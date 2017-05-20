С дупой по Европе

Слава Украине! Сбылись наши вековые чаяния – украинских туристов пустят в Европу, где мы сможем свободно «сховаться» и батрачить в подполье. Не зря майданили, не зря скакали, не зря страну прокакали! Без виз, без Крыма, без Донбасса, без денег, но с голой «дупой» по Европе! Героям слава!

Вот он – лучший миг жизни свидомого «укра»: клятые «москали» в своих соцсетях с наших «безвиза» и «Евровидения» давятся бешеной слюной в бессильной злобе и зависти. Куда им, азиатам, - «безвиз» для «Рашки» открыт только с сотней стран, но «Европа - милая голуба» – только для избранных: для латиносов, для североафриканцев и прочих арабов, а главное для нас – укропейцев, для «милых голубков»! Теперь мы уж точно «запануем», точно заживем в «семье свободной, семье вольной, новой»!

Одно слегка печалит – пан Вальцман решил забанить соцсети агрессора. Это несколько странно – как нам теперь наблюдать за отчаянием «ватников», как троллить «колорадов»? Тем более, что в «рашистанских» сетях наше СБУ легко наших внутренних «ворогив» выявляло, на днях, к примеру, опять произвело аресты «бытовых сепаратистов», на этот раз - пяти админов «пророссийских» групп, и это с Запада Украины! Вон куда агрессор проник! Тогда, может, все правильно с запретом? Только где теперь «сепаров» выявлять будем, в «мордокнигах» западных? Все ли «цукерберги» это поймут – им «сепаратизм» у нас до лампочки, главное - бизнес.

Да и наши хлопцы, «ботавшиеся» с «москалями» в инете, кормушки лишатся. Но ничего – «перебудуемся, переобуемся» и теперь не битами информации, а другими битами объясним «вате» - где ей искать не русскую правду, а нашу - рогульскую, местечково – хуторянскую, научим «зрадников» свободе слова! А то больно умные стали – Майдану и его хунтенышам не верят!

И не надо слушать «ворогив» с паникерами, что своми запретами Петруха якобы:

1) признал поражение еврохунты в инфовойне;

2) хочет от народа Украины правду скрыть, монополизировать средства информации, заменив их пропагандой от своей «канализации»: «5-го» и других «честных» каналов;

3) не верит в «людство» Украины, не доверяет людям получать «инфу» из разных источников, сравнивать и самим выводы делать.

Последнее, впрочем, «по-любэ» верно. Ведь верно, что: «стаду нужен пастырь, и тот пастырь, что нужен!» И еще зарубите себе на еврарийском носу: «Трэба на войне закрыть вражье влияние на девственно чистые мозги свидомого населения! Трэба и всэ»! А есть ли технические возможности, соблюдаются ли «европейские» права человека – дело десятое, «Бандерлянд юбер аллес»!

Да, не все поймут, но все примут – куда «стадо» денется с «подводной лодки в степях Украины»? Пусть для многих мелкий бизнес в рунете «накроется евротазом» со всеми его наработанными контактами и клиентами, для многих – исчезнут ведшиеся годами в соцсетях дневники и фотоальбомы, для многих исчезнут бесплатные музыка, фильмы, игры, дешевая реклама. За Европу, «пановэ», надо платить!

Повторюсь: «не все поймут», многие даже Верховного пожурят. Но «гетьман-вальцман» не ищет легких «шляхов». Его популярность и так на уровне статпогрешности, а он не останавливается на достигнутом, «наперекор Кремлю» пойдет на второй срок, при этом ежедневно делая жизнь «своему» народу «лучше и веселей»!

Кто еще не верит в украинскую «самоликвидацию»? Москва ныне зарыдает, своим-то слезам уж точно поверит! Хотя бы слезам от смеха! Где еще увидишь такое бухое шоу: правитель, лишив свою промышленность рынков сбыта и дешевого сырья, задрав народу в поднебесье тарифы и цены, обрезая упрощенное налогооблоожение (браво предпринимателям, вложившимся в «революцию»), сделав нищими стариков, теперь лишает молодежь (этой после «пенсионной реформы» вообще не дожить до пенсии) привычного досуга. Не укрылись от майданных «покращень» даже прыщавые «скакуны – ссыкуны» за своими диванами! Бинго!

И про экономику Гарант вновь не позабыл (одними соцсетями сыт не будешь): теперь предприятия «евродержавы» гарантированно лишатся дешевого программного обеспечения. Этим «Великая Украина» поможет «нищей маме» Америке с ее прожорливой «силиконовой куклой-долиной». Убытки же самого Киева можно покрыть за счет самой что ни на есть «тупой ваты». А как еще назвать российские компании, до которых в течение трех лет так и не дошло, что рассчитывать на прибыль в стране, которой ты уже «по жизни должен», - не просто «майдаунизм», а майдаунизм в кубе! Не «на» Кубе, а «в» кубе. И «Куба» здесь – не остров, «Украина» – не страна, Украина - «краина», то есть «край вашему бизнесу», впрочем, не только вашему, а любому!

Но хватит про «оккупантов»: пусть плачут и рвут на себе волосья (во всех местах)! Оборотимся от темной Московии к светлому – к Европе, оборотимся не к русскому лесу, а к ней - задом. Это так символично, что наш патриот под песню лучшей певицы Европы прошлого года не смог себя сдержать, не смог не заголить самое святое для каждого настоящего, для каждого толерантного европейца, а потому глубоко символичное место. У каждого такого европейца, правда, глубина символизма своя и зависит сугубо от глубины его личного вхождения (через взаимодействие символов) в такой союз европейцев.

Потому вернемся к заглавному фото. «Червона дупа» - это символ единения Украины с Европой, символ общего траура «истинных еврариев» по предыдущим «евроинтеграторам», потому на фото этот символ находится в самом важном месте украинского патриота! Ничего – теперь у нас точно все выйдет! Сдавайся, Москва! Пусть «лучшие европейские друзья» вновь отведут украинцам те же места в европейском «составе» ЕС, что раньше «ляхи» отводили во львовском трамвае: бежать рядом параллельным «шляхом»!

Не это ведь главное! Главное – сам наш «шлях». А он: «Через дупы к Европам! Гойда, гей-да!» Героям слава!

Константин Одессит