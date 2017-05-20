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Москва 1956 года в фотографиях Жака Дюпакье

10:32. 20 мая 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:


В сентябре 1956 года Жак Дюпакье прилетел в Москву : "Такой свободы как в 1956 году, в СССР не было нигде”, – вспоминал в интервью Дюпакье, – "За нашей делегацией не было никакого полицейского контроля, я отрывался от группы и часами бродил по улицам в полном одиночестве. Я немного знал русский и мог спросить дорогу”.

























"Меня поразило, что в 1956 году Москва более чем на половину была деревянным городом… "



















































Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 1956, история, Москва, фото
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