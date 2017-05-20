Дебилы б@я… Российская серия // Виолетта Крымская

«У России две беды — дураки и дороги». Не известно кто сказал, или Гоголь, или Салтыков-Щедрин, или Карамзин... Да это и не важно в любом случае, это фигня и провокация. Дороги у нас нормальные. Кто не верит пусть поездит по дорогам США, вот где полная жопа.

Беда у нас одна - дураки, причем все они, со всей России концентрируются именно в органах власти. У меня такое чувство, что любой нормальный человек получив вожделенный мандат депутата или должность в исполнительной власти резко тупеет и быдлеет.

Об исполнительной власти - наших чиновниках, мы поговорим потом, сегодня речь о депутатах, ну или если прочесть наоборот - ТАТУПЕДах. При приличных зарплатах (пол лимона в месяц) они страдают.... скажем так - ерундой.

Депутат Госдумы РФ от «справедливой России» Олег Нилов предложил что каждый вступающий в гражданство России должен приносить клятву. Неужели этот дебил, я про Нилова, если что, и пусть подаст на меня в суд если...

Так вот, неужели этому идиоту не чем заняться?

В России нет проблем? И у наших народных избранников нет более актуально задачи, кроме как сочинять ГИМН НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ исполняемой иностранцами?

Этот неадекват на полном серьезе сказал:" Возможно, сейчас это сложно, но как вариант можно подумать над тем, чтобы каждый вступающий в гражданство РФ иностранец произносил клятву России, в которой он обязуется вести себя как законопослушный гражданин и исполнять ряд обязательств."

Народный депутат очевидно не в курсе что ЗАКОН должны выполнять ВСЕ независимо от клятвы. Или как - не сказал клятву, значит можно убивать, грабить, насиловать? По себе людей не судят, это похоже он решил, что получив мандат ОН может все. Ну да он - татупед, ой - депутат, он клятву не произносил, а значит можно воровать... Или как?

Я скажу проще: "Не нужно ерундой маются, Олежка. Ты или делом занимайся или пшел вон из Госдумы. Что у депутатов нет других вопросов? Что у нас все в стране хорошо и вам, законодателям, нечего делать?"

Глазки разуйте, в стране почти ПОПА,я про экономику (см. резервный фонд например, но татупедов это не волнует, главное - клятва!

Неужели депутаты правда верят, что пробормотав на границе этот бред - "клятву" даищевц-смертник опомнится и убежит?

Нее.... все в России всегда ждали от власти чего то, чего не понятно, но хорошего...

Дождались.

Об адекватных законах - молчу...

О борьбе с коррупцией - не заикаюсь...

О необходимости повышать уровень благосостояния людей ( не свой-татупедский, а наш - избирателей) - не смею даже мечтать...

Но это уже совсем. Дождались - клоунов и дебилов во власти.

Нахрена мы их, ЕПУТАТОВ, государевой якобы думы избираем? Что б они совсем думать разучились?

Причем это не самый дебильный законопроект, не самое еб@нутое предложение...

Беда...

Что с этим делать не знаю. Кандидаты почти все - ангелы, интеллектуалы, но как избираются - туши свет, сливай воду.

Как их воспитывать? Тоже не знаю. Может расстрел или зона поможет вернуть зарвавшимся чунушам мозги на место? Не.... репрессии в стиле Сталинаконечно не вариант. Но нужны, как говорит наш президент, посадки.

Другие варианты хуже.

Вот, как-то так...

Виолетта Крымская