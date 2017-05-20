Сколько же гадких мифов насочиняли враги России про СССР!!!

Освободительный поход в историю

Нужно бороться с фальсификацией предвоенного периода советского прошлого

Освободительный поход в историю

Как известно, добиваясь от М.С. Горбачева согласия на вывод советских еще войск из Германии, Запад на словах посулил не продвигать НАТО на восток.



Теперь мы видим, чего стоили эти устные обещания.



В Североатлантический альянс были включены не только страны-члены бывшего Варшавского Договора, но и бывшие советские республики Прибалтики.



Более того, в НАТО стучится Грузия, а теперь после госпереворота, еще и Украина, недавно отказавшаяся решением Верховной Рады и президента Порошенко от внеблокового статуса.

Примерно так же могли бы развиваться события в конце 1930 — начале 1940-х гг. с той лишь разницей, что на месте Горбачева тогда был человек, действовавший под железным псевдонимом Сталин, который заключил со все более вероятным противником не устное соглашение, а обязывающий договор о ненападении.



И не стал ждать приближения вермахта к границам СССР, а переместил их сам на запад, причем ровно на столько, сколько нацистским воякам потом не хватило, чтобы в ходе блицкрига добраться до окрестностей Москвы до наступления морозов.

Правда, каков бы ни был путь присоединенных в 1939—1940 гг. к СССР территорий — в любом случае Запад и его либеральные сторонники считали его насильственным. Это само по себе является мифом, но для его обоснования придумали еще кучу, калибром поменьше. Вот о сказках про предвоенные освободительные походы советских войск и поговорим в этой статье.

Миф № 1: советско-финская война была результатом агрессивной политики И.В. Сталина

В данном случае версия об «агрессивности» советской политики в отношении Финляндии никак не стыкуется с переговорами между двумя странами о границе. Дело в том, что после революции она была проведена таким образом, что проходила всего в 32 километрах от второй столицы страны — Ленинграда.



Иными словами, в случае войны его пригороды могли быть подвергнуты обстрелу дальнобойной артиллерией буквально в первый же день. Поэтому СССР предложил обмен территориями — взамен той, что примыкала к городу на Неве, и нескольких мелких островов на Балтике — вдвое большую по площади часть в Карелии.

Казалось бы, это то самое предложение, от которого невозможно отказаться. Но вопреки всякой логике и вроде как собственному желанию Маннергейм его отклонил якобы из-за общественного мнения. Хотя понятно, что без давления англо-французских империалистов, с одной стороны, и германских нацистов, с другой, тут не обошлось.

Именно поэтому после отказа финской стороны от разумного мирного решения пограничного вопроса, СССР вынужден был решить его другим путем. Тем более что финская сторона дала для этого повод, обстреляв из орудий советские войска на Карельском перешейке в районе местечка Майнила. Этого было вполне достаточно для аннулирования пакта о ненападении и разрыва дипломатических отношений. Иными словами, СССР не атаковал Финляндию внезапно, наоборот, делал все возможное, чтобы этой «войны не знаменитой», как назвал ее Александр Твардовский, не было бы вовсе.

Хотя отношения между СССР и капиталистической Финляндией были отравлены обстоятельствами периода Гражданской войны. В Финляндии, как отмечает историк И. Пыхалов, в отличие от России, братоубийственную схватку выиграли белые. Результат их победы над финскими красными: 8,3 тысячи казненных и 12 тысяч сгинувших в плену (см. И. Пыхалов. Сталин без лжи. — С. 34). Для маленькой Финляндии, особенно в то время, очень внушительные цифры репрессированных.

Миф № 2: СССР проиграл Зимнюю войну и тем самым показал свою слабость гитлеровцам

Справедливости ради надо заметить, что не все антисоветские исследователи с этим мифом согласны. Небезызвестный Виктор Суворов, напротив, убежден, что Советская Армия смогла, в сложных условиях показать свою несгибаемую мощь. Истина, как водится, где-то посередине — Красная Армия сумела одержать верх, но ценой очень существенных потерь, хотя и далеко не таких, как расписывали либеральные историки.

