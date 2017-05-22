Об украинской реформе российской экономики от Минфина РФ

Источник: https://www.nalin.ru/

…Тут, в минувшую пятницу, Минфин РФ выступил с предложением сколь ожидаемым, столь и сенсационным: ученик, в лице нынешнего министра Антона Силуанова таки решил обойти своего учителя Леонида Кудрина в «либеральном монетаризме». И, соответственно, предложил убивать российскую экономику ещё более радикальными способами, чем в пресловутой «программе Кудрина».



В чем суть предложений.

Во-первых, Минфин России считает нецелесообразным повышать цену отсечения в новом бюджетном правиле с $40 за баррель до 45 долларов США, как это предполагал Кудрин. О чем и сообщил радостно журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Владимирского экономического форума.

«С тем, чтобы обеспечить стабильность выполнения бюджетных обязательств и обеспечить устойчивую макроэкономику, повышать цену отсечения в бюджетном правиле нецелесообразно», — цитирует официальное заявление министра ТАСС. При этом напомним, что т.н. «бюджетное правило» — это такой весьма своеобразный механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. И суть этого «механизма» заключается в том, что «лишние» для русской экономики нефтегазовые доходы, полученные в случае превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, должны идти в Резервный фонд и храниться (и работать, естественно), исключительно в экономике США.

А для того, чтобы американцы эти деньги волевым решением не изъяли, российским властям необходимо «вести себя правильно» и встраиваться в «мировую экономику». Потому как «внешнеполитический блок» иногда себя совсем, понимаешь, даже и не цивилизованно ведет.

Но даже это – еще, некоторым образом, вполне себе ожидаемая фигня.

Смешнее другое.

Как сообщил журналистам все тот же министр Силуанов, Минфин России согласен с предложениями, высказанными миссией Международного валютного фонда (МВФ), о необходимости реализации структурных мер для улучшения экономической ситуации в Российской Федерации.

В частности, это касается «сокращения количества пенсионеров» путем повышения пенсионного возраста. Но и не только. Приоритетными МВФ кроме все того же «бюджетного правила» считает «соблюдение баланса между инфляционными рисками и рисками для восстановления экономики». А также продолжение нынешней кредитно-денежной послитики и «углубления реформ» в виде недопуска кредитных ресурсов в национальную экономику. И, разумеется, «решительные меры по реализации структурных реформ», приватизация «сырьевых отраслей» и переориентация на «несырьевые области». Говоря по-русски: передача «частнику» (в лице «международных инвесторов», разумеется) нефтянки и газодобывающей отрасли и предложение сосредоточиться на чем-то вроде «нанотехнологий»: а вашу нефть добудут и продадут и без вас.

И, наконец, вишенкой на торте – все та же «пенсионная реформа».

В которой, и это в МВФ нисколько не скрывают, Российской Федерации, — как, кстати, и во всем остальном, — внимание! – надо … ориентироваться на украинский опыт! Министр Силуанов с этим, кстати, уже согласился, хотя «украинский опыт» несколько стыдливо и опустил. Тем не менее, предложенная МВФ «пенсионная реформа» повторяет свой украинский аналог, фактически, чуть ли не дословно.

Признаться, — комментировать это довольно сложно.

Для того чтобы «продвинуть» этот ужас на той же Украине, к примеру, МВФ потребовалось загнать сначала эту самую Украину в совершенно неподъемные долги, а потом устроить «революцию гидности» и немного гражданской войны. Мы не являемся должниками МВФ, у нас нет гражданской войны, поэтому МВФ и либерально-экономический блок (Минэкономики Минфин поддерживает) правительства предлагает нам самоубиться добровольно. И даже похороны, — они вместе на этом настаивают, — мы после этого должны будем провести исключительно за свой счет. Не тревожа «кредитные ресурсы» и прочий «цивилизованный международный финансовый капитал».