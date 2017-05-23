О 41 миллионе

Большой и обстоятельный разбор от товарищанедавно вброшенного с подачи "историка" Ивлева фейка про "небывалые открытия в истории потерь Великой Отечественный Войны".<…>

«Автором исследования является российский военный историк Игорь Иванович Ивлев, основатель и бессменный администратор сайта Солдат.ru. Результаты его работы легли в основу презентации, продемонстрированной на парламентских слушаниях в Государственной Думе России 14 февраля 2017 года депутатом и сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Н.Г. Земцовым».

«Автор в течение 10 лет вёл исследовательскую работу в том же направлении с привлечением огромного количества документальных источников. В результате в Российском государственном архиве экономики была выявлена в документах Госплана СССР точная численность населения страны к началу войны и после её окончания на 1 июля 1945 г., определены рождаемость и естественная смертность населения за 4 года. Также благодаря документам, найденным в Центральном архиве Министерства обороны России, удалось подсчитать безвозвратные потери военнослужащих, а вслед и гражданского населения. В 2012 г. в издательстве "Яуза-ЭКСМО" вышел сборник публикаций пяти авторов "Умылись кровью?", где автор этих строк занял половину объёма из 510 страниц исследованием потерь военнослужащих».

Итак, краткая версия расчета Ивлева. Выделим основное. Отдельные элементы комментировать смысла нет, поскольку основная часть уже доставляет.

1. Предвоенная численность населения СССР. Гражданские лица, учтённые в документе Госплана СССР - 199.920.100 ч. (скан).

Военнослужащие ВС СССР, учтённые в публикации М.В. Захарова, документе РГВА (войска НКВД) - 5.082.305 ч. (скан).

Всего – 205.002.405 ч.

2. По 1945 г. есть 3 категории лиц, входящие в расчёты:

Численность гражданского населения на 01.07.45 - 151.165.200 ч. (документы Госплана СССР)

Численность ВС СССР на ту же дату - 12.839.800 ч. (документы ЦАМО РФ).

Численность перемещённых лиц – люди, не входившие в состав гражданского населения на момент представления расчётов территориальными управлениями Госплана и не входившие в состав ВС СССР - 5.804.524 ч. (документы ГАРФ в публикации В.Н. Земскова).

Всего – 169.809.524 ч. (151.165.200 + 12.839.800 + 5.804.524).

3.1. Родившиеся за 1941-1945 гг.: Родилось детей за 4 года – 17.619.776 ч. (сканы 1 и 2).

3.2. Общая смертность. Всего умерло граждан СССР за 4 года (уровень "естественной" смертности 1941 г., умноженный на 4 года) – 10.833.240 ч., в т.ч. детей 5.760.000 ч. (сканы 1, 2, 3)

4. Сведение баланса за 1941-1945 гг.:

Если бы никто не умирал и не погибал, то к 01.07.45 (теоретически) могло жить – 222.622.181 ч. всех категорий (205.002.405 + 17.619.776).

На 01.07.45 в СССР имелось – 169.809.524 ч. всех категорий.

Разница = общая убыль населения СССР = 52.812.657 ч. (222.622.181 - 169.809.524).

Естественная смертность – 10.833.240 ч.

Безвозвратные потери граждан СССР в результате действия факторов войны составили:

41.979.417 ч.

Теперь рассмотрим по шагам.

Шаг первый.

Численность населения на 1 июля 1941 года (199.920.100 чел) плюс численность вооруженных сил и войск НКВД (5.082.305 чел) = численности населения, вооруженных сил и войск НКВД перед началом войны 205.002.405 человек

Итак, российский военный историк Ивлев И.И. основатель и бессменный и прочая, прочая… обнаружил в РГАЭ в деле довоенную справку с расчетной численностью на 1 января 1941 года 198 588 тыс. чел., и на 1 июля 1941 года 199 920,7 тыс. чел. Новым можно назвать документ с цифрой численности населения на 1 июля 1941 года, хотя сама цифра давно уж как не новость, поскольку многие исследователи к ней приходили немного иным способом, накидывая к численности населения на 1 января 1941 года, половину годового прироста за 1940 г., те же самые 1,25-1,3 млн. чел. Как мы помним из первой части, определение предвоенной численности населения СССР упиралось в две проблемы, из-за которых оценки численности населения «гуляли» в пределах двух-трех миллионов. Первая, это отсутствие точных данных о численности населения присоединенных областей, впоследствии пересмотренные ЦСУ в сторону снижения. Вторая проблема, это пересчет населения из предвоенных границ в послевоенные. В том плане господин Ивлев счастливый человек, поскольку про это даже и не слышал.

