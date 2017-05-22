Ликвидировав информаторов ЦРУ, Китай парализовал шпионские операции США. The New York Times, США

Начиная с 2010 года китайское правительство систематически препятствовало разведывательным операциям ЦРУ в этой стране, убив и посадив в тюрьму более дюжины информаторов всего за два года, и мешало сбору разведданных в последующие годы.

Действующие и бывшие американские чиновники назвали эти потери разведки самыми значительными за последние несколько десятилетий. Разведывательные и правоохранительные органы Вашингтона изо всех сил пытались справиться с негативными последствиями, однако в процессе между ними возникли серьезные разногласия. Некоторые были убеждены в том, что США предал некий агент ЦРУ. Другие считали, что китайцам удалось взломать систему ЦРУ, которая использовалась для связи с иностранными информаторами этого агентства. Прошло уже несколько лет, но эти споры продолжаются.

Однако в вопросе нанесенного ущерба все придерживаются единого мнения. По словам бывших американских чиновников, с конца 2010 года до конца 2012 года китайцы убили как минимум дюжину информаторов ЦРУ. По словам троих чиновников, одного из них застрелили на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания — это должно было стать четким сигналом для других информаторов, работающих на ЦРУ.

Другие информаторы оказались в тюрьме. По словам бывших высокопоставленных чиновников США, китайцы убили и отправили в тюрьму от 18 до 20 информаторов ЦРУ, парализовав работу сети, на создание которой ушло много лет.

Оценить последствия сорванных разведывательных операций довольно сложно, но считается, что этот эпизод обернулся чрезвычайно серьезным ущербом. По оценке чиновников, число американских источников, потерянных в Китае, сопоставимо с числом агентов США, потерянных в Советском Союзе и России в результате предательства бывшего чиновника ЦРУ Олдрича Эймса (Aldrich Ames) и бывшего сотрудника ФБР Роберта Ханссена (Robert Hanssen), которые передавали информацию Москве в течение многих лет.

Этот эпизод, о котором ранее ничего не сообщалось, доказывает, насколько успешно китайцы срывали операции американских разведывательных служб и крали американские секреты еще задолго до хакерской атаки 2015 года, которая широко освещалась в СМИ и в результате которой Пекин получил доступ к данным сотрудников правительственных структур, в том числе сотрудников разведки. ЦРУ считает шпионские операции на территории Китая одним из своих приоритетов, однако разветвленный аппарат китайских служб безопасности делает задачу вербовки информаторов в этой стране крайне сложной.

Пока ЦРУ пытается выяснить, как два месяца назад его чрезвычайно секретные документы оказались в руках руководства Wikileaks, опубликовавшего их в интернете, а ФБР расследует возможные связи между соратниками президента Трампа и Россией, отсутствие результатов в китайском расследовании демонстрирует, с какими трудностями сопряжены контрразведывательные операции внутри таких шпионских служб, как службы России и Китая.

Представители ЦРУ и ФБР отказались прокомментировать ситуацию.

Детали этого расследования известны лишь узкому кругу чиновников. Десять действующих и бывших американских чиновников согласились рассказать о расследовании на условиях анонимности.

Первые признаки возникших проблем появились в 2010 году. В то время качество информации касательно внутренних механизмов китайского правительства, которую получало ЦРУ, было самым высоким за многие годы. По словам четырех бывших чиновников США, это стало возможным благодаря тому, что ЦРУ удалось завербовать информаторов внутри бюрократического аппарата Пекина. Некоторые из информаторов были гражданами Китая, которые, как полагало ЦРУ, разочаровались в китайском правительстве, погрязшем в коррупции.

К концу 2010 года поток информации начал ослабевать. К началу 2011 года высокопоставленные офицеры ЦРУ поняли, что они столкнулись с серьезной проблемой: их информаторы в Китае — один из самых ценных ресурсов — начали пропадать.

ЦРУ и ФБР начали совместное расследование, которым руководили высокопоставленные офицеры контрразведки в обоих агентствах. Работая в секретном офисе на севере Вирджинии, они начали подробно анализировать все свои операции в Пекине. По словам одного бывшего американского чиновника, это расследование получило кодовое название «Медоед».

По мере того, как пропадало все больше информаторов, эта операция обретала все большее значение. Почти каждый сотрудник американского посольства был тщательно проверен независимо от того, насколько высокую должность он занимал. Некоторые эксперты полагали, что китайцам удалось взломать шифр, которым ЦРУ пользовалось для общения со своими информаторами. Другие подозревали, что внутри ЦРУ действует внедренный агент — поначалу чиновники агентства не хотели в это верить, а некоторые до сих пор продолжают отвергать эту теорию.

Их споры сопровождались неожиданными телефонными звонками, в которых сообщалось о потере очередного информатора, а также срочными запросами от администрации президента Барака Обамы о том, почему сведения о китайцах стали поступать реже.

Поиски внедренного агента в конце концов привели к одному бывшему сотруднику ЦРУ, который работал в отделе, занимавшемся операциями в Китае. Чиновники полагали, что этот человек мог передать китайской стороне секретную информацию. Однако попытки собрать доказательства его вины, чтобы арестовать его, ни к чему не привели, и теперь, по словам чиновников, этот человек живет в другой азиатской стране.

