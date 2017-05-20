19 мая - День Пионеров. Вспомним...

Взвейтесь, кострами!..

ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР.

УЧАТ В ШКОЛЕ.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРУ

ВСЁ НАПОМИНАЕТ О ТЕБЕ

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Фото из личного архива:

Как же всё было просто…

На фото — лагерь, в котором проводили пионерское лето дети мед. работников психиатрической больницы, расположенной за чертой города. Таким образом — дети всё лето могли находиться рядом со своими родителями. Лагерь напоминал уютную дачу, все были словно родные друг другу.

Кормили прямо во дворе, за столами, один из которых есть на фото. Няня сначала протирала столы от птичьих какашек, а потом приносили еду и рассаживали нас за столы. Почему-то не донимала проверками санэпидстанция, почему-то никто не болел. Почему-то было много свободного времени и никакого страха за нас у воспитателей и вожатых. Мы ходили в лес, на пруд самостоятельно, не строем. На пруду ловили рыбу, которой кормили кота. Старшие пионеры с вожатыми ходили на кухню, которая находилась на территории больницы, где разгуливали "небуйные" больные. Многих мы знали, они были приветливые, всегда здоровались с нами (о, ужас!). На кухне нам готовили еду, которую приносили в баках, кастрюлях в лагерь. Никогда ничего не разлили, никто ни разу не ошпарился щами или супом… Мылись мы по определённым дням в бане, которая была тоже на территории психушки.

Иногда мы ходили на старинное кладбище — так, прогулки ради, и тоже без вожатых. Но там было очень интересно. Запомнилась одна могилка с крестом, на котором было много красивых ангелочков. Ни у кого из нас не появлялось желание отломать ангелочка, Были и другие "интересные" надгробия, которые мы с детским трепетом рассматривали, но никому не приходило в голову никакого святотатства…

Воспитатели с вожатыми относились к нам тоже как-то по-родственному. Не помню никакой муштры или диктата. Придумывали нам игры, разучивали с нами песни, какие-то костюмы с нами шили из простыней к праздникам, которых было много в смене. Для каждого праздника брали какую-то сказку и разыгрывали театрализованное представление с распределением ролей…

И почему-то… это время у меня сегодня более всего вызывает ностальгию. На фото я сижу слева по счёту шестая. Потом были другие лагеря, где мы с сестрой были сначала пионерами, а во время учёбы в институте каждое лето работали вожатыми…

19 мая отмечаю каждый год, как СВОЙ ПРАЗДНИК.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru