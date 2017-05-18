Фриц Платтен — человек, который перевёз Ленина в Россию

Это имя сегодня почти неизвестно. А если кто его и знает, то вероятнее всего, не понимает, что за человек его носил и какую роль он играл.

Фриц Платтен. Это тот, кто смог договориться с Германией, чтобы она пропустила Ленина и его группу через свою территорию. Этот тот, кто создал «пломбированный вагон».



Но обо всем по порядку.

Когда произошла Февральская революция, Ленин стал искать возможность проехать в Россию. И не нашел этой возможности. Из Швейцарии, где находился Ильич, в Россию можно было ехать либо через страны Антанты (Франция, Англия), либо через Германию (далее Швецию). Антанта не пускала, не пустили и немцы. Это к вопросу о «шпионстве» Ленина. В марте 1917 года в немецкой разведке не знали, что у них есть такой «Шпион». Потому, что посреднику обратившемуся в немецкое посольство в Швейцарии, было отказано.

Потом появился Фриц Платтен. Швейцарец, который в 1905 году поехал в Россию, где «боролся за свободу» в тех провинциях России, что потом станут Латвией. Он предложил уже было отчаявшемуся Ленину … ещё раз обратиться к немцам. Только не просить, а сказать, что «мы готовы проехать на таких-то условиях».

Можете себе представить скепсис Владимира Ильича, когда ему посоветовали снова постучаться туда, где уже отказали, да ещё выставить условия своего согласия на проезд через немецкую территорию. Германский посол в Швейцарии просто ОБАЛДЕЛ от наглости подобных просителей. Но они настойчиво требовали все-таки отправить телеграмму с вопросом в Берлин. Он отправил. Ответ пришел незамедлительно. Положительный. Германия соглашалась пропустить революционеров и принимала ИХ УСЛОВИЯ.

Кем был Платтен? Он был связан с мировыми банкирами, с Великобританией. Ведь именно тайные контакты Лондона и Берлина резко изменили отношение немцев к проезду революционеров. (подробности в моей книге «1917. Разгадка «русской революции» Без гарантий тех, кто контролировал Временное правительство (то есть Лондона), отправлять Ленина в Россию — пустая трата времени и денег. Его просто арестуют на вокзале. И он, кстати, этого сильно боялся, до конца не верил, что «волшебник» по фамилии Платтен гарантирует лояльность не только немцев, но и Временного правительства.

Был ли Платтен агентом разведок? Одной? Нескольких? Каких? Вопрос, который потом задавали себе сталинские следователи. Платтен последовал за Лениным в Россию. Закрыл его своим телом во время покушения в январе 1918 года. При этом был ранен. В знак благодарности Крупская подарила Платтену … браунинг с дарственной надписью «За спасение нашего Ильича».

Когда пришло время убирать всех, кто был связан с мировыми банкирами и закулисой, с Платтеном следователи помучились основательно. Назови его английским агентом – получается Ильича привез в Россию британский шпион. Если «шить» товарищу Фридриху сотрудничество с разведкой германской, то получалось совсем уж некрасиво. Но в НКВД нашли выход. Платтен сел на пять лет …за незаконное хранение оружия.

Да-да, тот самый браунинг…

А через пять лет, в 1942 году «он умер в месте заключения». Как? Вопрос. Но, аккурат, накануне истечения срока заключения. Вы верите в такие совпадения? Верите, а если я скажу, что Платтен ушел из жизни 22 апреля 1942 года, вы все ещё будете верить в совпадения?

Вот такая вот история «пламенного революционера». Правильно прочитанная, она дает много пищи для размышления…

А теперь предлагаю вашему вниманию статью из швейцарского СМИ, посвященную Фрицу Платтену. (благодарность за перевод Константину Шашкову). Сразу хочу сказать, что в лучших традициях «независимой прессы» автор не понимает предмета о котором пишет…

Источник: https://www.nzz.ch/

«Человек, который привез Ленина в Россию

Фриц Платтен писал в 1917 году мировую историю: С его помощью Ленин приехал в Россию, для того, чтобы спровоцировать революцию. Платтена сначала прославляли, потом «красный Фриц» станет жертвой своей идеологии.

