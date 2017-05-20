Демонизация России выглядит ещё хуже, если учесть, какие страдания русские перенесли в ходе Великой Отечественной войны, пишет Consortiumnews.

Америка же в последний раз воевала на своей территории в 1860-х годах, и большая часть населения сегодня воспринимают войну как «абстракцию и развлечение», добавляет издание.

«Сегодняшняя демонизация России особенно оскорбительна, если посмотреть на страдания русского народа во время Великой Отечественной войны», — пишет журналист Consortiumnews Натали Болдуин после посещения мемориального музея, посвящённого блокаде Ленинграда.

В музее располагаются статуи военных и гражданских, которые помогали защищать город. Солдаты и гражданские лица тушили пожары, выносили невзорвавшиеся снаряды из зданий, ремонтировали транспорт, эвакуировали мирное население. Блокада длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года — и унесла 1,2 млн жизней, в основном из-за голода и холода, а также из-за болезней и бомбардировок. Большинство погибших были похоронены в братских могилах, самая большая из которых на Пискарёвском мемориальном кладбище, где захоронены 500 тыс. человек.

«Вряд ли среднестатистический американец способен постичь степень этих страданий. За исключением небольшой группы американцев, которую отправляют воевать во множестве бессмысленных конфликтов, война — это нечто, что происходит «где-то у других». Это абстракция или, что ещё хуже, развлечение», — пишет автор.

Америка с двух сторон окружена океаном, а на севере и юге у неё «слабые и дружелюбные соседи». На территории США не было войны с 1860-х годов, а последнее вторжение было в 1812-м. Всё это, а также молодость Америки объясняет её ограниченность и недостаток скромности. Только лишённые мудрости могут считать себя «исключительными и незаменимыми», резюмирует автор Consortiumnews.

Тимур Пушкарев