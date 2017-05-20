Нашим и вашим за копейку спляшем

«Под небом голубым…» Борис Гребенщиков вчера обнимался с кровавым помощником главы МВД Антоном Геращенко.

Маэстро(как похожи то с макаренком то) милостиво разрешили выступить в неньке: СБУ не внесла Гребенщикова в черный список, как многие российских коллег, и БГ исполнил с киевской сцены на бис «радио Африка» и множество других хитов. После чего, основатель сайта «Миротворец» сфотографировался с легендой русской-рок-музыки, разместив «свитлину» на своей странице в Фейсбуке:

«Сегодня в Киеве выступил маэстро Борис Гребенщиков. У него не было никаких проблем с пересечением государственной границы Украины в отличии от Лолиты, Наташи Королевой, и прочих нюш.

Почему? Да потому что Борис Гребенщиков уважает Законы Украины, не нарушает государственную границу Украины, и понимает, что Крым это Не Россия ! И потому он ни разу с момента грабительского захвата Крымского полуострова там не был и не собирается туда ехать. Хотя и сочувствует украинцам, оказавшимся в западне. Киев тепло и с искренним восторгом встретил Мастера, многократно сопровождая его выступления овацией стоя.

Украинский народ любит и ценит искусство, если оно искренне и не используется против его интересов государством агрессором.

Киев и вся Украина всегда рада приветствовать Бориса Гребенщикова и других артистов и музыкантов из России, которые не изменили своим убеждениям и не поддерживают российскую агрессию против нашей Родины», - пускала слюни на вышиванку «Антонина».

Остальные украинские поклонники концерта БГ тоже сучили ножками от восторга, подпевая советнику МВД и требуя от Гребенщикова исполнить «Странный вопрос». «В этой песне вся суть нашего Майдана. Прочь от совка», - вопили свидомиты, напрочь забыв о том, что свои хиты лидер группы «Аквариум» исполняет на мове агрессора. В зале почему-то не оказалось борцыцы с русским языком, Ларисы Ницой: видимо, не смогла достать билеты. Притихла и Ирина Фарион и прочие русофобы, которых корежит только при первых звуках великого и могучего. Но когда надо, они закрывают глаза на все: нация свергнувшая кровавого тирана Януковича, оказалась сборищем терпил, молча глотающих все, что им пихает в рот режим.

Правда, то, от чего приходят в восторг советники Авакова и писатели Турчинова ( вроде редактора «Цензора»), совершенно не радует адекватных украинцев, не понимающих, как Гребенщииков может публично обниматься с лживым мерзавцем-трупоедом и князем стукачей.

«Лучше бы я просто не видел этого. Идеалисты, мечтатели, герольды свободы. А на деле, как выяснилось, «нашим и вашим за копейку спляшем». Это не позиция. Это объятия палача. Ой-йо...небо славян? Нет же! Черная дыра в небе. А на дне ее плещется тухлое болото беспринципности и равнодушия. Тошно. Будто в печень исподтишка пнули», - прокомментировал «свитлыны» блогер Игорь Гомольский.

В общем, это зашквар БГ, потому что обниматься с убийцами журналистов и политиков (Олеся Бузину и Олега Калашникова убили после публикации на «Миротворце») – однозначный позор. Даже самые упоротые российские либералы это в свое время поняли и отскочили, сделав вид, будто не писали восторженные посты про «революцию достоинства» и не таскались на майдан.

К слову, Мережковского в свое время собратья-белоэмигранты остракизму за поддержку Гитлера подвергли, даже на похороны не пришел почти никто. Хотя коммунистов никто из них, мягко говоря, не любил. Потому что быть вместе с людоедами, петь для них, и просто стоять рядом – это приговор совести и вменяемости.

Источник: http://antifashist.com/item/nashim-i-vashim-za-kopejku-splyashem-bg-obnyalsya-s-organizatorom-mirotvorca-antonom-gerashhenko.html