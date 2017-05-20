О внешнем управлении Россией. Валентин Катасонов
Почему мы никак не защищаем наши технологические компании?
На днях Президент РФ подписал указ о стратегии экономической безопасности. Есть ли у России механизмы реализации этой стратегии или же это очередное нереализуемое благопожелание, можем ли мы полноценно отстаивать свои интересы на международной арене в условиях отсутствия суверенитета. Своими наблюдениями делится доктор экономических наук Валентин Катасонов.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Те, кто пришел к точке на уровне осознания того, что они читают это, не должны беспокоиться о том, чтобы «застрять» в эфире и стать «потерянной душой». Читатель этого материала далеко за пределами этого, потому что вы знаете слишком много.
Вместо этого, когда вы умрете, к вам, скорее всего, как обычно придет ваш гид-проводник, и он или она захочет помочь вам «пересечься», и если вы позволите это, он проведет вас через туннель.
В некоторых случаях в начале нет направляющих, и Туннель откроется перед вами, но на расстоянии.
Обычно души ощущают притяжение и тяготение из Туннеля и начинают двигаться к нему сознательно или бессознательно – как лист, всасываемый пылесосом.
Здесь, я полагаю, неплохо составить список, чтобы легче усваивать информацию, которую я собираюсь вам дать:
1. Вместо того, чтобы позволить себе быть «загипнотизированным» из-за его притяжения, повернитесь и посмотрите в противоположном направлении (у вас будет 360 ° видение, и вы все равно сможете сосредоточиться на поиске в определенном направлении) и уйти от туннеля Это, «думая» о том, что вы двигаетесь – это все о мыслях и намерениях в этом измерении).
Помните, вы, как душа Огня, намного сильнее центробежной силы, которая тянет вас к Туннелю. Не пытайтесь бороться с этим – это не способ сделать это. Вместо этого думайте о себе!
Тоннель со Светом на другой стороне – это сложная голограмма, и все, что вам нужно сделать, это подумать о себе в другом направлении, и Туннель исчезнет.
2. Вскоре вы увидите Грид как нечеткий «барьер» перед вами или над вами (в пространстве нет взлетов и падений, левых и правых). Вы также увидите, что в нем есть дыры – как швейцарский сыр. Пройдите через одно из этих отверстий.
3. Теперь вы увидите Вселенную так, как она есть, то есть вы теперь будете действительно межпространственными. Это означает, что вы увидите гораздо большую вселенную, чем вы привыкли.
Это возможно, потому что вы находитесь вне Сетки, и вы не находитесь в запрограммированном теле – вы встречаете Вселенную как чистый дух Огней с Аватаром, который является вашим умом.
Когда космонавты допускаются за пределами Сетки, они по-прежнему ограничены их телами и останутся в 3-D, но на несколько более высокой вибрации, потому что Земля наклоняется и Сетка больше не делает свою работу над этими астронавтами.
То, что вы испытываете вне Сетки, как развоплощенный дух, может быть очень впечатляющим.
Вероятно, в первый раз вы видите Вселенную, как она есть на самом деле, с KHAA и всем остальным. Когда вы читаете это, вы по-прежнему ограничены пятью чувствами, но хорошая идея – мысленно подготовить себя к тому, что там есть. Это совсем не будет негативным опытом, просто очень разные!
Вы также увидите космическую войну, которая происходит в Солнечной системе, и вы заметите, как солдаты сражаются в других измерениях, к которым вы теперь собираетесь получить доступ. Чтобы подготовиться, рекомендуется прочитать мою бесплатную электронную книгу «Вне 2012 года – Справочник для Новой Эры». Есть, конечно, и другие материалы, которые вы также можете использовать – эти документы также будут работать.
4. Как огонь в Аватаре, теперь вы можете свободно передвигаться в любом месте во Вселенной. Я говорил ранее о «университетах» – о том, что некоторые звездные системы работают, как университеты делают здесь, на Земле.
Вы можете пойти туда и исследовать то, что они могут предложить, чтобы увидеть, если это вас интересует, но более подходящим или более простым способом было бы сначала знать, что вы хотите сделать или чему вы хотите научиться.