Дальше российский военный историк Ивлев И.И. делает убийственный ход. Тут звучит барабанная дробь! Он коварно прибавляет к довоенной оценке численности населения СССР численность армии и флота в размере 5 082, 3 тыс. чел. Объяснения этого эпического открытия чудесны. Оказывается, в перепись 1939 года не попали армия, флот и НКВД! Цитата:

«опубликованные в 1992 г. материалы переписи населения 1939 г. Там открытым текстом даны 3 справки от НКО, НКВМФ и НКВД (см. фотокопии в конце поста), названные спецпереписью: каждое ведомство переписывало своих подчинённых САМОСТОЯТЕЛЬНО, без участия органов Госплана. Заголовок справки НКВД: "Сводная таблица спецпереписи. Справка о численности контингентов, прошедших перепись по линии НКВД по состоянию на 21 февраля 1939 г.". То же по НКО: "Сведения общей численности военнослужащих, переписанных военными округами по сведениям на 7 февраля 1939 г." (подпись наркома К. Ворошилова). То же по НКВМФ: "Предварительные итоги переписи военнослужащих Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота" от 7 февраля 1939 г. (подпись наркома ВМФ М. Фриновского). Напомню, что Всесоюзная перепись населения проведена гражданскими органами Госплана 17 января 1939 г., т.е. существенно ранее. Все подсчёты своей численности три наркомата ВС СССР совершили своими силами. Подписей специалистов Госплана СССР на документах, даже председателя ведомства Н.А. Вознесенского, нет. Входящие даты справок в делопроизводстве Госплана СССР – 8 мая 1939 г. По этим справкам НКО, НКВМФ и НКВД по 1939 г. ясно видно, что подразделения Госплана в спецпереписях каждого наркомата НЕ УЧАСТВОВАЛИ. Более того, в текущей документации Госплана на 17 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая 1939 г. и далее сведения всех трёх наркоматов отсутствовали. Это была стандартная практика, иначе численность ВС СССР и дислокация по регионам были бы известны даже уборщице Госплана. Режим секретности никто не отменял, а в отношении армии, флота, чекистов эти сведения имели высший статус секретности (на документе К. Ворошилова гриф "Особой важности"). Нет никаких предпосылок к тому, чтобы к началу войны порядок составления текущих документов Госплана СССР по численности населения СССР на каждое 1-е число месяца стал бы иным. В опубликованной во 2-й части статьи ведомости (РГАЭ-1562-20-241-80об) показаны сведения лишь территориальных управлений Госплана без учёта численности ВС СССР».

http://www.soldat.ru/news/1069.html#Доку менты

Итак, разберем этот прекрасный фрагмент.

Действительно, перепись армии, флота и НКВД проводилась самими наркоматами. Эти контингенты входили в группу, называемую «перепись, проведенная в особом порядке». Но впоследствии, итоговые результаты передавались в ЦУНХУ, и никакая пронырливая уборщица Госплана не смогла бы этим данным определить дислокацию частей РККА. И это совсем не новость, поскольку переписи населения 1939 года, как в прочем и 1937 года, посвящено достаточно публикаций, которые легко обнаружить даже с помощью яндекса за пару минут.

Вот известная хронология с кратким содержанием.

1 февраля 1939 г. http://istmat.info/node/44958

Записка Саутина на имя Молотова

Наличное население по состоянию на 1 февраля 158 808 799 чел.

Расчетное население труднодоступных районов и Крайнего Севера 2,3 млн.

Итого 161.1 млн. плюс 2,7 млн. контрольных бланков. «Не получены сведения от НКВД, НКО, и НКВМФ».

9 февраля 1939 г. (С.139) Справка Молотову на 9 февраля 1939 г.

Наличное население 159 105 208 + Труднодоступные районы 2 329 822

Переписаны в особом порядке НКВД 3 738 822

Итого 165 173 529

Кроме того 4 452 311 записаны на контрольные бланки, «нет сведений о численности Армии и Флота»

РГАЭ 1562. 329.277 Л. 167-168

Записка Саутина от 10 февраля на имя Молотова и Сталина.