Тем не менее, немалое число павших стало одной из причин серьезного разбора полетов, которое провел лично Сталин, а также для кардинальных оргвыводов — своих постов лишились нарком обороны К.Е. Ворошилов и начальник Генштаба К.А. Мерецков. Но не случись этой трепки, которую устроила вполне боеспособная финская армия, неизвестно, как сложилась бы ситуация в 1941—1942 гг. «Зимняя война», как ни ужасно это прозвучит для ее жертв, для РККА оказалась всего лишь генеральной репетицией зимних кампаний Великой Отечественной войны.



И опыт сражений в лютый мороз очень пригодился — к боям в жестокой стуже в Подмосковье в декабре 1941 г. и при пронизывающих ветрах в степях под Сталинградом в декабре 1942 г. Красная Армия была готова намного лучше, нежели вермахт. Так что если и была недооценка гитлеровским командованием боевых возможностей советских войск по итогам советско-финских боев, то проявилась она как раз в том, что в ставке Гитлера упустили из виду способность нашей армии воевать в запредельно суровых климатических условиях.

Недооценили гитлеровские стратеги и недооценивают и сейчас многие либеральные историки, бубнящие о неудаче СССР, и политическую прозорливость советского руководства. Столкнувшись с яростным сопротивлением, оно не стало после прорыва линии Маннергейма оккупировать территорию Финляндии. Поскольку нельзя было дать повод для объединения двух империалистических группировок — «демократической» Англии, Франции и стоявших за их спинами США, а также фашистской — Германии и Италии.

Миф № 3: СССР осуществил в 1939—1940 гг. насильственную оккупацию Прибалтики

Сильнее всего этот миф прижился, понятно, в кругах националистов Литвы, Латвии и Эстонии. Хотя реальность была совсем другой — советские войска приветствовали в 1939 г., как и два года спустя немецкие, митингами дружбы. Понятно, что радушно встречали тех и других разные социальные группы и партии этих стран, но это яркое свидетельство раскола, который существовал, а во многом и поныне существует в прибалтийском обществе.

Поэтому, когда в 1940 г. перед этими республиками встал выбор, с кем им быть в преддверии большой войны — с СССР или Германией — были серьезные колебания, но все-таки большинство предпочло выбрать Советскую власть. Меньшинство дождалось своего часа 22 июня 1941 г., когда гитлеровцы вторглись в СССР, а потом 6 сентября 1991 г., когда первый и последний Президент СССР М.С. Горбачев подписал от имени не предусмотренного в Конституции органа Госсовета СССР решение о независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

Вхождение же в 1940-м г. Прибалтики было абсолютно добровольным. Решение о присоединении к Советскому Союзу приняли парламенты, избранные на свободных выборах 14 и 15 июля 1940 г. Тогда за просоветский блок Союз трудового народа проголосовали 97,8% латвийцев, 92,8% эстонцев и аж 99,1% литовцев. И все это при более чем 90% явке, только в Эстонии «всего лишь» 84,1%.

Осталось заметить, что советские войска были введены согласно договоренностям еще с буржуазными правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Только после их ухода в отставку были проведены выборы, обеспечившие победу просоветским силам с сенсационно звучащим для апологетов версии о мнимой советской оккупации Прибалтики результатом.

Миф № 4: СССР действовал сообща с нацистской Германией при нападении на Польшу 17 сентября 1939 г.

К 17 сентября 1939 г., когда начался ввод ограниченного контингента советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, Польского государства как геополитической реальности больше не было. В этой ситуации нашему правительству нужно было принять быстро решение о вводе войск для защиты украинских, белорусских, да и польских братьев, живших к востоку от Сана и Буга. Если бы Сталин и Молотов колебались бы дольше — не исключено, что германские танки неподалеку от Минска оказались бы намного раньше конца июня 1941 г., как случилось в действительности. И так задержка в 16 суток оказалась весьма существенной, из-за чего пришлось выпроваживать германские танки из Бреста, по которому они прошли в парадном строю.

Вряд ли мог себе представить комбриг С.Г. Кривошеин, что в историю он попадет, прежде всего, не за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны, а за то, что в сентябре 1939 г. стоял на трибуне вместе с Г. Гудерианом во время этого провокационного прохождения гитлеровцев по белорусскому городу. Снимки, запечатлевший этот фрагмент, стали «вещественным доказательством» мнимого сговора Советского Союза с третьим рейхом о разделе Польши.

