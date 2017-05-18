«Лучше не трогайте наши дома!»

Крылатая фраза о том, что квартирный вопрос испортил москвичей, прозвучавшая из уст литературного героя несколько десятилетий назад, сегодня, пожалуй, вновь актуальна в столице, как никогда. С той лишь разницей, что тогда борьба за квадратные метры в Первопрестольной разворачивалась по-тихому, через систему анонимных кляуз и доносов, а сейчас это уже открытое столкновение двух совершенно противоположных мнений.

Причиной всему — пресловутая программа реновации московских пятиэтажек, объявленная мэрией города. Страсти вокруг нее накаляются.

Хотя, если разобраться, то москвичам по большому счету конфликтовать не из-за чего. Потому что те, кого оголтело клеймят как противников обновления столицы, также ратуют за переселение людей из ветхого и аварийного жилья, которого в мегаполисе предостаточно. Об этом мы говорим с одним из организаторов митинга в Москве против реновации и о том, как на этом митинге был выключен микрофон представителю мэрии, как ее освистали.

— К нам 14 мая на митинг против сноса Москвы пришла одна женщина, — рассказывает преподаватель НИУ ВШЭ, общественный деятель Юлия Галямина, — которая представилась сотрудницей столичного департамента безопасности и попросила слова. Мы, естественно, выступаем за диалог с властью, поэтому просьбу ее удовлетворили. Она начала говорить о том, что ей плохо живется в ветхом жилье, что ей обязательно надо переехать. В общем-то, мы со всеми ее словами согласны. Резолюция, принятая нами на митинге, говорит о том, что надо программы расселения ветхого и аварийного жилья, которые были заморожены в 2012 году Сергеем Собяниным, разморозить. И сделать все по-человечески, потому что программы-то были неплохие. Например, та же программа «Жилище», программа расселения коммуналок.

«СП»: — Но вроде бы последняя провалилась?

— А почему она провалилась, знаете? Потому что Собянин и наша Мосгордума, которая, кстати, полностью подконтрольна региональному правительству, что, собственно, нонсенс с точки зрения Конституции, денег на нее просто не выдавали. А сейчас вдруг им понадобился зачем-то новый закон. И это, как минимум, вызывает подозрения.

«СП»: — Откуда возникло такое возбуждение, такой негатив?

— Вот что сделали сейчас наши власти, наши чиновники? Вместо того, чтобы способствовать диалогу, они просто провоцируют людей своими законами на разные акции протеста.

«СП»: — Давайте теперь попробуем дистанцироваться от этого негатива. Дан старт гражданскому голосованию по вопросу реновации. И вроде бы все пристойно — учет голосов строго по документам, многоступенчатая система проверки данных. Однако, разговаривая с людьми на улицах, журналисты слышат от них следующее: мы не верим, что нам «Активный гражданин» посчитает все правильно. Пожилые люди при этом ссылаются на печальный опыт выборов, когда для достижения целей используются административные ресурсы, учитываются «мертвые души». Как вы считаете, уместны ли такие опасения?

— Вы знаете, у нас народ уже такой продвинутый, что ресурсы для его обмана заканчиваются. Но вопрос-то в другом. На самом деле, какая разница, что происходит там в «Активном гражданине»? Это сам по себе незаконный путь выяснения будущего собственности человека. Это противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам, а также Конституции. Это постановление, которое сейчас сделали, относится к несуществующему закону и несуществующей программе. Это чистейшей воды манипуляция. Суть-то вся в том, что вашей собственности вас никто не может лишить по определению. И даже если 99% проголосуют за отъем вашей собственности хоть на «гражданине», хоть на общем собрании собственников, никто у вас не может ее по закону отобрать. Поэтому на митинге 14 мая мы собрали 2,5 тысячи подписей горожан под жалобой в прокуратуру, в которой просим ее наложить запрет на исполнение антиконституционного постановления правительства Москвы от 2 мая о голосовании на портале «Активный гражданин» и МФЦ.

«СП»: — Но вроде бы столичные власти уже пошли на попятный и сейчас ведутся разговоры о предоставлении москвичам неких дополнительных гарантий при переселении в рамках реновации жилого фонда. И на первый взгляд, все это выглядит вполне серьезно и пристойно. Это что, какая-то приманочка на сладенькое, или власти реально опасаются недовольства масс и будут все это выполнять неукоснительно?

— Понимаете, в законопроекте о реновации есть один пункт, который нивелирует абсолютно все обещания Сергея Собянина. Там, в частности, написано, что у москвичей нет права на обжалование принятых решений, на судебную защиту. Так что даже если эти решения будут незаконными, если они будут противоречить всем нормам, которые Собянин, наверное, еще введет какими-то дополнительными указами, они будут значить, что ваши права можно безнаказанно нарушать без зазрения совести.

Уверена, ничего из обещанного они выполнять не будут, потому что не ради того этот закон принимается. А затевается все это ради следующей цели: чтобы девелоперы и коррупционеры обогатились за счет снятия последней рубашки с москвичей. Это все, по большому счету, пляски. Хотя они реально, конечно, испугались. Потому что ни разу за свою довольно долгую карьеру в политической журналистике я не видела, чтобы сразу же после одного пикета в Тимирязевском районе президент вдруг заявил о своем праве вето. Потому что у них реально началась серьезная турбулентность: тут у них Навальный, тут Ходорковский, тут дальнобойщики, тут трактористы, а тут еще и москвичи толпой на митинг выходят. И ко всему этому проявляют дичайший интерес западные СМИ.

«СП»: — Давайте с вами представим, что этот законопроект о реновации проходит второе слушание и принимается, несмотря на все сопротивление недовольных масс. Предположим, дело уже доходит до каких-то реальных физических действий с домами. Что тогда будут делать протестующие?

— Как только будет первое нарушение прав граждан, тут же полетят жалобы в Конституционный Суд, а затем — в ЕСПЧ. Так будет делать каждая несогласная с реновацией квартира. Представляете, сколько это? Мы завалим правительство исками о возмещении нарушенных прав. И придется ему в это вкладывать еще 3,5 триллиона рублей. Так что, лучше не трогайте наши дома!

В общем, мэрии Москвы сегодня нужно понять одно, что ей нужно разговаривать с горожанами. Не отгораживаться «активным гражданином» и другими ресурсами, как она это сделала изначально, а выходить на прямой диалог.