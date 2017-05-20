О внешнем управлении Россией. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Почему мы никак не защищаем наши технологические компании?

На днях Президент РФ подписал указ о стратегии экономической безопасности. Есть ли у России механизмы реализации этой стратегии или же это очередное нереализуемое благопожелание, можем ли мы полноценно отстаивать свои интересы на международной арене в условиях отсутствия суверенитета. Своими наблюдениями делится доктор экономических наук Валентин Катасонов.

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