Предположим, вы хотите узнать, как строить межпространственные космические поделки. Тогда вы считаете себя университетом, который этому учит, и вы будете наноправляться туда так же быстро, как вы думаете. Как я вижу, вам нужно сосредоточиться на этой мысли, поэтому она становится доминирующей над вашими другими мыслями в этот момент – это все, что вам нужно делать.
Я поговорил с несколькими людьми, которые могут наноплавать – один из них получил способность после серьезной автомобильной катастрофы. Он сказал, что нам не о чем беспокоиться – раз мы свободны от наших тел, мы автоматически знаем, как это сделать.
В начале мы не только будем ошеломлены, но и впечатлены. Мы подумаем, что это весело и, возможно, захотите поиграть с ним. Страх и тревога, которые мы можем испытывать в наших телах, исчезли, как только мы вошли в духовный мир.
Когда вы поедете в университет, вы встретите звездных существ, которые спросят вас, что вы хотите сделать. Если ваша аура и ваши чакры открыты как книга, они уже будут знать, потому что вы общаетесь телепатически, но если она закрыта – либо из-за страха, либо намеренно, чтобы защитить свои мысли, – они не узнают.
Как только им скажут, они посоветуют вам, имеете ли вы право или нет. Если вы этого не сделаете, вы можете спросить их, где вы должны пойти сначала, чтобы в конечном итоге получить квалификацию по измерению обучения.
Если вы хотите поехать в Орион, вы думаете, что вы там, и вы станете перед «Вратами империи Ориона», и подобная процедура будет проходить.
Вы можете сказать им, что вы человеческая душа, и вы, скорее всего, сможете попасть в высшие измерения KHAA, но как только «внутри», вы узнаете, на каком уровне Университета вы имеете право, в зависимости от вашего текущего Знание как дух, что вы хотите сделать, и ваша личность.
5. Вместо этого вы можете просто хотеть путешествовать во Вселенной как Душа / Аватар и исследовать, прежде чем решите найти новый «дом». Вы заметите, что вы можете думать о себе где угодно, и вы доберетесь туда, но также можете Создайте свою собственную среду по своему желанию – похожую на то, что Q сделал в Star Trek.
Возможно, вам захочется еще немного поразвлечься, прежде чем делать что-то еще. Помните, что вы не можете действительно потеряться, потому что, если вы не знаете, где вы находитесь, вы можете думать, что находитесь где угодно – даже в солнечной системе, если хотите.
6. Вы наверняка также встретитесь с другими существами, как вы думаете сами. Вы можете сказать им, что вам неинтересно (вежливо), или вы можете присоединиться к ним. Сначала, однако, почувствуйте их энергию и доверьтесь своей интуиции!
Если вы все еще не уверены, спросите, откуда они пришли и почему они хотят вашу компанию. Всегда защищайте себя золотой аурой, обдумывая ее вокруг себя, и следите за тем, чтобы в ней не было дыр. Вы сами убедитесь, что это работает!
Помните, что только потому, что ваши создатели оказались Орионами, это не значит, что вам нужно туда идти, если вы этого не хотите.
Никто не будет держать это против вас, и вы всегда можете пойти туда позже, когда захотите. Вы можете даже присоединиться к группе существ, которые вам нравятся, и со-творить межпространственную реальность – либо в космосе, на планете, в звезде, либо в туманности.
Варианты бесконечны, они ограничены только вашим собственным творчеством. Вы заметите, что Вселенная склоняется к вашей воле, мыслям и намерениям.
Любое из этого звучит намного лучше, чем быть снова переработанным в рабство, не так ли? У нас есть Огонь Материнской Богини, так что мы получили привилегию таким образом – намного больше, чем другие звездные гонки там.
Те, кто имеет доступ к KHAA (точно так же, как и вы), могут также создавать без технологии, но как человеческая душа, у вас автоматически будет доступ к KHAA и к Империи Ориона, если вы не будете делать вещи, которые чрезмерно вредны К Империи, вашему ближнему, или к другим звездным гонкам.
