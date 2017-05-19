Видео репетиции парада Победы на Красной площади в формате 360 градусов
10:00. 19 мая 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Минобороны представило на своем официальном сайте видеозапись генеральной репетиции парада Победы на Красной площади 7 мая в формате 360 градусов.
Благодаря использованию сферической съемки, во время просмотра ролика можно самостоятельно менять направление камеры, создавая эффект присутствия.
«Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)», — говорится в сообщении Минобороны.
Источник: news-front.info