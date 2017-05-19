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Видео репетиции парада Победы на Красной площади в формате 360 градусов

10:00. 19 мая 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Минобороны представило на своем официальном сайте видеозапись генеральной репетиции парада Победы на Красной площади 7 мая в формате 360 градусов.

Благодаря использованию сферической съемки, во время просмотра ролика можно самостоятельно менять направление камеры, создавая эффект присутствия.

«Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)», — говорится в сообщении Минобороны.

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Источник: news-front.info

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