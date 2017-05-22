Константин Семин. Реновация здорового человека

Квартирный вопрос на глазах приобретает такую же остроту, как некогда земельный. Неудивительно. Самая модная сегодня поговорка "моя хата с краю" работает ровно до тех пор, пока перед хатой не останавливается бульдозер.

В 17-м году введение в оборот иностранного слова, начинающегося на "р", а заканчивающегося на "я", может вызвать незапланированные ассоциации. Но ведь реновация реновации рознь. Великая октябрьская социалистическая реновация на первом этапе действительно означала разрушение до основания. Однако был и второй этап, описанный в разделе "а затем".

В.ЛЕНИН "УДЕРЖАТ ЛИ БОЛЬШЕВИКИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ" (1917Г):

Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин. – "Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться".

Любому вменяемому человеку понятно – здесь ключевое выражение не "потеснитесь", а "пока мы с вашей инженерской помощью не построим хороших квартир". То есть напрасно, напрасно хватался за сердце профессор Преображенский.

Калабуховский дом не пропал. Несмотря на весь интеллигентский сарказм квартиры были построены. Здесь очень важно сопоставить – что было и что стало.

СТАТЬЯ "ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В СССР":

до девяти десятых промышленно-заводских рабочих "при царском режиме" в 1913 году обитали в трущобных бараках и казармах, а пределом надежд рабочей семьи на жильё была даже не отдельная комната – роскошь неслыханная в казарме или в бараке, а отдельный... семейный "угол" за ситцевой занавеской.

РАБОТА "ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС И СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР" Г.АНДРУШ:

Особенно тяжелыми были условия жизни рабочих в текстильной промышленности. По сорок человек должны были спать на деревянных двухэтажных или трехэтажных кроватях в одном помещении. Плотность заселения составляла 1,5-2 метра на человека.

КНИГА "ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В СССР", ЛОНДОН, Ю.ЯРАЛОВ 1954:

Только в 1914-м году в центре Москвы пустовали 5000 больших комфортабельных квартир. В то же время в 27 000 квартир-ночлежек проживало 300 000 беднейших москвичей.

СБОРНИК ГОСКОМСТАТА СССР "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР" (1988):

Уже в 1940 г. в стране было более 4 тыс. подрядных строитель­ных и монтажных организаций. В строитель­ных организациях было 2,1 тыс. экскаваторов, по 1,1 тыс. Скреперов и передвижных кранов, 0,8 тыс. бульдозеров. На строительно-монтажных работах было занято 1,6 млн. рабочих и служащих.

То есть целая строительная армия. Не бесправных гастарбайтеров, а настоящих хозяев собственной жизни. Конечно, сегодня тоталитарной фальсификацией может быть объявлена любая статистика. Но ведь никакие приписки не в состоянии скрыть следы той советской реновации. Хотя бы потому что практически каждый из нас имеет к ней прямое коммунальное отношение. Без ударных советских строительных пятилеток миллионы нынешних российских, украинских, молдавских, грузинских или армянских частных собственников не обладали бы пусть скромными, но своими квадратными метрами. Как не обладают ими граждане просвещенных и цивилизованных западных государств. Ведь там-то жилье чаще всего арендуется или берется в кредит. А это означает моментальный вылет на улицу в случае задержки ипотечного платежа или несвоевременного расчета с лэндлордом. Как же начиналась наша "проклятая" реновационная эпоха?

Вторым декретом Октября стал документ, отменяющий частную собственность на землю. В городах с населением больше 10 000 человек было национализировано все жилье выше определенной стоимости. Наркомат внутренних дел и местные советы получили возможность заселять пустующие здания. Только в Москве жилье получили больше полутора миллионов рабочих. Раньше они составляли лишь 3% обитателей Садового Кольца, а к 24-му году – уже половину.

