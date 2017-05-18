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Короли и галеры. Что общего у Путина и короля Нидерландов?

16:03. 18 мая 2017 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал:

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Король Нидерландов Виллем-Александр 21 год тайно работал пилотом на гражданских рейсах голландской авиакомпании KLM. Пассажиры на борту авиалайнеров об этом не знали. Лишь на днях августейшая особа рассказала об этом в интервью голландской газете Telegraaf.

Виллем-Александр работал вторым пилотом дважды в месяц, а еще управлял небольшими пассажирскими самолетами голландской компании Fokker. Он продолжил летать даже после своей коронации в 2013 году.

По словам короля, он никогда не представлялся пассажирам по громкой связи, хотя некоторые и узнавали его по голосу. Большинство путешественников не догадывались, что перед ними король, потому что он всегда ходил в фирменной фуражке KLM.

В этом году KLM решила заменить самолеты Fokker на Boeing 737. Чтобы не прекращать карьеру пилота, Виллем-Александр решил переучиться на большие пассажирские самолеты вроде Boeing 737.

Бедный король! Тайно работал – то есть ему приходилось тайно делать то, что могут открыто и спокойно делать все нормальные люди. Красивая история об изменившемся мире. Выходит, в нем жизнь современного нормального человека интереснее и лучше, чем жизнь королей.

И чего наш властитель так цепляется за свою корону и не соскакивает с галеры, не хочет нормальной интересной жизни современного человека?

 

Впрочем тут поневоле напрашивается аналогия – ведь и наш Путин тоже то и дело сбегает со своей галеры: порулить тем же самолетом, прочесть морское дно и так далее. То есть и ему ничто королевское не чуждо – и не отсюда ли предположения политиков, что он может не пойти на новые выборы, а уйти, как Лужков, разводить пчел или своих любимых стерхов?
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107374/18604/-

Метки: мировоззрение, Путин
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