164 975 749 наличное население + особый порядок 5 839 055

Перепись в ряде труднодоступных районов еще не закончена. Наличное население труднодоступных районов и Крайнего Севера исчисляется в 2 330 000 чел.

Итого на 10 февраля 1939 г. 167 305 749 чел.

РГАЭ 1562. 329.277 Л. 165-166

После этого во всех документах уже фигурирует лишь общая численность населения без выделения особого порядка

21 марта записка Вознесенского и Саутина на имя Сталина и Молотова

167,3 млн + 1,1 (контрольные бланки) + 1% поправка на недоучет=170,1 млн http://istmat.info/node/40531

Впоследствии, по мере уточнения данных стало 170,5 и окончательный итог 170,6 млн.

В качестве справки. Данные по наркоматам проводившим перепись в особом порядке

НКВД (Включая GULAG) Всего 3 742 434

Категория А (сотрудники) 365 839 на 21 февраля (РГАЭ 1562. 329.277 Л. 156об-157)

Контингент А на 4 мая 1939 года – 366 166 (РГАЭ 1562. 329.277 Л. 139-139 об)

ВМФ 195 433 на 7 февраля 1939 г. (РГАЭ 1562. 329.277 Л. 137-137 об)

НКО 1 903 910 на 7 февраля. (РГАЭ 1562. 329.277 Л. 135-136)

Доводы насчет того, что численность НКО, ВМФ и НКВД посчитали лишь 7 февраля, а не в день переписи 17 января, мягко говоря несерьезны. Хотя бы потому, что 17 января это дата, на которую переписывается население, а сам процесс переписывания населения занимает до 10 дней. Подсчет и обработка переписи до окончательных результатов занимает не меньше года, из которых только несколько месяцев занимает предварительный подсчет. И таки да, подразделения Госплана в НКО, НКВМФ и НКВД не участвовали, поскольку это сами наркоматы участвовали в переписи населения ЦУНХУ Госплана СССР, с правом самостоятельной переписи своих контингентов.

Для расширения кругозора господин Ивлев мог бы также поинтересоваться, как считалась текущая численность населения. А считалась она в целом просто. К численности населения на начало года (где точкой отсчета является перепись) прибавлялись родившиеся, вычитались умершие, и получалась численность населения на начало следующего года. Это даже видно из той таблицы ЦСУ, что он демонстрирует. Армия, флот и НКВД вместе с GULAG не могли жить и размножаться отдельно от народа, поскольку рождаемость точно также фиксировали ЗАГСЫ (находящиеся между прочим в подчинении НКВД).

Шаг второй. Послевоенная численность населения.

Численность гражданского населения на 01.07.45 - 151.165.200 ч. (документы Госплана СССР)

Численность ВС СССР на ту же дату - 12.839.800 ч. (документы ЦАМО РФ).

Численность перемещённых лиц – люди, не входившие в состав гражданского населения на момент представления расчётов территориальными управлениями Госплана и не входившие в состав ВС СССР - 5.804.524 ч. (документы ГАРФ в публикации В.Н. Земскова).

Всего – 169.809.524 ч. (151.165.200 + 12.839.800 + 5.804.524).

Тут Ивлев суммирует текущую оценку населения по справкам, прибавляет численность вооруженных сил и количество репатриантов проходящих по документам Управления Уполномоченного Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриации. Тут кстати интересно то, что в целом численность населения СССР подсчитанная Ивлевым на 1 июля 1945 г. близка расчетной численности населения на 1 января 1946 г. подсчитанной ЦСУ после переписи 1959 года и близка к послевоенной оценке АДХ. И таки да, в послевоенные расчеты приведенные Ивлевым армия уже не входит. В качестве примера.

Шаг третий.

«Родилось детей за 4 года – 17.619.776 ч. (сканы 1 и 2).»

«Всего умерло граждан СССР за 4 года (уровень "естественной" смертности 1941 г., умноженный на 4 года) – 10.833.240 ч., в т.ч. детей 5.760.000 ч. (сканы 1, 2, 3)»

Для определения потерь необходимо знать две величины. Это фактическое число родившихся, и количество умерших соответствующее мирному времени (естественная смертность). Разница между фактическим числом умерших и естественной смертностью и есть потери. Смотрим.

