователями безнравственной человеконенавистнической идеологии иудаизма?!!
В 1995 году окончил высшее театральное училище имени М. С. Щепкина”
Во всяком случае артист из Левина прекрасный: личины сменяет запросто.
„Бывшего эсера, а ныне "митрофановца" Леонида Левина два года назад (считая с 2014 г. – Прим. ss69100) могли ждать серьезные проблемы из-за того, что он совмещал пост депутата с бизнес-деятельностью, являясь крупнейшим российским чёрным пиарщиком.Вот так запросто взял и предал…
Тогда, видимо, желая обезопасить себя и свой кошелек от надвигающейся угрозы, Леонид Леонидович после этого моментально предал оппозиионную "Справедливую Россию", по спискам которой стал депутатом Госдумы, и сбежал под крыло кремлевской мини-группы Алексея Митрофанова.”
Понятное дело, что Левин поддерживал проплачиваемую Западом т.н. несистемную оппозицию. А если называть вещи своими именами, то безхребетный артист-депутат Левин оказывал посильную помощь грантоедской прозападной либероидной мрази в лице Навального, Чириковой и иже с ними.
„...Как пишет еженедельник "Мир новостей", левинский "Тайный советник" продолжал поддерживать лидеров "уличной" оппозиции – Алексея Навального, Сергея Удальцова, Евгению Чирикову, а также других видных представителей протестного движения, к раскрутке которых агентство в свое время приложило немало усилий.”
Теперь понятно, что даже под защитой думских стен депутат и бизнесмен Левин не посмел тявкнуть на своего истинного хозяина: прилюдно зафиксировать факт ведения Штатами информационной войны против России.
Зато за него это сделал в совершенно потрясающем выступлении… Нет, не Зюганов и не депутат от КПРФ. Это сделал (отметка 47:30) единорос Никонов Вячеслав Алексеевич.
Такие выступления должны стать хрестоматийными и показываться старшеклассникам на уроках истории.
А как же объяснить Благодарность Президента депутату Левину? Аванс за поворот от явно компрадорской позиции, занятой в 2014 году и ранее? Как Нобелевскую премию Обаме?
В общем, оценить работу комиссии с Левиным следует всё же положительно. Вопрос об информационном оружии озвучен на думской трибуне. Положительно, но… где-то на троечку. С плюсом.
Сначала – выступление Левина с тревожащей статистикой. Затем ответы на вопросы. После – пустая болтовня Зюганова, не менее пустой самопиар Жириновского, а на отметке 47:30 – замечательное выступление Никонова.
Кстати, а как такие левины появляются в законодательной власти? Дык… мы же их и выбираем!!!
Источник: ss69100.livejournal.com