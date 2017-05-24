Ох уж эти левины.., а также блестящее выступление депутата от ЕР В.А. Никонова

В Госдуме выступает докладчик по итогам работы одной комиссии. Которая разбиралась с законностью публикаций американских СМИ, публикующих в Рунете на русском языке. На примере „Голоса Америки” и „Свободы”.Затем следуют вопросы с мест к докладчику. Депутат Яровая спрашивает: считать ли результаты оценки работы указанных двух СМИ актом, вписывающимся в американскую государственную политику. И прозвучал, а не объявила ли нам Америка войну? Информационную?

„В Госдуме могут разработать законопроект о возврате в прессу рекламы алкоголя и табака. Об этом сказал глава Комитета по информационной политике Леонид Левин. Вопрос поднимается для поддержки медиаотрасли.”

Сложно сказать, что не позволило докладчику прямо ответить на этот конкретный и животрепещущий вопрос. Возможно, собственная фамилия? Левин? Ибо депутат тут же открестился от обвинений в адрес США, заявив, что он не намерен ставить клейма или вешать ярлыки. Такой толерантненький депутатик…Можно предположить, что раввинат не разрешает обвинять Большого Брата, поэтому Левин и оказался таким скромнягой.Вообще этот тип с депутатским мандатом и Благодарностью Президента РФ – „” когда надо – вовсе и не скромничает. Когда надо денег для себя заработать, пусть даже это возможно лишь через нанесение непоправимого вреда России и её народу.В качестве иллюстрации из новостей 2014 года:

Вот артист, этот Левин! Все нынешние фильмы – это, в числе прочих зол, пропаганда алкоголя. Настырная пропаганда. И артист, пользуясь своим депутатским правом, предлагает эту пропаганду раскрутить с ещё бОльшим размахом: в прессе даём рекламу алкоголя, чтобы поддержать киностудии, которые производят фильмы с мощной рекламой алкоголя!



В технике такое называется положительной обратной связью: если амплитуду не ограничивать, то система с такой связью рушится.



А кто такой Лёня Левин? Да артист же!!! Депутат-артист:

„ Родился 2 сентября 1974 года в Москве. В 1995 году окончил высшее театральное училище имени М. С. Щепкина”

„Бывшего эсера, а ныне "митрофановца" Леонида Левина два года назад ( считая с 2014 г. – Прим. ss69100 ) могли ждать серьезные проблемы из-за того, что он совмещал пост депутата с бизнес-деятельностью, являясь крупнейшим российским чёрным пиарщиком.



Тогда, видимо, желая обезопасить себя и свой кошелек от надвигающейся угрозы, Леонид Леонидович после этого моментально предал оппозиионную "Справедливую Россию", по спискам которой стал депутатом Госдумы, и сбежал под крыло кремлевской мини-группы Алексея Митрофанова.”

„...Как пишет еженедельник "Мир новостей", левинский "Тайный советник" продолжал поддерживать лидеров "уличной" оппозиции – Алексея Навального, Сергея Удальцова, Евгению Чирикову, а также других видных представителей протестного движения, к раскрутке которых агентство в свое время приложило немало усилий.”