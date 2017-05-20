Москва 1956 года в фотографиях Жака Дюпакье

В сентябре 1956 года Жак Дюпакье прилетел в Москву : "Такой свободы как в 1956 году, в СССР не было нигде”, – вспоминал в интервью Дюпакье, – "За нашей делегацией не было никакого полицейского контроля, я отрывался от группы и часами бродил по улицам в полном одиночестве. Я немного знал русский и мог спросить дорогу”."Меня поразило, что в 1956 году Москва более чем на половину была деревянным городом… "

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com