Другие звездные гонки должны будут «заработать» свой путь в Орион, а вы можете войти без каких-либо предварительных условий, кроме тех, о которых я только что упомянул.
То, что вы упускаете (возможно, только временное, но все же), – это потеря вашего человеческого тела, если вы решите не перевоплотиться на Землю снова. В следующей статье я расскажу о невероятном сосуде, который мы называем человеческим телом, о том, на что он способен, и о том, что он может сделать для вас как Огонь / Аватар.
Как только это будет объяснено, и вы хотите продолжить возвращение на Землю в следующей инкарнации, чтобы снова заселить одно из этих сосудов – на этот раз с более высоким уровнем знаний – вы сможете.
Для этого вам не нужно заходить в туннель. Вы можете перевоплотиться в Гайю без «помощи» от AIF, но у вас все еще будет амнезия.
Однако вы будете действовать на более высоком уровне здесь, на земле, чем вы это делали до сих пор, и со временем вы еще больше расширите свое сознание и свое сознание. Если вы выберете этот путь, вы поможете восстановить библиотеку, и наградой станет тело, о котором я расскажу позже.
Выбор за вами, и здесь нет правильных или неправильных выборов – это полностью зависит от вас. Единственное, что я всем советую – это избегать Туннеля и Света!
Вывод – давайте организуем!
Верующие или нет, я благодарю всех вас за то, что достигли этого!
Теперь, тем из вас, кто готов избежать Матрицы Контроля, пожалуйста, организуйте, прежде чем приступать к «тюремному разрыву».
Поделитесь этой информацией со своими самыми близкими друзьями (например, с друзьями-душой) и организуйте встречи на «другой стороне». «Время» пройдет «по-другому», как только вы выйдете из тюрьмы своего человеческого транспортного средства, так что вам не стоит беспокоиться о том, чтобы быть одиноким для “слишком долго.”
Предоставляя возможности нанопула, вы сможете воссоединиться со своими друзьями-душой, как только они перейдут на другую сторону.
Будьте осторожны, чтобы не броситься в другое воплощение, независимо от места («Империя Ориона» – это не то, с чем я резонирую).
Лично я не буду долго бродить, прежде чем решиться что-то сделать с теми, кто порабощен в Матрице контроля Земли.
Перевоплощение здесь для того, чтобы поднять уровень осознания человечества (т.е. пробуждения), может звучать как хорошая идея (возможно, некоторые из тех, кто читает это, сделали именно это), но нет больше чего-то большего, что мы можем сделать с «другой стороны» Как свободные и бесконечные существа?
Что ты об этом думаешь?
Введение и заключение Александра Лайта, HumansAreFree.com; |
Читайте «Тайны Вселенной из-за этого царства!» Уэс Пенре и посетите http://www.wespenre.com
P.S. http://www.wespenre.com/
“… В понедельник, 25 июля 2016 года, я заполнил и опубликовал на этом веб-сайте мою новую электронную книгу (которую можно бесплатно загрузить), «Синтетический суперинтернет и трансмутация человечества – дорожная карта к сингулярности и на последующий период» [HTML] [PDF ].
Эта книга тщательно и легко объясняет самую большую угрозу человечеству с самого начала наших биологических видов. Я раскрываю реальные намерения, лежащие в основе Искусственного интеллекта, и это главная цель – Сингулярность. В книге также обсуждается внеземной вопрос, который тесно вплетен в это движение.
Эта угроза очень реальна и в настоящее время также широко обсуждается в основных средствах массовой информации. Я не могу особо подчеркнуть, насколько важно понимать то, что написано в этой книге, – от этого буквально зависит наше выживание как индивидуумов и видов. Это ни в коем случае не преувеличение.
Двумя вещами, которые наиболее важны для изучения Сингулярности, является то, что они означают уничтожение биологических видов, которые мы называем Homo sapiens sapiens, а это также означает окончательный контроль человеческой души с помощью отрицательно движущей силы ЭТО. Если эта межпространственная сила удастся, наши души будут захвачены и запущены компьютером искусственного интеллекта высшего качества к 2045 году!
По мнению многих, эта электронная книга называется “Шедевр Уэс Пенре””.