Ивлев берет из таблицы ЦСУ родившихся за 1941 год в количестве 2 904 488 чел., по 38 областям РСФСР, Азербайджанской ССР, Грузинской, Армянской, Туркменской, Узбекской, Таджикской и Киргизской СССР, и пересчитывает, а точнее делает попытку пересчитать эти данные на всю территорию СССР, с учетом недостающих Молдавской, Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской и Казахской ССР. Получилось 4 404 944 родившихся в 1941 году. В процессе пересчета потерялась Карело-Финская ССР. Также в представлении господина Ивлева, 38 областей, это все области РСФСР, и поэтому для расчетов Ивлев берет полную численность населения республики. Справочник Административно-территориальное деление Союза ССР не разделяет в данном вопросе оптимизма господина Ивлева, и мстительно нашептывает, что краев и областей в РСФСР было все таки 41, а помимо них, еще 16 автономных республик и 6 автономных областей. Всего справочник выделяет 52 основные административные единицы РСФСР. Более того, написав цифру 38, работники ЦСУ всячески намекали потомкам, что написали ее не просто так, а с каким то умыслом. Да и будучи историком и администратором сайта посвященного войне, господин Ивлев должен быть в курсе, что к концу 1941 года немцы добрались до Москвы и соседствующие с Москвой области захваченные немцами, не относятся к Украине, Белоруссии и другим республикам (см. примечание к таблице ниже). Если не полениться и заглянуть в справочник Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны, то можно заметить, что к декабрю 1941 года, почти 40% населения СССР находилось на оккупированных территориях, и как следствие, говорить о каком либо учете ЗАГСов рождаемости смертности на этих территориях нельзя. Вычисленную столь безграмотным образом цифру в 4 404 944 чел., Ивлев непонятно зачем, умножает на все четыре года и получает 17.619.776 ч. родившихся во время войны. Если этим действием он хотел получить гипотетическое число родившихся как в мирное время, то для этого есть более вменяемые данные за 1940 год. Если он хотел получить фактическое число родившихся, то для этого надо как минимум обосновать, что рождаемость в период 1942-1945 года не изменилась.

Все то же самое и по смертности (ЦСУ – 1 786 372 чел. С учетом неохваченных территорий – 2 798 309 чел. За 4 года – 10 833 340 чел.) Но с одним важным нюансом. Для расчета потерь, нужна не фактическая смертность мирного населения в годы войны, а естественная, т.е. смертность как в мирное время. Для этого принято брать предвоенные данные, поскольку это мирное время, цифры известны, достаточно надежны, и даже охватывают всю территорию СССР. Но 1941 год, это не мирное время, а военное, соответственно не вся смертность естественна. Цифры, приведенные в справках ЦСУ за 1941 год, не охватывают всей территории СССР, рассчитать число учитываемого населения можно приблизительно, а безграмотный перерасчет Ивлева с учетом неполноты охватываемого населения, цифру умерших естественной смертью уточнить не может по определению. И это не касаясь вопроса, насколько точно цифры текущего учета отражают количество рождений и смертей, с учетом беспрецедентного многомиллионного перемещения на восток эвакуированных и беженцев.

То, что Ивлев делает детские ошибки в расчетах на уровне начальной школы, это полбеды. На этом фоне, можно даже зажмуриться на то, что смертность военного 1941 года он пытается трактовать как естественную для всего периода войны. Тут, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но использовать рождаемость 1941 года для всего периода ВОВ, это за рамками всякого смысла, включая здравый. Если бы Ивлев рассчитывал гипотетическую рождаемость, из серии сколько бы могло родиться если бы…. То на фоне всех его остальных ляпов, это хотя бы выглядело органично. Но самое интересное, что замахнулся то он как раз на фактическую. Т.е. в представлении господина Ивлева, советские женщины, не взирая на войну, как Стаханов в забое (так сказать вопреки), продолжали выдавать на гора количество детей как в мирное время. Объяснение этому феноменальному явлению, просто гениально

"Чем меньше из-за войны становилось населения, тем меньше, теоретически, должны были быть рождаемость и детская смертность. Но оказалось, что женщины в 1942-1945 гг. начали рожать ранее не планировавшихся детей от своих постепенно ушедших на фронт мужей, а также в очень большом количестве от случайных отцов, в т.ч. оккупантов. Плюс невыносимые условия жизни неизбежно приводили к большой детской смертности, чем это было в 1941 г. Поэтому сложение факторов примерно компенсировало друг друга в связи с чем оценки рождаемости и естественной смертности 1941 г. оставлены без изменений для всего периода войны".