Это была странная группа путешественников, которая 9 апреля 1917 года вышла из ресторана «Zähringer Hof» и двинулась в сторону ж/д вокзала Цюриха. Это была группа, имевшая в багаже подушки, одеяла и большое количество шоколада, состояла из 32 человек (женщин, мужчин и детей) и её встречала на перроне горячо дебатировавшая толпа русских. Владимир Ильич Ленин, человек за сорок, имевший острую бородку и неровную кожу, был закутан в пальто, его ноги были облачены в грубые лыжные ботинки, молча сел в ожидавший поезд. «Кто в Западной Европе» — так будут писать через 7 лет — » в 1917 году думал, что этот бедняга сможет стать вождём и руководителем 130-миллионного народа»? За ним следовала его супруга, Надежда Крупская, которая была рада тому, что наконец-то закончилось её угрюмое прибывание на Spiegelgasse (Зеркальный переулок), там, как она позже жаловалась, где мясная лавка «невыносимо воняла протухшей колбасой».

На перроне к тому времени взрослый швейцарец вёл столь ожесточённую дискуссию со своим политическим противником, что для предотвращения худшего вынужден был даже вмешаться работник вокзала. Среди потрёпанных личностей этот неофициальный руководитель путешествия своим богемным видом бросался в глаза. Фриц Платтен, как харизматичный руководитель рабочего движения и политик Социал-демократической партии, являлся тогда своего рода героем, чьё изображение висело тогда во всех убогих комнатах, где проживали работницы. То, что «беднягам» в тот весенний день разрешили отправиться в Россию, чтобы устроить там революцию, было также его заслугой. 4 апреля 1917 года он договаривался с немецким консульством в Берне об условиях пересечения Лениным территории Немецкого рейха. «Я, Фриц Платтен, с полной ответственностью, в том числе и материальной, осуществляю руководство вагоном с политическим эмигрантами (….), которые едут в Россию через Германию», говорится в протоколе, и еще: «Паспортный или персональный контроль пассажиров не должен производится ни при въезде в Германию, ни при выезде».

Миссия является строго секретной, на швейцарской границе пассажиры пересаживаются, согласно легенде, в «пломбированный» поезд. В договоре между немецким кайзером Вильгельмом II и русскими революционерами скрыт дьявольский план: Ленин должен свергнуть только что назначенное демократическое правительство России, в свою очередь кайзер окончит войну с России с Немецким рейхом, который находится на краю военного распада.

План исполнился, по крайней мере, для Ленина: Его беспрепятственно пропустили через границы — за исключением швейцарской таможни, которая изъяла у путешественников в Тьянген (Швейцария) сладости. Ленин со своими последователями достиг Петрограда 17 апреля 1917 года. И уже несколько месяцев спустя большевики захватили власть и окончили войну, которую немцы в конце всё же проиграли.

«Победить или умереть»

Искусный приём с поездом принёс «красному Фритцу» мировую известность. Однако его преданность тоталитарному учению закончилось смертью: он был предан и оклеветан своими единомышленниками в 1942 году. Его расстреляли в Советском Союзе, в болотистом районе, полном комаров.

Трагическая судьба Платтена склоняет людей к тому, чтобы они вытесняли своё участие в бесчеловечной системе. Швейцарское телевидение в своём репортаже, показанном в 2014 году возвело его в ранг романтического революционера, поборника «Социалистического государства Швейцария» и пропорционального представительства, который собственно заслужил большей славы.

Однако был ли он тем большевистским кровавым псом, каким его видела буржуазия?

Фриц Платтен родился в 1883 году в городе Таблат (сегодня Санкт Галлен) в семье, имевшей 13 детей; отец его был немецким рабочим, принявшим швейцарское гражданство, и социал-демократом, его мать была служанкой из Тоггенбурга. Свою юность Платтен провёл в Цюрихе. Он заинтересовался политикой на фоне бедности рабочих. Он организовал забастовку подмастерий во время обучения слесарному мастерству на фирме Escher-Wyss.

