Гагарин в Японии

Май месяц – это месяц ПОБЕДЫ. Апрель месяц – это месяц наших достижений в космосе. Юрий Гагарин – это лицо наших достижений в космосе.



После возвращения, после того, как стал легендой, славный сын нашего Отечества стал, говоря сегодняшним языком, лицом Советского Союза. Лицом симпатичным и крайне обаятельным.

И его везде встречали крайне тепло…

А вот фильм, как Гагарина принимали в Японии

Источник: nstarikov.ru