С 23-го по 27-й построено 12 миллионов квадратных метров жилья. С 27-го по 31-й еще 29. К 39-му году на карте – 213 новых городов и полторы тысячи поселений. Особенно потрясает статистика за 44-й год. В этот год на освобожденных от фашистов территориях восстановлено и вновь построено 839 000 зданий и 12 миллионов квадратных метров жилья. В момент, когда Гитлер рвется к Сталинграду, в таджикском Сталинабаде в строй вводится новый оперный театр на тысячу мест. За время войны в Москве откроется семь новых станций метро. Любопытно, как тогдашние реновационеры решали вопрос с расселениями.

С началом пятилеток строительство велось в основном промышленными предприятиями – для своих сотрудников, а выселения стали обычной практикой. Указ от февраля 1931-го года наделял наркоматы водного транспорта и связи правами выселения жильцов, не связанных с этими ведомствами. За их расселение должны были отвечать местные советы. Так жилищный вопрос оказался увязан с вопросом трудоустройства. Без права на жилье могли остаться нарушители трудовой дисциплины, тунеядцы и лица, совершившие преступление. Указ 43-го года обязывал милицию выселять всех, кто занимал помещения незаконно, не заботясь о предоставлении временного жилья. В то же время были улучшены нормативы проживания для отдельных категорий работников. Так, 5-го апреля 1931-го года ученые получили право на отдельную, дополнительную комнату для работы – площадью не меньше 20 метров.

Само собой, никто не жаловался и не митинговал. И не только потому, что было страшно. Вот хорошая иллюстрация. Март 53-го. Еще дымятся раны войны. А в Лэнгли из московской резидентуры уходит шифровка. Сегодня она рассекречена и вывешена на сайте ЦРУ.

С САЙТА ЦРУ:

В 1953-м году советские рабочие получили 700 миллионов рублей в виде займов на строительство собственного жилья. Из 203 000 заложенных зданий уже через год были заселены 100 000. Общая площадь составила 3,5 миллиона квадратных метров. В 1954-м году будет предоставлено жилищных займов на 1 миллиард рублей. Ожидается введение в эксплуатацию 3.865 миллионов квадратных метров жилья.

Так выглядела, выражаясь современным языком, реновация здорового человека. Но мы знаем, как может выглядеть реновация курильщика.

Так к олимпийским играм готовилась Бразилия. Бульдозерами сносились хижины, а на их месте вырастали ослепительные спортивные дворцы. Занималось этим вроде бы левое правительство, но опиравшееся на олигархов, искавшее компромиссов с Западом. Та реновация стоила ему очень дорого. Массовый протест, усиленный провалом бразильской футбольной сборной на чемпионате мира, обернулся майданом. Другой реновационный пример дает Китай.

В чем разница между бразильской и китайской реновациями? В том, что в Китае строительство ведется не в богатых столицах, а по всей стране. Не хаотично, а под диктовку Госплана. Занимаются им, как правило, государственные структуры – китайские стройтресты не отданы в частные руки, а земля, несмотря на все рыночные эксперименты, остается общенародной собственностью. Почти как в СССР, где ни земля, ни здания на ней физически не могли быть объектом спекуляций. Конечно, не обходится без проблем. Больше половины акций протеста в Китае – сотни тысяч случаев в год – связаны с реновацией и выселениями. Но ведь иначе не было бы ни ГЭС "Три ущелья" (а это полтора миллиона переселенцев), ни крупнейшего в мире телескопа Пинтанг, ни оперного театра в Гуанчжоу, ни АЭС в Чиншане, ни пекинского международного аэропорта.

BUSINESS INSIDER:

В ближайшие 10 лет Китай планирует переселить в новые, быстрорастущие мегагорода 250 миллионов человек. Это сопоставимо с населением Индонезии.

Без обязательных условий – наличия госпланирования и отсутствия частной собственности на средства производства – любая реновация в состоянии собрать вокруг себя только ренавальных. Трагические новости из Волгограда показали – наследие первой, советской, реновации мы уже доели. Какая-то реновация все равно неизбежна. Вопрос лишь в том, какой сценарий нам ближе – китайский или бразильский?

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109504/18650/-