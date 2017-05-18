Олигарх против оппозиционера: на каждого Навального найдется свой Усманов

Люблинский районный суд города Москвы 30 мая приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальному. В его нашумевшем фильме «Он вам не Димон» сообщается, что Усманов подарил Медведеву участок с особняком.

Судебное разбирательство между миллиардером Алишером Усмановым и оппозиционером Алексеем Навальным может стать прецедентным для других героев расследований ответчика и продемонстрировать, чего стоят его слова. Навальному придется сильно постараться, чтобы доказать соответствие действительности своих заявлений. Вот что об этом думают ведущие российские юристы.

Адвокат Александр Карабанов уверен, что Навальный перегнул палку, открыто обвинив человека в совершении тяжкого преступления без вступившего в силу соответствующего приговора.

«Наши чиновники стараются не мараться, поэтому и не связываются с Навальным. Усманов же – человек другого уровня, он сможет в суде щелкнуть Навального по носу, ведь тот действительно оскорбляет честь и достоинство. Я считаю, что у Усманова есть все шансы на выигрыш. Усманов тяжеловес и может за себя постоять. Но и у Навального в данном случае беспроигрышная позиция, он ведь просто ищет политические баллы, как нарцисс, добивается внимания и уже получил то, что хотел. Попросту говоря, он пиарится за счет человека другого уровня. Но и не судиться в данном случае было нельзя, поэтому Усманов все сделал правильно, решив разбираться с ним в правовом поле и доказать, что Навальный баламут».

По мнению Карабанов, если другие герои расследований Навального подхватят эту практику, то со временем получится сформировать в обществе мнение, что «слова Навального ничего не стоят».

Адвокат Руслан Коблев полагает:

«В любом случае обязанность доказать свою правоту сейчас возложена на Навального, но он может сказать, что это было его мнение, а не утверждение, либо будет просить о назначении лингвистической экспертизы, которая уже докажет отсутствие или наличие диффамации. У нас, к сожалению, судебная практика идет по такому пути, когда взыскать реальную сумму компенсации невозможно, выплаты мизерные по сравнению с теми, что назначаются зарубежными судами. Думаю, Навальный на это и рассчитывает, а сейчас он будет использовать этот как трибуну».

Коблев признается, что адвокаты при консультации с клиентом предупреждают их о риске муссирования темы в СМИ, поскольку сам судебный процесс часто привлекает больше внимания, чем повод для обращения в суд. «Но в данном случае для Усманова заявление о том, что слова Навального – ложные, являются, видимо, приоритетным. А если в фильме говорится о даче взятки, то это вообще попахивает клеветой, и никаких доказательств этому у ответчика нет. Показать договор дарения он не сможет, ведь одно дело вещать для своей сочувствующей аудитории, а другое – юридически все доказать. Все, что он сообщил, это домыслы, если исходить из юридического обзора». Однако Навальный выиграет в любом случае: проиграв, он скажет, что его незаконно осудили. «Так будет, пока суды не станут взыскивать реальные компенсации, неприемлемые для ответчика».

Адвокат Павел Астахов напоминает, что каждому гарантируется свобода высказывания собственного мнения и никто не может быть принужден к отказу от него. «Это право закреплено в базовых международных документах: в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и т.д. При этом защита чести, достоинства и деловой репутации каждого человека гарантируется статьей 23 Конституции РФ и Гражданским кодексом (статьи 150 – 152)».

Основная задача суда в ситуации конфликта между этими двумя свободами – устанавливать определенный баланс между свободой выражения мнения и защитой частной жизни. По мнению Астахова, с юридической точки зрения перспективы у иска Усманова есть. «Но, если посмотреть на практику ЕСПЧ, куда, скорее всего, обратится Навальный, он (ЕСПЧ) чаще всего склоняется не в пользу защиты частной жизни известного предпринимателя или государственного деятеля. Согласно множеству прецедентов ЕСПЧ, журналист пользуется большей свободой выражения, чем обычные граждане. В любом случае дело предстоит весьма необычное, серьезное и важное даже не столько для участников процесса, сколько для всего общества и судебной системы».