Непонятно только, почему тогда столь «агрессивный» сталинский СССР, спустя шесть лет, контролируя уже всю польскую территорию, не присоединил ее в качестве одной из союзных республик, а наоборот, серьезно раздвинул ее границы, присоединив некоторые из германских земель, в частности Силезию и часть Восточной Пруссии?

Миф № 5: «пакт Молотова-Риббентропа» задуман был для провоцирования мировой войны и раздела Европы между двумя тоталитарными государствами

Критика этого, заметим, всего лишь одного из множества договоров о ненападении, которые заключали государства в предвоенную эпоху, давно уже превратилась в своеобразную идею фикс у всех, кому Советский Союз и спустя 25 лет после его уничтожения не дает покоя. Но разве наша страна обладала какими-то меньшими правами, нежели Польша, которую объявили чуть ли не главной жертвой договоренности между Советским Союзом и Германией? Между тем польское руководство, которое никто не обвиняет в намерении разделить Европу, заключило аналогичный, по сути, пакт с третьим рейхом еще 26 января 1934 г.

Да и ведущие западные «демократии» все время искали консенсуса, прежде всего, антисоветской направленности с нацистами Германии и фашистами Италии. Как-то позабылось в историографии, но у позорного мюнхенского сговора 1938 г. был предшественник — «пакт четырех» 1934 г.



Тогда «демократические» Великобритания и Франция почти полюбовно договорились дружить странами с Гитлером и Муссолини с правом разрывать соглашения. Не с этого ли момента, говоря словами И.В. Сталина, у нацистов появилась волчья повадка относиться к заключенным договорам как к пустым бумажкам? Не это ли соглашение запустило цепь событий, которые практически неминуемо вели мир к самой страшной в истории Второй мировой войне?

Ну а уж провокационную роль Мюнхенского сговора, который, по сути, позволил без боя фашистской Германии оккупировать сначала Судетскую область, а потом всю Чехию, а Словакию превратить в сателлита, даже либеральные историки отрицать не могут. Но они пытаются сделать вид, что просто Гитлер с Муссолини ловко обманули «наивных» Чемберлена с Даладье, которые никак не могли ожидать, что фашисты и вправду окажутся фашистами.

И вот в этой ситуации сталинский СССР, наступив на горло собственной антиимпериалистической песне, попытался-таки договориться с Францией и Великобритании о том, чтобы совместно выступить против нацистов. Но совершенно неожиданно все инициативы советских переговорщиков во главе с К.Е. Ворошиловым натолкнулись на глухую стену непонимания английской и французской миссий.



Камнем преткновения формально стал вопрос о пропуске советских войск через территорию Польши. А если бы западные «демократии» надавили на польское руководство, как до того на чехословацкое по куда более опасному поводу, как тогда бы развивалась мировая история? Весьма вероятно, что при таком сценарии многие миллионы жертв нацизма и развязанной им Второй мировой войны остались бы живы.

Ни оккупации, ни депортации

Современные противники всего советского иной раз невольно выводят на чистую воду других противников Советской власти. Их сведения на коллег по антисоветскому цеху зафиксированы в их собственных книжках. Вот, например, как разоблачает кровавые дела пособников нацистов в Латвии Марк Солонин в своей книге «22 июня. Анатомия катастрофы»: «4 июля 1941 г. латышские националисты в г. Рига согнали в синагогу и заживо сожгли 500 человек, в Каунасе 4000 евреев были забиты ломами или утоплены…» (с. 428).

Вот только откуда взялись эти изверги, если якобы из Прибалтики перед войной чуть ли всех подряд классово чуждых депортировали? На самом деле, никаких массовых выселений не было, ведь в Латвии перед войной только в одной, как сообщил сам Марк Солонин, националистической военизированной организации «Айзсарг» насчитывалось до 40 тыс. членов (Там же. С. 413). Где же они прятались два года? Уже из одной этой цифры ясно, что суровых мер советское руководство не применяло, да и оккупации никакой не было, что мы отметили выше.





Ал. Евдокимов

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Источник: ss69100.livejournal.com