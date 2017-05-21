Гагарин в Японии
13:47. 21 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Май месяц – это месяц ПОБЕДЫ. Апрель месяц – это месяц наших достижений в космосе. Юрий Гагарин – это лицо наших достижений в космосе.
После возвращения, после того, как стал легендой, славный сын нашего Отечества стал, говоря сегодняшним языком, лицом Советского Союза. Лицом симпатичным и крайне обаятельным.
И его везде встречали крайне тепло…
А вот фильм, как Гагарина принимали в Японии
Источник: nstarikov.ru