Адвокат Игорь Симонов напоминает, что в распространенном Навальным фильме «открытым текстом говорится о коррупционной составляющей», а сам сюжет построен по схеме «вот вам коррупция»:

«При правильном изложении можно достаточно аргументировано утверждать, что в ролике ответчика есть обвинение в коррупции высших должностных лиц. Более того, тут можно говорить о распространении сведений о совершении Усмановым преступления. Навальный говорит об этом напрямую, а не вокруг да около. Так что ему надо будет доказать, что все то, что он сообщил, так и было. С этим у него могут возникнуть проблемы, поэтому перспективы у заявителя реальны. Господин Усманов наверняка знал, что процесс будет широко освещаться, и все равно пошел на это. Его цель не в компенсации морального вреда, а в опровержении распространенной информации. Это личное дело каждого, я не знаю, почему другие герои расследований Навального не идут в суд.».

По мнению адвоката Николая Сапожникова, с юридической точки зрения Навальному в суде будет сложнее, поскольку в фильме, послужившем поводом для обращения Усманова в суд, он неоднократно использует слово «взятка».

«А это уже уголовно наказуемое деяние, по которому должно быть вступившее в силу решение суда. Навальному надо будет серьезно обосновать, что та или иная сделка – взятка, просто сказать, что это его мнение – будет недостаточно. Думаю, потребуется экспертиза… Усманов вроде является резидентом другой страны, поэтому допускаю, что в суд он обратился еще и по той причине, что не обратить внимание на такие публичные обвинения – слишком существенный риск. По поводу возможного итога судебного разбирательства: любое решение влияет на формирование личного мнения. Мое профессиональное мнение может не совпадать с обывательским, но чаще важнее внутреннее мнение: какое количество людей в случае удовлетворения иска Усманова согласится с ним внутренне. Значительное количество людей, к счастью или сожалению, к решению суда не прислушается, а будет полагаться на ощущение после просмотра фильма».

Председатель коллегии адвокатов «Версия защиты» Антон Шмаль однозначно поддерживает решение Усманова обратиться в суд, несмотря на очевидную выгоду от процесса для Навального:

«Навальный и любой другой гражданин могут говорить что угодно, но пока суд не установит факт – их слова будут являться домыслами. Все эти красные кружочки на каких-то документах в руках Навального выглядят сомнительно. Почему он не обратился в прокуратуру? У нас есть соответствующие институты, и если ты провел расследование, то молодец, но будь добр – передай результаты правоохранителям, а они разберутся. Уберите в сторону личность Усманова и Навального: какой-то Сергей Сергеевич публично обвиняет Виктора Венедиктовича в мошенничестве. Согласитесь, это странно. Закон распространяется на всех, и если ты обвиняешь человека, будь готов, что он будет защищаться. С точки зрения правоведа, действия Навального некорректны. Если он будет утверждать, что ему не давали возможности высказаться и достучаться, то пожалуйста – сейчас тебе будет площадка, доказывай в суде».

При этом Шмаль не отрицает, что в случае проигрыша Навальный обвинит во всем судебную систему. «Чем более открытым будет процесс, тем лучше. Любой ход дела может изменить один единственный документ, поэтому я не берусь сейчас говорить, на чьей стороне правда. Суд разберется. А если судебная система коррумпирована и неправильно функционирует, то и это Навальный пусть потом тоже докажет».

Тем временем Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному с такими выражениями: «Чувствую зависть лузера…» «А ты-то сам где платишь налоги? А вот я плачу налоги только в России. И хочу, чтобы люди, которым ты врёшь, морочишь мозги, лжёшь, клевещешь, знали, что даже в этом году я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов».

Ранее Усманов заявил, что Навальнрый «перешёл красную черту» в своем фильме-расследовании «Он вам не Димон».

Диана Гуцул

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18605/-