В одном порыве, состоящем из любовной тоски и революционной романтики, он едет в Ригу в возрасте 21 года, чтобы «победить или погибнуть» в восстании против русского царя. Вместо этого у него родился от русской женщины внебрачный сын, Грегор; потом он женился и был арестован. Переодевшись кочегаром, молодой революционер сумел бежать на локомотиве. Вернувшись в Швейцарию, он становится руководителем забастовок и высокопарным социал-демократическим политиком, за что его ненавидит буржуазия. И он подталкивает часть трезвых социал-демократических политиков Цюриха к глупым идеям, таким, о которых в 1917 году предупреждала NZZ /Новая цюрихская газета/: Революция вместо реформ, забастовка вместо гражданской политики мира с капиталом.

В нервное кризисное время Первой Мировой войны в Цюрих занесло Ленина, где преследуемому русскому ничего больше не оставалось делать, как читать книги, есть пудинг и ожидать свержения царя. Агрессивные попытки надменно-одержимого шипучего проповедника, переманить на свою сторону левых имели ограниченный успех. Напротив, красный Фриц, стремительный и идеалистический, завладел им. Когда Ленин, после свержения царя, попросил его вести переговоры с немцами, то он почувствовал себя «глубоко обязанным» Ильичу за это.

Позднее, по время поездки на поезде по Германии, Платтен говорил своему кумиру: «что был абсолютно согласен в отношении Ваших методов и Вашей цели». Ленин смеётся: с его методами — массовыми казнями, экспроприациями, депортациями — Россия вскоре превратится в полицейское государство, в котором есть лишь одно место для других партий, а именно — тюрьма. Насколько глубоко склонялся швейцарский сторонник к грубым выводам, является спорным. Ленин относился к нему недоверчиво: «Платтен является честным революционером», написал он однажды строго, «однако он работает слишком мало и слишком много играет в карты». Ленину не подходит его атмосфера: «слишком мелкобуржуазная, слишком уютная».

Что значат 100 000 убитых?

По крайней мере на трибуне красный Фриц не оставлял никаких сомнений в том, что он пошёл бы по трупам, чтобы внушить населению фантазии о спасении мира. «Что значат 100 000 убитых во имя пролетариата» — взывает он на съезде партии социал-демократов, «если тем самым может быть создано счастье для пролетариата на сотни лет?»… После первой мировой войны популярный агитатор постепенно скатывается в политическое небытие. Возглавляемая им всеобщая забастовка потерпела крах, партия социал-демократов вернулась к курсу реформ, и основанная в 1921 году Коммунистическая партия Швейцарии (KPS), которая хотела осчастливить народ социализмом по советскому примеру, едва ли имела поддержку масс. Между тем, руководитель национального и местного совета KPS, Платтен продолжал бушевать в отношении «паразитов» и других классовых врагов, однако для своих бывших однопартийцев, социал-демократов Цюриха, он является надутым «цирковым клоуном», который играет на руку врагу — на потеху буржуазной прессы, которая с наслаждением это распространяла.

«Фриц, а у тебя есть оружие?»

Так NZZ в начале 1920-х годов опубликовала статью под названием «Большевистский предводитель», в которой автор пришёл к выводу, что Платтен должен эмигрировать в отечество трудовых масс, где он уже дважды женился (первая супруга умерла, со второй он почти сразу развёлся); потому, что соучредитель III Интернационала и соратник Ленина имеет там большой авторитет

К несчастью для Платтена он симпатизирует идеям своих старых друзей, Карла Радека и Григория Зиновьева, которые попали в немилость Сталина. Запуганный мощным партийным аппаратом, эмигрант пытается выкрутится из положения, демонстративно дистанцируясь от оппозиции и от преступлений якобы непогрешимой партии. Так он попытался в 1936 году оправдать в издания Компартии Швейцарии гротесковые процессы в Москве. Даже его друг Зиновьев, подвергшийся пыткам и приговорённый антисемитскими намёками, стал для Платтена нацистским агентом, которого по праву поставили к стенке. Во имя «чистоты и сплочённости партии» — так пишет он, и безоговорочно поддерживает расстрелы.