А это видимо источник глубокомысленных рассуждений.

Штирлиц получил из центра шифровку: "У вас родился сын, поздравляем!" Скупая мужская слеза пробежала по щеке разведчика, ведь он двадцать лет не был дома. …

Похоже, что «на посошок» в нашей стране принято не только выпивать, но и рожать. Догоняться кстати тоже. Причем без разницы, кто проходит мимо, и какую военную форму носит. Что на оккупированной, что не оккупированной территории, по Ивлеву все «невыносимые условия жизни». К сожалению ЦСУ в данном вопросе не разделяет фантазии господина Ивлева, который еще и забыл подкрепить свою версию соответствующим документом. Помочь ближнему, пока он не выдал еще что-нибудь «в очень большем количестве» от незапланированных мыслей посетивших голову, наша почетная обязанность. Вот сводная таблица ЦСУ.





Источники: http://istmat.info/node/37168 ; http://istmat.info/node/38429 ; http://istmat.info/node/351

* Без Воронежской, Калининской, Тульской, Ленинградской, Орловской, Крымской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Московской обл.. Сведения только по г.Москве

** Без Краснодарской, Ставропольской, Воронежской, Крымской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской и Кабардинской АССР

*** Без Воронежской и Крымской обл. Нет сведений о рождаемости по Орловской обл.

Суровая реальность рисует нам совершенно иную картину, к тому же еще издевательски подчеркивая бессмысленность производимых господином Ивлевым «расчетов». Мало того, что с 1943 года падала рождаемость, так еще в 1944 и 1945 годах, невзирая на «невыносимые условия жизни», детская смертность сократилась в два раза.

4. Шаг четвертый. Сведение баланса за 1941-1945 гг.

Если бы никто не умирал и не погибал, то к 01.07.45 (теоретически) могло жить – 222.622.181 ч. всех категорий (205.002.405 + 17.619.776).

На 01.07.45 в СССР имелось – 169.809.524 ч. всех категорий.

Разница = общая убыль населения СССР = 52.812.657 ч. (222.622.181 - 169.809.524).

Естественная смертность – 10.833.240 ч.

Безвозвратные потери граждан СССР в результате действия факторов войны составили:

41.979.417 ч.

Из всего этого обилия цифр, более или менее правильно рассчитать только одну (!!!) из них…

“Отче! прости им, ибо не ведают, что творят”

Подведем итоги.

В Российском Государственном Архиве Экономики в фонде Центрального Статистического Управления (1562) есть отдельная опись (20) «Отдел демографии. 1918-1919, 1928, 1926-1928, 1930-1953 гг.» с данными о населении. Она там единственная. В основном это рабочие таблицы, черновые материалы, внутриведомственная переписка и справки. Но это не единственная опись, и даже не единственный фонд с данными о населении. И более того, РГАЭ не единственный архив. Помимо 20-й описи фонда ЦСУ, часть материалов о населении раскидана по другим фондам и описям архива. Там, помимо рабочих таблиц можно найти исходящие справки и материалы, которые ЦСУ рассылало руководству страны, другим ведомствам и наркоматам. Соответственно, в других архивах, можно найти входящие материалы в виде справок и докладных полученных от ЦСУ. К примеру, справку, отправленную ЦСУ в ЦК ВКП (б), в СНК и Госплан, можно обнаружить в двух фондах РГАЭ (исходящая и входящая), в РГАСПИ (бывший ЦК) и ГАРФЕ (Наркоматы и ведомства). А зачастую, можно обнаружить только в одном архиве и в одном экземпляре.