По словам бывших чиновников, тогда у них на руках были веские основания подозревать кого-то в инсайде. Примерно в то же время китайские шпионы раскрыли резидентуру Агентства национальной безопасности США на Тайване. А ЦРУ обнаружило китайских агентов в своей структуре, о чем свидетельствуют судебные документы.

Между тем, по словам чиновников, Марк Келтон (Mark Kelton), который в ЦРУ отвечает за контрразведку, поначалу не поддерживал теорию о внедренном агенте. Г-н Келтон был близким другом Брайана Келли (Brian J. Kelley) — офицера ЦРУ, которого в 1990-х годах необоснованно подозревали в шпионской деятельности в пользу России. Тогда выяснилось, что настоящим предателем был г-н Ханссен. Г-н Келтон часто упоминал обвинения в адрес г-на Келли в период китайского эпизода и говорил, что он не станет никого обвинять, не имея неопровержимых доказательств.

Те офицеры, которые отвергали теорию с внедренным агентом, объясняли потери небрежностью агентов американской разведки в тот период, когда китайцы совершенствовали свои методы наблюдения за шпионской деятельностью США в Китае. По словам агентов ФБР, информаторы ЦРУ в Пекине слишком часто пользовались одними и теми же маршрутами передвижения, а также пунктами встреч, что помогло агентам китайских разведывательных служб выявить шпионов.

Некоторые офицеры встречались со своими источниками в ресторане, где агенты китайских разведывательных служб заранее устанавливали подслушивающие устройства и где официанты тоже работали на китайскую разведку.

Такая небрежность в сочетании с предположением, что китайцы взломали секретный канал связи, объясняет многие, если не все исчезновения и смерти агентов. Впрочем, некоторые в американской разведке, особенно те, кто помогал создавать эту шпионскую сеть, опровергали эту теорию и полагали, что шпионы были пойманы из-за интриг внутри самого ЦРУ.

Тем не менее, китайцы продолжали устранять информаторов в течение 2011 и 2012 годов. По мере сужения списка подозреваемых, имевших доступ к информации, следователи сосредоточились на американце китайского происхождения, который покинул ЦРУ незадолго до того момента, когда разведка начала нести потери. По мнению некоторых следователей, что-то могло вызвать его недовольство, и он мог начать шпионить в пользу Китая. По словам одного чиновника, этот человек имел доступ к спискам информаторов ЦРУ.

Покинув ряды ЦРУ, этот человек решил остаться в Азии вместе с семьей и заняться бизнесом, который, как подозревают некоторые чиновники, китайская разведка помогла ему организовать.

По словам чиновников, в 2012 году ФБР и ЦРУ убедили этого человека вернуться в США, предложив ему заключить контракт с агентством, как это довольно часто бывает с бывшими офицерами. Агенты этих служб допросили его, попытавшись выяснить, какие причины заставили его остаться в Азии, подозревая, что он знал секреты, которые могли заинтересовать китайцев. Пока неясно, могли ли агенты спрашивать этого человека о том, шпионил ли он в пользу Китая.

По словам чиновников, этот человек убедительно разъяснил причины, по которым он решил остаться в Азии, и отказался признать за собой какую-либо вину. Затем он вернулся в Азию.

К 2013 году ФБР и ЦРУ пришли к выводу, что по каким-то причинам успехи Китая в поисках информаторов ЦРУ пошли на убыль, но ущерб уже был причинен.

ЦРУ попыталось восстановить свою сеть информаторов в Китае — дорогостоящая и длительная операция, которой одно время руководил бывший глава отдела Восточной Азии. По словам бывшего чиновника разведки, этот бывший руководитель был особенно удручен, потому что он сам работал с человеком, подозревавшемся в шпионаже в пользу Китая, и сам вербовал информаторов в Китае, которых в конечном итоге убили.

В последние несколько лет Китай стал вести себя особенно агрессивно в своих шпионских операциях, и это касается не только хакерской атаки на системы Управления кадрами в 2015 году. В прошлом году один сотрудник ФБР признал себя виновным в том, что в течение нескольких лет он шпионил в пользу Китая, передавая Пекину секретную информацию в обмен на наличные, номера в роскошных отелях во время поездок за границу и проституток.

В марте прокуратура объявила об аресте сотрудницы Госдепартамента Кэндес Клейборн (Candace Marie Claiborne), которую обвинили в даче ложных показаний касательно ее контактов с китайскими чиновниками. Согласно иску против г-жи Клейборн, которая не признала себя виновной, китайские агенты переводили деньги на ее банковский счет и дарили ей различные подарки, включая iPhone, ноутбук и оплаченные курсы. Помимо всего этого она получила полностью обставленную квартиру и регулярное пособие.

Марк Мацетти, Адам Голдман, Майкл Шмидт, Мэтт Апуццо, The New York Times, США

Перевод ИноСМИ

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Источник: news-front.info