Верил ли действительно Платтен этой лжи? Считал ли он её необходимой для победы социализма? Или же он просто хотел спасти свою шкуру? Ясно одно: от романтического революционера, каковым он когда-то был, в Советском Союзе не осталось почти ничего. Более показателен пример, как тоталитарное, отравленное ложью, подозрительностью и доносам общество извращает свой характер. И даже семейные связи не играют больше в этой системе никакой роли, потому, что партия всё, а одиночка ничего. Незаконнорожденный сын Платтена, Грегор, пишет ему в письме в 1932 году: «Будь внимателен, если ты не вернёшься назад (из-за границы), я прикажу расстрелять тебя, как предателя Советского Союза». Его второй сын, Фриц, воспитанный коммунистическими крёстными родителями, требует в 1937 году в письме расстрела своего отца, если тот окажется «предателем». Впоследствии сын будет горько сожалеть о своих словах, хвалить Платтена, он «хотел быть выносливым, как кошка» и » помочь продвижению ленинских идей». По иронии судьбы, день казни швейцарца по приказу свыше — 22 апреля 1942 года — является днём рождения Ленина. И именно Ленин подарил Платтену в 1918 году тот маузер, который в 1938 году стал предлогом для его ареста. Тогда вождь революции сказал: «Фритц, у тебя есть оружие? Уже поздно, а здесь на улицах бандитизм».

Жизнь Ленина в Швейцарии

Lucien Scherrer — «Швейцарская атмосфера» не доставляла Ленину особого удовольствия: Она была для Ленина слишком мещанской — что, по его мнению, повлияло на его сподвижника и друга Фрица Платтена. Когда русский царь Николай II был свергнут 15 марта 1917 года, после февральской революции, Ленина уже ничего не держит в Швейцарии. Он хочет немедленно ехать домой, чтобы свергнуть первое демократическое правительство. Сначала он подумывает ехать через Германию, притворившись глухонемым шведом. Однако вскоре немцы предложили более удобный вариант: уже сейчас легендарную тайную поездку.

Ленин прибыл в Швейцарию в сентябре 1914 года вместе со своей супругой, госпожой Надеждой Крупской, и со своей тёщей. Начало Первой Мировой войны застигло его врасплох на курортном лечении в Венгрии (Австрийская империя). Он был арестован, как гражданин вражеского государства. Однако ему разрешили уехать в нейтральную Швейцарию. Там Ленин жил поначалу в Берне. Со здешними социал-демократами он поддерживал сложные отношения: Они были для Ленина слишком вялыми, он был для них слишком радикальным. В конце концов, ему удалось попасть на международную конференцию социалистов в Циммервальде в 1915 году, закамуфлированную под конференцию орнитологов, где собралось революционное меньшинство, которое симпатизировало Платтену. В феврале 1916 года Ленин переезжает в Цюрих, который ему подходил больше, прежде всего из-за библиотеки.

К столетию русской революции краеведческий музей Цюриха с 24 февраля организует различные мероприятия. 9 апреля, в день знаменитой поездки на поезде — пройдут не только чтения, доклады и дискуссии, но и поездка на поезде от Цюриха до Шаффхаузена. NZZ опубликует через несколько дней статью по теме «Ленин в Цюрихе».

Сеть, состоявшая из лжи

Судьба Фрица Платтена долго была неизвестна даже его товарищам из Швейцарии. 1 мая 1948 года случилось характерное происшествие: Транспарант с посланием «Освободите Фритца Платтена из застенков Сталина» был разорван разгневанными сторонниками коммунистической партии рабочих (PdA). Известный представитель PdA, Конрад Фарнер, утверждал в 1951 году, что Платтен был интернирован из-за пары «Chalbereien» и работает в слесарке. И лишь в 1956 году руководство СССР в ходе робкой десталинизации признало, что Платтен был несправедливо арестован, однако оно пустило в обращение пару новых фактов. Причиной смерти стилизованного швейцарца стала остановка сердца. Внебрачный сын Грегор, который жил в Советском Союзе, узнал правду в конце 60-х годов. Раскаявшийся убийца его отца написал ему письмо, однако Грегор оставил его у себя и не обнародовал. Второй сын руководителя рабочего движения, Фриц, всю свою жизнь чувствовал, какова судьба его отца. Когда он с отвращением отвернулся от коммунизма, то стал врагом. Всю правду он узнал лишь тогда, когда его брат в 1989 году прервал своё молчание».

P.S. Как видите, никаких достоверных источников, как закончил свою жизнь Фриц Платтен до сих пор нет.

И вряд ли они появятся…

P.P.S. Очень надеюсь, что современные «Платтены» и «Березовские» прочитают эту статью.

Источник: nstarikov.ru