Те, кто имеет представление о работе ЦСУ с данными о населении, в курсе, что эти данные могут в процессе неоднократно меняться по мере уточнения и поступления новой информации. К примеру, данные ЗАГСов сначала в виде справок, обработанных на региональном уровне (см. в качестве примера у Ивлева цифры за 1945 г.) стекаются в Центральное Статистическое управление. Причем стекаются в нескольких вариантах. Сначала в виде текущих конъюнктурных (сырых) цифр, а впоследствии доработанных с учетом неполноты и прочих поправок. Тот же самый процесс происходит и в центральном управлении, только к нему добавляются поправки на внутреннюю миграцию, паспортный и сельскохозяйственный налоговый учет, результаты проверок качества учета региональных отделений и т.д. Полученные результаты, в свою очередь также не являются окончательными. Поскольку процесс расчета населения проходит своеобразные контрольные точки, как то выборы, а самое главное – перепись населения. Перепись населения является основной вехой, показывающей насколько был точен учет, а также привести к очередной корректировке и уточнению ряда цифр. К примеру, после переписи населения 1959 года, ЦСУ пересчитало численность населения СССР за предыдущие годы.

Исследователь, который приступает к работе по вопросам населения, как правило, начинает (а в нашем случае и заканчивает) именно с 20-й описи фонда ЦСУ (1562). Приблизительно как интернет пользователь, для первичного ознакомления с темой, в основном, начинает с википедии. Это своего рода отправная точка для дальнейшего исследования и поиска информации. Найдя нужную цифру, первый шаг, это понимание и оценка увиденного, второй шаг, это поиск и отслеживание возможных изменений и динамики, третий – это анализ полученной информации, четвертый – сравнение информации с тем, что получили другие исследователи. И только после всех этих действий следует вывод, и не факт что окончательный. Ничего, даже близко напоминающего эти действия, у Ивлева Вы не увидите. Т.е в рекламный слоган господина Ивлева «Имеющий глаза да увидит. Взявший калькулятор да сочтёт», в середине надо вставить, «Имеющий мозг да подумает». Иначе может получиться как в нашем случае.

Итак, посетив РГАЭ, господин Ивлев занырнул в 20-ю опись фонда ЦСУ (1562) и открыл для себя несколько документов, которые впоследствии с помпой были представлены как «рассекреченные документы Госплана».

1. Таблица с численностью населения СССР на 1 июля 1941 года. Рассекреченная господином Ивлевым цифра, уж лет так свыше 25 вполне известна. Более того, впоследствии неоднократно пересматривалась ЦСУ, из-за проблем с оценкой численности населения присоединенных до войны территорий. Помимо этого, не отражает изменений численности населения в границах после 1945 года. Также некоторые исследователи пересчитывали численность населения на начало войны, исходя из соображений о завышении результатов переписи 1939 года. Поэтому в чистом виде, найденная Ивлевым цифра на 1 июля в 199.920.100 чел., не публиковалась в качестве предвоенной оценки. Все эти основные тонкости и нюансы, остались за бортом. Более того, прибавив к численности населения численность армии, Ивлев совершает действие, поражающее своей некомпетентностью и откровенно граничащее с глупостью. Причем до смешного. Приводя справки из книги «Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги». М.Наука. 1992 Ивлев даже не удосужился бегло пробежать глазами ее содержимое. Ни худой конец, можно было хотя бы призадуматься, зачем в книге о переписи населения включены справки о численности НКО, НКВМФ и НКВД. Но и до этого не дошло. Все это весьма красноречиво говорит о том, что никаких действий по сбору и анализу информации по этой теме Ивлев не совершал. Отсюда вывод. Данные «изменившие представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне», это не цифры из «рассекреченных документов Госплана», а целиком и полностью результат некомпетентных действий исследователя.

2. Документы с численностью населения на 1 июля 1945 года с расчетом Ивлева близки к цифрам ЦСУ полученными после переписи 1959 года и к данным АДХ. И тут также ничего не меняет в представлении о масштабах потерь СССР.

3. Таблицы с численностью родившихся и умерших за 1941 год, которые не включают население, оказавшееся в оккупации. Для расчета потерь в войне, эти документы нам по сути ничего не дают. Что бы рассчитать фактическое число родившихся недостаточно данных за один 1941 год. Нужны также цифры, за 1942, 1943, 1944 и 1945 года, поскольку рождаемость в годы войны менялась. Нужно знать динамику численности населения по годам, по обе линии фронта, поскольку процент населения находящегося в оккупации постоянно менялся. Также учесть, что численность населения по административным единицам, не совпадает с довоенной по причине мобилизации, повышенной смертности, и многомиллионного количества беженцев и эвакуированных. Даже если предположить, что все эти цифры с помощью допущений и предположений удалось каким-то образом вычислить, при условии, что рождаемость по обе линии фронта одинакова, получится результат мало пригодный для дальнейших расчетов. Цифры же умерших в 1941 году для расчета потерь не подходят от слова совсем. Поскольку для этого нужны умершие естественной смертностью, что происходит исключительно в мирное время, а также и по вышеизложенным соображениям.

