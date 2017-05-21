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Гагарин в Японии

13:47. 21 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Май месяц – это месяц ПОБЕДЫ. Апрель месяц – это месяц наших достижений в космосе. Юрий Гагарин – это лицо наших достижений в космосе.

После возвращения, после того, как стал легендой, славный сын нашего Отечества стал, говоря сегодняшним языком, лицом Советского Союза. Лицом симпатичным и крайне обаятельным.

И его везде встречали крайне тепло…

А вот фильм, как Гагарина принимали в Японии

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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