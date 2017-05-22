Европейское варварство: Франция отказалась защищать российских дипломатов

Общеизвестный факт, что, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, власти страны пребывания обязаны обеспечить охрану иностранного диппредставительства. Но во Франции решили, что Россия не заслуживает такой чести, как уважение Парижем норм международного права, и сняли постоянную охрану с российского посольства.

Французское МВД объясняет свои действия тем, что якобы все силы страны были стянуты на поддержание безопасности. Тогда остается вопрос: почему в категорию «избранных», лишенных охраны посольств, кроме российского больше никто не попал? Или Париж предлагает Москве взять на себя эту обязанность? Но как же тогда международные договоренности и дипломатическая практика?

В настоящее время район, где расположено здание посольства России, патрулирует лишь мобильная бригада полиции, и то периодически. Охрана была снята еще осенью 2016 года и возобновлялась только в дни трагических событий, как убийство посла России Андрея Карлова или теракт в Санкт-Петербурге. Но это дело не меняет: Париж открыто идет на нарушение международного права, и никто среди стран Евросоюза его за это не осудил.

К слову, объясняться по этому поводу французы не желают, а ведь страну не назовешь безопасным местом пребывания для российских дипломатов, если вспомнить про недавние теракты. Даже президентские выборы прошли при повышенных мерах безопасности.

Примечание: согласно статье 22 Венской конвенции помещения представительств иностранных государств неприкосновенны, а государство пребывания обязано принимать все надлежащие меры для их защиты от всякого вторжения или нанесения ущерба.

Французские власти фактически подставляют российских дипломатов под удар террористов. Россия сейчас находится в авангарде борьбы с международным терроризмом на территории Сирии и является желанной целью для исламистских радикалов. Ненависть к России со стороны представителей ИГИЛ, Аль-Каиды и прочих террористических группировок может найти выход в организации терактов или нападения на российских дипломатов за рубежом.

И как же еще понять мотивы властей в Париже? Снятие охраны с российского посольства дает «зеленый свет» радикалам: нападайте, путь свободен? Если же и, правда, так были нужны дополнительные силы для обеспечения безопасности, то снимайте охрану со всех посольств. Но нет, европейские столицу сразу же завизжат от возмущения, потребовав защиты.

А как обстоит дело с французским посольством в Москве? В том-то и дело, что Россия, в отличие от европейских демократов, все договоренности выполняет и не играет жизнями иностранных дипломатов. На Западе слишком много болтают, а как доходит до дела… просто пшик.

Европе, впрочем, не привыкать нарушать международное право, как показали последние события. Впрочем, Россия своих дипломатов без защиты не оставит. Может нам стоит «зеленых человечков» отправить в Париж для обеспечения безопасности? Ну, раз французы не способны справиться своими силами?