Украинство – это смерть

Как говорил Карл Маркс, «Практика – это критерий Истины».

Сколько бы вы не рассказывали теоретических сказочек, но если у вас в реальности вместо хрустального дворца гнилые развалины, то это значит, что ваша теория неверна.







Сколько бы не рассказывали гадостей про Советский Союз, а его население стабильно росло (не считая периодов войн, которые были вызваны внешними обстоятельствами). Берём любой период мирного существования, и видим, что население растёт – что с 1922 по 1941 год, что с 1946 по 1989 год.



Причём рост населения – это не только экономический фактор. Люди активно рожают детей, когда у них



а) здоровые ценности, не поражённые крайней степенью эгоизма и потребительства (различными «чайлдфри»);



б) есть цели в жизни и уверенность в будущем.



И можно с уверенностью говорить, что в СССР всё это было в наличии.







В том числе в СССР стабильно росло население Украинской ССР. Украина в 1913 году имела население 35 миллионов жителей, а к 1991 году оно выросло до 52 миллионов (если бы не гражданская война после объявления УНР, в которой Украина потеряла 9 миллионов жителей, и вторжение нацистов в Великую Отечественную Войну, в результате которого погибло ещё около 9 миллионов украинцев, то было бы ещё больше).







Однако, после обретения «независимости» население Украины стабильно падает. Если вначале «независимости» население превышало 52 миллиона человек, то уже к 2001 году (данные единственной за все годы существования Украины, как государства) оно сократилось до 48,4 миллиона человек. Из которых уже на тот момент свыше 3 миллионов числились «тымчасово видсутни» (временно отсутствующими, то есть уехавшими на заработки или ПМЖ за границу).







После 2001 года переписи больше не проводились, как для того, чтобы «мёртвые души» можно было использовать для фальсификации выборов, так и чтобы реальная статистика убыли населения не пугала думающих людей. И к 2013 году Украина подошла с формальной численностью населения в 45,4 миллиона человек (реально меньше, но насколько – трудно сказать однозначно).







После же «революции гидности» численность населения стала падать просто катастрофически. Около 2 миллионов человек ушло в Россию вместе с Крымом. Ещё свыше 4 миллионов отделились с ЛДНР. Осталось чуть более 38 миллионов.



Из которых свыше 1,2 миллиона уже оформили или в процессе оформления российского гражданства. Ещё как минимум 3 миллиона находятся в России на заработках, и не собираются возвращаться. Примерно сопоставимое количество уехало на ПМЖ или заработки на Запад (в одну только Польшу в прошлом году выдали более миллиона рабочих виз).



В общем, реальную численность оставшегося населения Украины сегодня эксперты оценивают в примерно 28-30 миллионов человек, что подтверждается данными о потреблении хлеба. Из этой численности 12 миллионов – пенсионеры.







И оставшиеся не хотят жить в Руине. Примерно 75% всего оставшегося населения хочет уехать из Украины, часть навсегда, часть на заработки (практика показывает, что в таком случае многие потом принимают решение остаться там, где есть работа, даже нелегалами).



На грин-карту ежегодно подают порядка 800 тысяч украинцев (получают её, естественно, гораздо меньше). Для сравнения, при численности в три с лишним раза больше, из России хотят уехать в США всего около 60 тысяч человек (и это число падает).







И не удивительно. Если в России ВВП на душу населения (GDP per capita) превышает 15 тысяч долларов в год, то на Украине последние три года оно составляет порядка 2,2 тысячи долларов в год.







После «революции гидности» уезжает ежемесячно порядка 25-30 тысяч человек. Свежая статистика по убыли населения говорит, вымирает примерно столько же (разница между числом рождающихся и умирающих).



Украина уже три года держит 1-2 места по темпам вымирания в мире.



И война с сепаратистами тут совершенно не при чём – погибло от военных действий за всё время примерно столько же, сколько вымирает ежемесячно.







Сколько бы не плевались и истерили «патриоты» в комментариях, но «независимая» Украина – это место, где практически никто не хочет жить. Собственно, и евромайдан был затеян, чтобы получить безвиз с ЕС и свалить нафиг из этого проклятого места. Это реальный предел мечтаний «евроукров».







И абсолютно такую же безрадостную картину мы получим, какую сферу жизнедеятельности ни возьмём – право, экономику, финансы, науку, образование, энергетику, производство, медицину и так далее. Везде упадок, деградация и разруха.



Я когда-то десять лет назад прикалывался, что Ющенко – это потомок неандертальцев, мстящий потомкам кроманьонцев. А теперь вижу, что это была чистая правда – и не только Ющенко, а все свидомиты.







«Украинство» – это даже не тупиковая идеология (в тупике можно жить на одном уровне, не развиваясь, но и не деградируя), это откровенная пропасть, куда можно только падать.



Украинство, незалежничество, русофобия – это смерть. Смерть целой страны и целого народа.

Александр Роджерс