Найдя таблицы родившихся и умерших в 1941 году, Ивлев пытается по части населения рассчитать количество родившихся и умерших для всего населения СССР. Получилось мягко говоря не очень, поскольку справочник по административно-территориальному делению РСФСР остался для господина Ивлева засекреченным. Ивлев не остановился и использовал свои ошибочные результаты для 1941 года, уже для всего периода ВОВ, умножив их вместе со своими ошибками на 4. Т.е. взял не те цифры, и совершил не то действие. Как в анекдоте.

После первой брачной ночи новоиспеченный муж в волнении записал в своем дневнике: "Не то!". В дневнике его жены появилась запись: "Не туда".

Видимо, чувствуя, что уходит в отрыв от реальности со скоростью заправского космонавта, господин Ивлев вынужден дать свои пояснения о динамике рождаемости и смертности. Дескать, рождаемость осталась как 1941 году, детская смертность взлетела, и что-то там компенсировалось. Другие рассекреченные документы ЦСУ не разделили оптимизм Ивлева и нарисовали совершенно противоположную картину.

Вывод. Данные из справок о количестве родившихся и умерших в 1941 году, также не изменяют представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне. А рассчитанные Ивлевым цифры родившихся и умерших естественной смертью в период войны – также результат вопиющей некомпетентности.

В итоге, нет ни одного (!) документа, «изменившего представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне». Из 4-х исходных цифр, необходимых для расчета потерь, господин Ивлев каким-то непостижимым образом умудрился ошибиться в расчете трех.



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http://lost-kritik.livejournal.com/64277.h tml – Читать полностью у автора в блоге (рекомендую подписываться, товарищ уже не первый год радует исторической годнотой)

Так же как обычно рекомендую к ознакомлению и изучению замечательный проект "Исторические материалы" http://istmat.info/, к функционированию которого он имеет самое непосредственное отношение



PS. Сама же цифра в 40-42 млн. встречалась еще в 90х, с подачи "историков", вроде Б.Соколова http://magazines.russ.ru/continent/2006/1 28/so10.html и иже с ним, когда огромные цифры потерь, должны были дополнить не менее огромные цифры репрессий, когда на полном серьезе были в ходу мифы о миллионах и даже десятках миллионов расстрелянных лично Сталиным и "сотен миллионов жертв ГУЛАГа". Сейчас после работы адекватных современных историков, часть этих мифов оказалась разрушенной, но кое-что из гнилого наследия Перестройки и 90х, нет-нет, да и всплывает по принципу "лги, клевещи, что-нибудь да останется". Впрочем, за счет труда историков новый волны вроде Исаева, Дюкова, Пыхалова и целого ряда других, сейчас возобладал более реалистичный и фактический подход к восприятию Великой Отечественной Войны и многие мифы апеллирующие к эмоциям и прикрывающиеся налетом сенсационности, не проходят даже элементарную научную проверку.



Вопрос же потерь, был достаточно предметно исследован комиссией Кривошеева, которую ругали-ругали, но ничего более адекватного (при всех известных недостатках данной работы и ее выводов http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHE EW/poteri.txt) за прошедшие 20 с хвостиком лет родить не смогли, еще со времен "критики" полковника Сафира. Впрочем, учитывая, что комиссия Кривошеева была 3-й (2 комиссии были в СССР – комиссия Штеменко и комиссия Гареева), которая исследовала этот вопрос, возможно придет время и для 4-й комиссии, которая дополнит работу 3-х предыдущих, так как и сам Кривошеев отмечал, что по ряду категорий погибших, данные неполны и требуется дальнейшая работа историков. В общем, тут требуется длительная и серьезная научная работа, ну а дутые сенсации следует отправлять по известному назначению. Ну а "Бессмертному полку" надо быть более разборчивым в деле привлечения историков к акции, чтобы потом акцию не использовали в целях продвижения "трупозавальных" концепций родом из "благословенных 90-х".

Источник: colonelcassad.livejournal.com